Temu kolminkertaisti ennakoivan immateriaalioikeusvalvonnan piiriin kuuluvien brändien määrän

Temu laajensi kuluneen vuoden aikana immateriaalioikeuksien (IP) suojaa kolminkertaistamalla ennakoivan valvonnan piiriin kuuluvien brändien määrän yli 15 000:een. Temun vuoden 2026 immateriaalioikeuksien suojaa käsittelevän raportin mukaan mahdollisesti immateriaalioikeuksia loukkaavien tuotelistausten ennakoivien poistojen suhde ilmoituksen perusteella tehtyihin poistoihin nousi 331:1:een, kun vuotta aiemmin vastaava suhde oli noin 200:1.

Vuosiraportti kattaa ajanjakson kesäkuusta 2025 toukokuuhun 2026 ja kuvaa, miten Temu valvoo alustansa immateriaalioikeuksia koskevien sääntöjen noudattamista sekä millaisia tuloksia se on saavuttanut.

Raportin keskeiset luvut:

Temun ennakoiva valvontatietokanta kattaa yli 15 000 brändiä, kun vuotta aiemmin niitä oli yli 5 000.

Mahdollisesti immateriaalioikeuksia loukkaavien tuotelistausten ennakoivia poistoja tehtiin 331 kertaa enemmän kuin ilmoitusten perusteella tehtyjä poistoja. Vuotta aiemmin suhde oli noin 200:1.

Havaintotietokanta sisältää yli 47 miljoonaa kuvaa ja 9,5 miljoonaa avainsanaa. Kuvien kattavuus kasvoi vuoden aikana yli yhdeksänkertaiseksi.

Immateriaalioikeuksia koskevien ilmoitusten käsittely kestää keskimäärin alle 24 tuntia.

Temu teki tarkastelujaksolla yhteistyötä yli 130 toimialajärjestön kanssa, mikä on lähes kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.

Temu tunnistaa ja poistaa mahdollisesti immateriaalioikeuksia loukkaavia tuotelistauksia ennakoivasti hyödyntämällä omaa seulontateknologiaansa sekä asiantuntija-arvioijien tiimiä. Varhainen havaitseminen vähentää oikeudenhaltijoiden valvontatyötä erityisesti pienissä yrityksissä, joilla ei ole erillisiä immateriaalioikeuksiin keskittyviä tiimejä.

”Pyrimme suojaamaan immateriaalioikeuksia jo ennen kuin niistä aiheutuu ongelmia oikeudenhaltijoille”, Temun tiedottaja sanoo. ”Raportti kuvastaa painopisteitämme. Tunnistamme ja poistamme mahdollisesti immateriaalioikeuksia loukkaavia tuotelistauksia ennakoivasti, käsittelemme ilmoitetut tapaukset nopeasti ja työskentelemme suoraan brändien kanssa, jotta järjestelmä kehittyy jatkuvasti.”

Seulonta kaikissa vaiheissa

Temu tarkistaa myyjät ennen kuin nämä voivat liittyä alustalle ja julkaista tuotteitaan. Kuluneen vuoden aikana yli 40 prosenttia uusista hakijoista hylättiin rekisteröitymisvaiheessa, koska nämä eivät läpäisseet varmennustarkastuksia. Temu sulki tarkastelujaksolla yli 16 000 verkkokauppaa toistuvien immateriaalioikeusrikkomusten vuoksi.

Jokainen tuotelistaus tarkistetaan ennen julkaisemista yli 47 miljoonaa kuvaa ja 9,5 miljoonaa avainsanaa sisältävää havaintotietokantaa vasten. Valvonta jatkuu myös tuotteiden julkaisun jälkeen.

Temu on lisäksi ottanut kaikilla toimintamarkkinoillaan käyttöön kuluttajille suunnatun tietoisuusominaisuuden. Hakusanat kuten ”fake”, ”dupe” ja ”counterfeit” eivät tuota hakutuloksia, vaan käyttäjälle näytetään viesti väärennöksiin liittyvistä riskeistä. Ominaisuus estää päivittäin yli 80 000 tällaista hakua.

Yhteistyötä brändien ja yritysten kanssa

Huhtikuussa 2024 käynnistetyn Brand Guardian Initiative (BGI) -ohjelman kautta brändit voivat liittää tavaramerkkinsä ja muut immateriaalioikeutensa Temun valvontajärjestelmiin, jotta loukkaukset havaitaan aiempaa nopeammin. Ohjelmassa on mukana yli 3 000 brändiä, joista noin 500 on pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Mukana olevat brändit saavat henkilökohtaista tukea ja säännöllisiä valvontaraportteja riippumatta siitä, myyvätkö nämä tuotteitaan Temussa. Lisäksi Temu tarjoaa immateriaalioikeuksien noudattamista käsitteleviä koulutuksia Seller Education Center -koulutuskeskuksensa kautta.

Tiiviimpää yhteistyötä immateriaalioikeusalan toimijoiden kanssa

Kuluneen vuoden aikana Temu teki yhteistyötä yli 130 immateriaalioikeusalan järjestön kanssa, mikä on lähes kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Huhtikuussa 2026 yhtiö liittyi International Anti-Counterfeiting Coalitioniin laajentaen aiempaa rooliaan järjestön Marketplace Advisory Councilissa. Temu tekee yhteistyötä myös kansainvälisten ja kansallisten immateriaalioikeusjärjestöjen, kuten International Trademark Associationin ja Ranskan Union des Fabricantsin, kanssa.

”Vahva immateriaalioikeuksien suoja on terveiden markkinoiden perusta”, Temun tiedottaja toteaa. ”Työmme suojaa laillisia brändinomistajia, lisää kuluttajien luottamusta ostamiseen ja vahvistaa luottamusta markkinapaikkaamme. Sijoitamme edelleen osaamiseen, työkaluihin ja kumppanuuksiin, jotka vahvistavat tätä suojaa entisestään.”

Lue koko vuoden 2026 immateriaalioikeuksien suojaa käsittelevä raportti.