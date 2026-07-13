Juttuvinkki toimituksille: Varhan kesätyöntekijät kertovat työkokemuksistaan

Kesätyö antaa nuorille arvokasta työkokemusta ja mahdollisuuden tutustua työelämään sekä Varhaan työnantajana.

Mikäli toimituksenne on kiinnostunut kuulemaan nuorten kokemuksista kesätyöntekijöinä, seuraavat nuoret ovat valmiita haastateltaviksi kokemuksistaan:

Oiva Kumpulainen, 16, on kesätöissä Paimiossa Paltanpuiston palvelukeskuksen asumisyksikössä, joka tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista ja kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa ikääntyneille.

Yhteystiedot: p. 044 2420 450, oivaveikko.kumpulainen@gmail.com

Jasmin Mattila, 16, on kesätöissä laitoshuollossa ja hän kulkee työhönsä Tyks Vakka-Suomen sairaalaan mopoautolla Lokalahdelta. Hän opiskelee toista vuotta sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa Novidassa Uudessakaupungissa.

Laitoshuollon työpäivät alkavat jo kello seitsemältä, ja työtehtäviin kuuluu muun muassa huoneiden, käytävien ja saniteettitilojen siivousta sekä sänkyjen petausta.

Yhteystiedot: p. 040 931 3564, jasmin.mattila@gmail.com

Lisätiedot:

Annika Leandersson (Oiva Kumpulainen): p. 044 491 6514, annika.leandersson@varha.fi

Yhteisökoordinaattori, Ikääntyneiden palvelut

Anne Jussi (Jasmin Mattila): p. 050 523 0666, anne.jussi@varha.fi

Palveluvastaava, Puhtaanapito ja aluepalvelut