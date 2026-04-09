Luonnonperintösäätiölle uudet suojelumetsät Kouvolaan ja Mäntyharjulle

Kouvolassa suojeltava 8,8 hehtaarin liito-oravakuusikko järeine haapoineen ja maapuineen sijaitsee Korialla. Mäntyharjulla sijaitseva uusi suojelumetsä on puolestaan pinta-alaltaan 4,6 hehtaaria. Se käsittää reheviä lehtimetsiä Partsimaanjärven rannalla.



”Olemme Luonnonperintösäätiössä monesta syystä hyvin tyytyväisiä siihen, että saimme hankittua nämä uudet suojelumetsät”, sanoo säätiön suojelujohtaja Harri Hölttä.



Aiemmin Luonnonperintösäätiöllä on ollut vain kolme suojelumetsää niin Etelä-Savossa kuin Kymenlaaksossakin, kun useimmissa muissa Suomen maakunnissa säätiön suojelumetsiä on 10–20 kappaletta.



”Säätiön aluehankinnoissa merkittävimpiä katvealueita ovat toistaiseksi olleet Kaakkois-Suomi, Pohjanmaan rannikko sekä Etelä-Lappi”, sanoo suojelujohtaja Hölttä.



”Pyrimme kuitenkin lahjoitusvarojen sallimissa rajoissa täyttämään näitä tyhjiöitä.”

Kaakkois-Suomen uusien suojelumetsien hankinta on ollut mahdollista yksityisten ihmisten, yritysten ja yhteisöjen lahjoitusten ansiosta. Luonnonperintösäätiö ostaa lahjoitusvaroilla arvokkaita metsäalueita pysyvään suojeluun kaikkialla Suomessa. Jokainen lahjoitus auttaa turvaamaan yhä uusia metsiä liito-oraville, lahopuusta riippuvaisille lajeille ja muulle metsäluonnolle – myös niillä alueilla, joilla suojelumetsiä on vielä vähän.