Momentum Kirjat

Aarno Arosen ja Jukka Kasken esikoisrunokokoelmissa kaikuu ylistuslaulu kauniille luonnolle

15.7.2026 08:30:00 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote

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Aarno Arosen Vuodenkierto-kokoelman kantavana teemana on luonnon monimuotoisuus. Jukka Kasken Mettä kämmenellä -kokoelmassa eränkäynti, metsästys ja luonnossa samoilemisen vapaus heijastelevat keski-ikäisen miehen sielunmaisemaa.

Kannet: Ulpu Kaikkonen (Vuodenkierto) & Kari Kortelainen (Mettä kämmenellä)
Kannet: Ulpu Kaikkonen (Vuodenkierto) & Kari Kortelainen (Mettä kämmenellä)

Aarno Arosen runokokoelma Vuodenkierto on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Kevään rajapintaa, vielä talven sumua.

Kesän runsaus, häivähdys eilistä.

Syksy koreilee tietäen muutoksen.

Maatuu maahan, odottaa jo tulevaa.

Aarno Aronen (s. 1960)
Kerääntyneitä runoja, ajatuksia.
Pöytälaatikon kätköistä tähän päivään kantaaottavasti.

ARONEN, AARNO : Vuodenkierto
82 sivua
ISBN 9789524173377
Ilmestymisaika: Huhtikuu 2026

Jukka Kasken runokokoelma Mettä kämmenellä on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Laajan erämaan keskellä,
syksyn värien loisteessa.

Jyrkän kurun pohjalla,
jylhän tunturin laiteilla.

Tänne kuuluu sydämeni,
täällä tunnen eläväni.

Jukka Kaski on oululainen, 51-vuotias yritystalouden ammattilainen. Jukan ensimmäinen runokokoelma kuvastaa hänelle rakasta luontoa, eränkäyntiä ja metsästystä.

KASKI, JUKKA : Mettä kämmenellä
76 sivua
ISBN 9789524172851
Ilmestymisaika: Marraskuu 2025

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Avainsanat

momentum kirjatkirjallisuuskotimainen runousluontoeränkäyntimetsästys

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Kansi: Ulpu Kaikkonen
Kansi: Ulpu Kaikkonen
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Kansi: Kari Kortelainen
Kansi: Kari Kortelainen
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Momentum Kirjat

Suotie 15
05200 Rajamäki

Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.

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