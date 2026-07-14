Aarno Arosen ja Jukka Kasken esikoisrunokokoelmissa kaikuu ylistuslaulu kauniille luonnolle

Helsinki-aiheista runoutta Ian Hannonilta ja Arto Keräseltä 12.6.2026 08:30:00 EEST | Tiedote

Ian Hannonin runokokoelma Kerääjä on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Kerääjä on runokokoelma eräästä kaupungista, työstä ja työttömyydestä sekä niukkuuteen kätkeytyvästä runsaudesta. Teoksessa kuljetaan Helsingin katuja kiertävän pullonkerääjän matkassa, kuukaudesta ja vuodenajasta toiseen, katsoen maailmaa ja elämää tämän silmin. Ian Hannon on suomalais-irlantilainen teatteriohjaaja, näytelmäkirjailija ja esikoisrunoilija. Hän on valmistunut Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta vuonna 2018 ja työskennellyt sen jälkeen freelancerina. HANNON, IAN : Kerääjä 73 sivua ISBN 9789524173728 Ilmestymisaika: Toukokuu 2026 Arto Keräsen runokokoelma Helsinginkatu joskus on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. valo ja varjo samassa ketä sanoitkaan rakastavasi eniten? entä tätä taloa ja katuja sen ympärillä, junaa jonka kuulet, sen ihanaa rauhattomuutta, kihelmöivää lähtemistä. vai kirkonkelloja unesi läpi kaikkea tätä olet sinä KERÄNEN, ARTO : Helsinginkatu joskus 68 sivua ISBN 978