Attendo

Uusi ikäihmisten hoivakoti Attendo Revontuli on valmistunut Rovaniemelle

14.7.2026 14:04:53 EEST | Attendo | Tiedote

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Rovaniemelle on valmistunut uusi ikäihmisten 43-paikkainen hoivakoti ja ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan kotiin heinäkuun aikana. Tulevia asukkaita odottaa esteetön ja turvallinen koti viihtyisässä ympäristössä.

Attendo Revontuli sijaitsee osoitteessa Koivuojankatu 8, 96800 Rovaniemi.
Attendo Revontuli sijaitsee osoitteessa Koivuojankatu 8, 96800 Rovaniemi.

Kaksikerroksisessa hoivakodissa on asukaspaikkoja yhteensä 43. Asuinhuoneiden lisäksi kodista löytyy molemmista kerroksista yhteiset ruoka- ja oleskelutilat, saunaosastot sekä henkilökunnan tiloja. Hoivakotiin kuuluu viihtyisä piha-alue asukkaiden käyttöön. 

“Olemme todella iloisia siitä, että voimme tarjota alueen ikäihmisille korkealaatuiset ja yksilölliset asumispalvelut. Meille on tärkeää, että jokainen Revontulen asukas saa mahdollisuuden elää omannäköistä arkea turvallisessa ympäristössä. Odotamme innolla, että ensimmäiset asukkaamme pääsevät muuttamaan heinäkuun aikana, kertoo Attendon aluepäällikkö Tanja Koskiniemi.  

Attendo Revontuli sijaitsee osoitteessa Koivuojankatu 8, 96800 Rovaniemi Lappi. 

Lisätietoja:    

Tanja Koskiniemi, aluepäällikkö, Attendo  
tanja.koskiniemi@attendo.fi  
p. 044 901 5286 

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Attendo

Attendo – Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja

Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja. Tehtävämme on vahvistaa ihmistä niin, että jokainen, joka meillä asuu, saa elää omannäköistään täyttä elämää. Tarjoamme hoivaa ja asumispalveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammautuneille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Tarjoamme myös terapiapalveluita. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, sidosryhmillemme kumppani ja yhteiskunnassa vahva muutosvoima. Noin 18 000 työntekijäämme palvelee yli 400 toimipisteessä ympäri Suomen. Attendolla on kaikkiaan noin 24 000 työntekijää yli 700 toimipisteessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: www.attendo.fi

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