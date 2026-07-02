Kela/FPA

Yleistuen ensimmäisten hakemusten käsittelyajat ovat Kelassa tavallista pidempiä

14.7.2026 12:52:40 EEST | Kela/FPA | Tiedote

Jaa

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).

Yleistuen ensimmäisten hakemusten käsittely kestää tällä hetkellä Kelassa tavallista pidempään. Käsittelyaikojen pitenemiseen ovat syinä työttömyyden kasvu, opiskelijoiden valmistuminen ja ansiopäivärahakausien päättyminen. Kela arvioi saavansa tilanteen purettua lähiviikkojen aikana. 

Yleistuen ensimmäisten hakemusten käsittelyajat ovat Kelassa tällä hetkellä tavallista pidempiä. Kuluvan viikon aikana ensimmäiset yleistukihakemukset on käsitelty keskimäärin 3–4 viikossa.

Yleistukilain mukaan Kelan on annettava päätös työttömyysetuudesta viimeistään 30. kalenteripäivänä yleistukihakemuksen saapumisesta.

Kela purkaa hakemusruuhkaa kesätyöntekijöiden voimin

Yleistukihakemusten määrää ovat lisänneet työttömyyden kasvu, opiskelijoiden valmistuminen ja työttömät, jotka ovat hakeneet Kelan yleistukea ansiopäivärahakauden päätyttyä.

Kela pahoittelee tilannetta ja kertoo, että käsittelyaikojen odotetaan lyhenevän lähiviikkoina.

– Varaudumme aina kesäaikaan ruuhkiin hakemuskäsittelyssä muun muassa tekemällä ylitöitä ja palkkaamalla kesätyöntekijöitä.  Arvioimme ruuhkan helpottavan viimeistään kesäkauden lopussa, sanoo Kelan ratkaisukeskuksen päällikkö Tiina Ahponen.

Yleistuen jatkohakemukset käsitellään normaalissa ajassa

Yleistuen jatkohakemukset (työttömyysajan ilmoitukset) käsitellään tällä hetkellä alle 7 päivässä.

Kelan asiakas voi tarkistaa asiointipalvelu OmaKelasta, onko hänen hakemuksensa saapunut Kelaan ja onko hän saanut päätöksen. Jos päätöstä ei vielä ole tullut, asiakas näkee OmaKelasta arvion siitä, miten pitkään hakemuksen käsittely kestää.

Yleistuki on uusi tuki, joka korvasi Kelan aiemmat työttömyystuet eli työmarkkinatuen ja peruspäivärahan toukokuussa 2026.   

Lisätietoa

Yhteyshenkilöt

Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee 22.6.–31.7. arkisin klo 9–15. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.

Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi

Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye