Uudenmaan elinvoimakeskus

Fiskarin tunnelin peruskorjaus Raaseporissa jatkuu haarapääskyn pesien siirtämisen jälkeen 20.7.2026

14.7.2026 15:08:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote

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Fiskarin tietunnelin peruskorjaustyöt keskeytettiin 25.6.2026 tunnelissa tehdyn luontohavainnon vuoksi.

Fiskarin tunnelin pohjoispääty, tie kulkee tunnelin sisään metsäisellä alueella.
Fiskarin tunnelin pohjoispääty.

"Tunnelin valaisimia irrotettaessa löydettiin niiden päältä viisi haarapääskyn pesää, minkä vuoksi työt pysäytettiin välittömästi", kertoo Uudenmaan elinvoimakeskuksen siltainsinööri Henna Pakarinen.

Lupa- ja valvontaviranomainen antoi 7.7.2026 päätöksen, jonka mukaan pesät voidaan siirtää poikkeusluvan ehtojen mukaisesti. Peruskorjauksen on tarkoitus jatkua heinäkuun aikana, ja tunneli suljetaan liikenteeltä uudestaan 20.7.2026 alkaen.

Rauhoitetun lajin suojelu huomioidaan korjaustöissä

Poikkeuslupapäätöksen mukaisesti pesät siirretään tai poistetaan. Mikäli pesissä havaitaan munia tai poikasia, poikkeusluvan ehtojen mukaisesti niille tehdään uusi pesimäalue.  Pesät siirretään siten, että niiden keskinäinen sijainti ja etäisyys vastaavat mahdollisimman tarkasti nykyistä tilannetta. Mikäli pesissä ei havaita munia tai poikasia, ne poistetaan.

Lisäksi tunnelin valaisimien rakenteisiin selvitetään mahdollisuutta rakentaa pesintään soveltuvia tasoja.

"Yleiset ohjeet tieurakoille ovat, että lintujen pesimäkauden ajan niitä ei saa häiritä", Pakarinen toteaa.

Kovinkaan yleistä lintujen pesiminen tunneleissa ei ole, tämä on ensimmäinen kerta, kun näin kävi Pakarisen työuran aikana.

"Vain kerran luontohavainto on urakan ollessa käynnissä tehty eräältä sillalta", hän muistelee.

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Fiskarin tunnelin eteläpääty.

Tunnelin peruskorjauksella parannetaan turvallisuutta ja käyttöikää

Vuonna 1993 valmistunut noin 150 metriä pitkä Fiskarin tietunneli sijaitsee maantiellä 104 Pohjan kirkonkylän ja Fiskarin kylän välillä. Peruskorjauksessa uusitaan tunnelin sisäverhous koko tunnelin pituudelta. Korjaustarve perustuu määräaikaistarkastuksissa havaittuihin rakenteellisiin vaurioihin. Samalla tunnelin valaistus uusitaan energiatehokkaaksi LED-valaistukseksi.

"Korjaustyöt ovat välttämättömiä tunnelin turvallisuuden ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi. Luontohavainto huomioidaan hankkeessa viranomaispäätösten edellyttämällä tavalla", kertoo elinvoimakeskuksen tunnelin hallinnoija Tero Tiensuu.

Liikenne ohjataan kiertotielle

Urakoitsija varautuu sulkemaan tunnelin liikenteeltä 20.7.2026 alkaen. Tämänhetkisen arvion mukaan tunneli voidaan avata liikenteelle 14.12.2026.

Tunnelin ollessa suljettuna liikenne ohjataan kiertotielle tunnelin varareittiä pitkin. Kiertotiellä liikennettä ohjataan liikennevaloilla. Tiellä liikkujia pyydetään varaamaan matkaan tavallista enemmän aikaa sekä seuraamaan alueen opastuksia.

Hankkeen toteuttamisesta vastaavat Uudenmaan elinvoimakeskus ja Fintraffic Tie Oy yhteistyössä. Rakennuttamisesta vastaa Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus ja urakoitsijana toimii Skanska Infra Oy.

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Fiskarin tunnelin varareitti.

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Yhteyshenkilöt

Tilaajana toimii:

Uudenmaan elinvoimakeskus
Henna Pakarinen
puh +358 295 021 146
henna.pakarinen@elinvoimakeskus.fi

Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus
Mikael Sonck
puh. +358 50 3509 164
mikael.sonck@elinvoimakeskus.fi


Pääurakoitsijana toimii:

Skanska Oy
Leo Lampainen
+358 44 515 5180

Tunnelin hallinnoija
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus
Tero Tiensuu
puh +358 295 021 134
tero.tiensuu@elinvoimakeskus.fi

Kuvat

Fiskarin tunnelin pohjoispääty, tie kulkee tunnelin sisään metsäisellä alueella.
Fiskarin tunnelin pohjoispääty.
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Kuva näyttää Fiskarin tunnelin eteläpään, ympärillä vihreää kasvillisuutta ja metsää.
Fiskarin tunnelin eteläpääty.
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Kartta esittää Fiskarin tunnelin varareitin, joka kulkee jokivartta pitkin. Reitti on merkitty liikennevaloilla.
Fiskarin tunnelin varareitti.
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Tietoja julkaisijasta

Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

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