Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Juttuvinkki toimituksille: Varhan kesätyöntekijät kertovat työkokemuksistaan

14.7.2026 10:49:25 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

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Varsinais-Suomen hyvinvointialue tarjosi tänä kesänä ensimmäistä kertaa kesätöitä alle 18-vuotiallle nuorille. Nuorten kesätyöpaikkoja on kaikkiaan noin 60 eri puolilla Varsinais-Suomea ikääntyneiden asumispalvelujen, laitoshuollon sekä pelastus- ja ensihoidon avustavissa tehtävissä.

Kaksi violettia graafista elementtiä, jotka näyttävät sydämiltä tai V-kirjaimilta tummaa taustaa vasten. Oikeassa ylänurkassa on Varhan logo.

Kesätyö antaa nuorille arvokasta työkokemusta ja mahdollisuuden tutustua työelämään sekä Varhaan työnantajana.

Mikäli toimituksenne on kiinnostunut kuulemaan nuorten kokemuksista kesätyöntekijöinä, seuraavat nuoret ovat valmiita haastateltaviksi kokemuksistaan:

Oiva Kumpulainen, 16, on kesätöissä Paimiossa Paltanpuiston palvelukeskuksen asumisyksikössä, joka tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista ja kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa ikääntyneille.

Yhteystiedot: p. 044 2420 450, oivaveikko.kumpulainen@gmail.com

Jasmin Mattila, 16, on kesätöissä laitoshuollossa ja hän kulkee työhönsä Tyks Vakka-Suomen sairaalaan mopoautolla Lokalahdelta. Hän opiskelee toista vuotta sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa Novidassa Uudessakaupungissa.

Laitoshuollon työpäivät alkavat jo kello seitsemältä, ja työtehtäviin kuuluu muun muassa huoneiden, käytävien ja saniteettitilojen siivousta sekä sänkyjen petausta.

Yhteystiedot: p. 040 931 3564, jasmin.mattila@gmail.com

Lisätiedot:

Annika Leandersson (Oiva Kumpulainen): p. 044 491 6514, annika.leandersson@varha.fi
Yhteisökoordinaattori, Ikääntyneiden palvelut

Anne Jussi (Jasmin Mattila): p. 050 523 0666, anne.jussi@varha.fi
Palveluvastaava, Puhtaanapito ja aluepalvelut

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Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

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