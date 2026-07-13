HONOR Magic V6 tekee taitettavasta puhelimesta tekoälyllä varustetun tuottavuuskeskuksen
14.7.2026 14:52:09 EEST | Burson Finland Oy | Tiedote
Nykypäivän työelämä on täynnä keskeytyksiä, jotka häiritsevät keskittymistä ja heikentävät tuottavuutta. Uusi HONOR Magic V6 on suunniteltu vastaamaan tähän haasteeseen. Se yhdistää erittäin ohuen taitettavan muotoilun, suuren näytön, lippulaivatason suorituskyvyn ja käytännölliset tekoälytoiminnot. Tuloksena on laite, joka auttaa käyttäjiä työskentelemään, luomaan ja pysymään tuottavina missä tahansa he ovatkin.
Suunniteltu moderniin mobiilityöhön
HONOR Magic V6 osoittaa, että taitettava puhelin voi olla käytännöllinen työkalu päivittäisiin tehtäviin, kuten asiakirjojen tarkasteluun, videopuheluihin, muistiinpanojen tekemiseen ja tekoälyn hyödyntämiseen.
Avattuna laitteen 7,95-tuumainen sisänäyttö tarjoaa runsaasti tilaa tehokkaaseen työskentelyyn usean sovelluksen välillä. Multi-Flex- ja Fast Flex -ominaisuuksien avulla käyttäjä voi ajaa jopa kolmea sovellusta rinnakkain. Tämä helpottaa esimerkiksi esitysten seuraamista puhelun aikana tai tietojen vertailua eri ikkunoiden välillä. Suljettuna laite tuntuu ja toimii kuin perinteinen lippulaivapuhelin. Lisäksi molemmat, sekä sisä- että ulkonäyttö, tukevat kosketusnäyttökynää, mikä lisää joustavuutta muistiinpanojen tekemiseen ja luonnosteluun.
Käytännön tekoäly tukee päivittäisiä työnkulkuja
HONOR Magic V6:n ytimessä on käytännöllinen tekoälyekosysteemi, joka on suunniteltu tukemaan tuottavuutta arjen tilanteissa. Keskeisiä tekoälyominaisuuksia ovat:
- AI-kokousagentti: Auttaa järjestämään tapaamisia ja luo niistä automaattisesti selkeät yhteenvedot.
- AI puhelun käännös ja AI-käännös: Mahdollistavat sujuvamman monikielisen viestinnän ja kääntävät puheluita reaaliaikaisesti.
- AI-kirjoitustyökalut: Auttavat sisällön luonnostelussa ja viimeistelyssä tehden tekstin tuottamisesta nopeampaa.
- Google Gemini -integraatio: Tarjoaa nopeaa tekoälyapua suunnitteluun, kirjoittamiseen ja päivittäisiin tehtäviin.
- Magic-portaali ja Magic-kapseli: Sujuvoittavat työnkulkuja sovellusten välillä ja mahdollistavat nopeamman pääsyn olennaiseen sisältöön.
Nämä ominaisuudet auttavat käyttäjiä järjestämään tietoa, luomaan yhteenvetoja ja hallitsemaan viestintää tehokkaammin.
Lippulaivatason tehoa ja saumatonta yhdistettävyyttä
MagicOS 10 -käyttöjärjestelmällä ja Snapdragon® 8 Elite Gen 5 -mobiilialustalla varustettu HONOR Magic V6 tarjoaa lippulaivatason suorituskykyä. Laitteessa on poikkeuksellisen kestävä 6660 mAh:n pii-hiili-akku, joka tukee 80 watin langallista ja 66 watin langatonta HONOR SuperCharge -pikalatausta.
HONOR Magic V6 on suunniteltu toimimaan saumattomasti myös muiden laite-ekosysteemien kanssa. Tiedostojen siirtäminen, näytön jakaminen ja työn jatkuvuus onnistuvat vaivattomasti esimerkiksi iPhonen, Macin ja Apple Watchin kanssa.
Ohuesta muotoilustaan huolimatta laite on rakennettu kestämään. Vankka HONOR Super Steel -sarana, kehittynyt näytönsuoja sekä IP68- ja IP69-luokitusten mukainen veden- ja pölynkestävyys takaavat kestävyyden päivittäisessä käytössä.
HONOR Magic V6:n myötä yhtiö näyttää selkeän visionsa taitettavien puhelinten tulevaisuudesta: ne ovat laitekategoria, joka yhdistää suuren näytön joustavuuden, tekoälypohjaisen tuottavuuden ja lippulaivatason suorituskyvyn.
Saatavuus
HONOR Magic V6 on saatavilla Suomessa jälleenmyyjiltä ja operaattoreilta suositushintaan 2299 euroa.
Lanseeraustarjouksena 6.7.–16.8.2026 välisenä aikana HONOR Magic V6:n ostajat saavat kaupan päälle mustan HONOR Watch 6 -älykellon (arvo 249 €)*. Lisäksi kaikki 31.3.2027 mennessä ostetut Magic V6 -laitteet sisältävät 12 kuukauden HONOR Care+ -vahinkoturvan**, joka kattaa yhden veloituksettoman näytönkorjauksen. Puhelimen ostajat saavat myös kolmen kuukauden Google AI Pro -kokeilujakson.
Lisätiedot:
Pekko Honkasalo
PR Manager, HONOR Suomi
pekkohonkasalo@honor.com
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HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.
*Etu on voimassa vain Suomesta kampanja-aikana (6.7.-16.8.2026) ostettuihin HONOR Magic V6 -älypuhelimiin. Kampanjaan tulee rekisteröityä www.honorhetki.fi -sivulla 6. heinäkuuta – 13. syyskuuta 2026 välisenä aikana.
**Etu on voimassa vain Suomesta kampanja-aikana (6.7.2026 - 31.3.2027) ostettuihin HONOR Magic V6 5G -älypuhelimiin. Mikäli laite rikkoontuu vahingon seurauksena ja se on ostettu kampanja-aikana ja vahinkoturva on aktivoitunut laitteen kirjautuessa verkkoon 31.3.2027 mennessä, HONOR tarjoaa laitteen veloituksettoman vahinkoturvan korjauspalvelun huoltokumppaninsa kautta.
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