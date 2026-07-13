Juttuvinkki toimituksille: Varhan kesätyöntekijät kertovat työkokemuksistaan
14.7.2026 10:49:25 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialue tarjosi tänä kesänä ensimmäistä kertaa kesätöitä alle 18-vuotiallle nuorille. Nuorten kesätyöpaikkoja on kaikkiaan noin 60 eri puolilla Varsinais-Suomea ikääntyneiden asumispalvelujen, laitoshuollon sekä pelastus- ja ensihoidon avustavissa tehtävissä.
Kesätyö antaa nuorille arvokasta työkokemusta ja mahdollisuuden tutustua työelämään sekä Varhaan työnantajana.
Mikäli toimituksenne on kiinnostunut kuulemaan nuorten kokemuksista kesätyöntekijöinä, seuraavat nuoret ovat valmiita haastateltaviksi kokemuksistaan:
Oiva Kumpulainen, 16, on kesätöissä Paimiossa Paltanpuiston palvelukeskuksen asumisyksikössä, joka tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista ja kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa ikääntyneille.
Yhteystiedot: p. 044 2420 450, oivaveikko.kumpulainen@gmail.com
Jasmin Mattila, 16, on kesätöissä laitoshuollossa ja hän kulkee työhönsä Tyks Vakka-Suomen sairaalaan mopoautolla Lokalahdelta. Hän opiskelee toista vuotta sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa Novidassa Uudessakaupungissa.
Laitoshuollon työpäivät alkavat jo kello seitsemältä, ja työtehtäviin kuuluu muun muassa huoneiden, käytävien ja saniteettitilojen siivousta sekä sänkyjen petausta.
Yhteystiedot: p. 040 931 3564, jasmin.mattila@gmail.com
Lisätiedot:
Annika Leandersson (Oiva Kumpulainen): p. 044 491 6514, annika.leandersson@varha.fi
Yhteisökoordinaattori, Ikääntyneiden palvelut
Anne Jussi (Jasmin Mattila): p. 050 523 0666, anne.jussi@varha.fi
Palveluvastaava, Puhtaanapito ja aluepalvelut
Avainsanat
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
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