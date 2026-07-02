Yleistuen ensimmäisten hakemusten käsittelyajat ovat Kelassa tavallista pidempiä
14.7.2026 12:52:40 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Yleistuen ensimmäisten hakemusten käsittely kestää tällä hetkellä Kelassa tavallista pidempään. Käsittelyaikojen pitenemiseen ovat syinä työttömyyden kasvu, opiskelijoiden valmistuminen ja ansiopäivärahakausien päättyminen. Kela arvioi saavansa tilanteen purettua lähiviikkojen aikana.
Yleistuen ensimmäisten hakemusten käsittelyajat ovat Kelassa tällä hetkellä tavallista pidempiä. Kuluvan viikon aikana ensimmäiset yleistukihakemukset on käsitelty keskimäärin 3–4 viikossa.
Yleistukilain mukaan Kelan on annettava päätös työttömyysetuudesta viimeistään 30. kalenteripäivänä yleistukihakemuksen saapumisesta.
Kela purkaa hakemusruuhkaa kesätyöntekijöiden voimin
Yleistukihakemusten määrää ovat lisänneet työttömyyden kasvu, opiskelijoiden valmistuminen ja työttömät, jotka ovat hakeneet Kelan yleistukea ansiopäivärahakauden päätyttyä.
Kela pahoittelee tilannetta ja kertoo, että käsittelyaikojen odotetaan lyhenevän lähiviikkoina.
– Varaudumme aina kesäaikaan ruuhkiin hakemuskäsittelyssä muun muassa tekemällä ylitöitä ja palkkaamalla kesätyöntekijöitä. Arvioimme ruuhkan helpottavan viimeistään kesäkauden lopussa, sanoo Kelan ratkaisukeskuksen päällikkö Tiina Ahponen.
Yleistuen jatkohakemukset käsitellään normaalissa ajassa
Yleistuen jatkohakemukset (työttömyysajan ilmoitukset) käsitellään tällä hetkellä alle 7 päivässä.
Kelan asiakas voi tarkistaa asiointipalvelu OmaKelasta, onko hänen hakemuksensa saapunut Kelaan ja onko hän saanut päätöksen. Jos päätöstä ei vielä ole tullut, asiakas näkee OmaKelasta arvion siitä, miten pitkään hakemuksen käsittely kestää.
Yleistuki on uusi tuki, joka korvasi Kelan aiemmat työttömyystuet eli työmarkkinatuen ja peruspäivärahan toukokuussa 2026.
Lisätietoa
Yhteyshenkilöt
Tiina Ahponen (paikalla 17.7. asti)Ratkaisukeskuksen päällikköKelaPuh:020 635 6652tiina.ahponen@kela.fi
Sarita Alarotu (paikalla 20.7. alkaen)Ratkaisukeskuksen päällikköKelaPuh:020 635 1901sarita.alarotu@kela.fi
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