Etätyöt ja suoratoisto seuraavat myös mökille – näin korjaat takkuilevan mökkinetin
14.7.2026 14:28:47 EEST | DNA Oyj | Tiedote
Mökkikausi on monelle myös etätyö-, suoratoisto- ja yhteydenpitokautta, jolloin toimivan nettiyhteyden merkitys korostuu. DNA:n tuoreen Digitaalinen elämä -tutkimuksen mukaan 21 % suomalaisista on kohdannut haasteita nettiyhteytensä kanssa. Vaikka ongelmia esiintyy yleisimmin kodin internetyhteyksissä, myös mökeillä yhteyden hitaus tai toimimattomuus aiheuttaa päänvaivaa osalle käyttäjistä. Moni ongelmista ratkeaa kuitenkin jo yksinkertaisilla toimenpiteillä, joista helpoin on modeemin uudelleenkäynnistys.
DNA:n Digitaalinen elämä -tutkimuksen mukaan nettiyhteyden kanssa ongelmia kokeneista 18 % kertoo mökin tai vapaa-ajan asunnon nettiyhteyden olleen hidas ja 16 % kertoo yhteyden toimineen siellä huonosti.
”Monelle mökki ei ole enää paikka, jossa halutaan olla täysin ilman yhteyksiä. Toimiva netti mahdollistaa etätyöt, suoratoistopalvelut, videopuhelut ja mökin älylaitteiden käytön. Siksi yhteyden toimivuus kannattaisi tarkistaa viimeistään mökille saavuttaessa”, sanoo DNA:n laajakaistaliiketoiminnan johtaja Jussi Lahdenperä.
Mökin nettiyhteyden ongelmat eivät aina johdu verkosta tai kuuluvuudesta. Pitkän talvitauon jälkeen käyttöön otettu modeemi voi kaivata uudelleenkäynnistystä, verkkolaite saattaa olla vanhentunut tai reititin voi sijaita paikassa, jossa mobiiliverkon kuuluvuus on heikko. Lisäksi mökeillä käytetään nykyisin yhä enemmän verkkoon kytkettyjä laitteita, mikä kasvattaa yhteyden kuormitusta.
Tutkimuksen mukaan nettiyhteyden ongelmat ratkeavat usein varsin yksinkertaisilla keinoilla. Vastaajat kertoivat ratkaisseensa yhteysongelmia yleisimmin käynnistämällä modeemin uudelleen (39 %) tai ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaan (39 %). Modeemin uudelleen sijoittelu ratkaisi ongelman 25 %:lla ja uuden modeemin hankinta 22 %:lla vastaajista.
”Moni yllättyy siitä, kuinka usein yhteysongelman taustalla on jokin helposti korjattava asia. Ennen kuin epäilee itse yhteyttä, kannattaa käynnistää modeemi uudelleen, tarkistaa laitteen sijoituspaikka ja varmistaa, että yhteys toimii myös muilla laitteilla. Nämä muutaman minuutin toimenpiteet voivat ratkaista ongelman ilman lisätoimia”, Lahdenperä kertoo.
”Jos modeemi on ollut käyttämättä koko talven, ensimmäinen toimenpide on aina uudelleenkäynnistys. Mikäli ongelmat jatkuvat tämän jälkeenkin, kannattaa olla yhteydessä operaattoriin. Yhteyden toimivuutta voidaan tarkistaa etänä, ja samalla voidaan selvittää, olisiko esimerkiksi laitteen päivitykselle tarvetta”, Lahdenperä jatkaa.
Viisi vinkkiä toimivaan mökkinettiin
1. Käynnistä modeemi uudelleen
Pitkään käyttämättä ollut laite hyötyy usein uudelleenkäynnistyksestä.
2. Tarkista laitteen sijainti
Mobiiliverkkoa käyttävä reititin kannattaa sijoittaa mahdollisimman avoimeen paikkaan, esimerkiksi ikkunan läheisyyteen. Laitteisiin voi olla saatavilla myös ulkoasennettava antenni, joka parantaa yhteyttä merkittävästi.
3. Päivitä vanhat laitteet
Useita vuosia vanha modeemi ei välttämättä tue verkon uusimpia ominaisuuksia.
4. Testaa yhteys ennen lomaa
Yhteyden nopeus ja kuuluvuus kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin ennen pidempää mökkijaksoa.
5. Ota yhteyttä palveluntarjoajaan
Jos yhteys on jatkuvasti hidas tai epäluotettava, operaattori voi auttaa selvittämään tilanteen ja arvioimaan mahdollisia parannusvaihtoehtoja.
Voit tarkistaa mökillesi saatavien nettiyhteyksien tilanteen DNA:n kuuluvuuskartasta ja testata modeemin eri paikkojen toimivuuden DNA:n nopeustestin avulla.
Lisätietoja medialle:
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
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