Sisä-Suomen elinvoimakeskus

Sahalahdentiellä rummun vaihtotyö 21.–24.7. välisenä aikana

15.7.2026 11:00:00 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Jaa

Sisä-Suomen elinvoimakeskus uusii Kangasalalla maantien 325 (Sahalahdentie) maantierummun. Työn aikana liikenne ohjataan yhden ajokaistan kautta liikennevalo-ohjauksella. Jalankulku- ja pyöräilyliikenne ohjataan työmaan ohi erillistä väylää pitkin. Rummun vaihtotyö tehdään 21.–24.7. välisenä aikana.

Kangasalla Sahalahdentiella (maantie 325) uusitaan maantierumpu.
Kangasalla Sahalahdentiella (maantie 325) uusitaan maantierumpu.

Rakennustyöt ajoittuvat tiistain 21.7. klo 8.00 ja perjantain 24.7. klo 20.00 väliselle ajalle. Työkohde sijaitsee Sahalahdentiellä noin 0,5 km Isoniementien liittymästä länteen.

Työstä aiheutuu haittaa liikenteelle.

Työt ovat osa Sisä-Suomen putkisilta- ja rumpu-urakkaa 2026, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä

Urakoitsijana toimii Ylöjärven Kiviset Oy. 

Avainsanat

tietyötsahalahtikangasalamaantierumpu

Yhteyshenkilöt

Urakoitsijan edustaja työmaapäällikkö Henna Patinen, Kiviset Oy, p. 050 537 0401
Projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, Lounais-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 5022 821
Siltainsinööri Jyrki Toivonen Sisä-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 503 6097
Tilaajan valvontakonsultti Markus Toivanen, Welado Oy, p. 040 511 6677

Liitteet

Tietoja julkaisijasta

Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Sisä-Suomen elinvoimakeskus

Päällystystyöt viikolla 29 Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä13.7.2026 07:31:53 EEST | Tiedote

Päällystystyöt jatkuvat vilkkaana tällä viikolla. Töitä tehdään Tammelassa, Lempäälässä, Vesilahdessa, Nokialla, Kangasalla ja Ruovedellä. Valmistelevia töitä tehdään Tampereella, Nokialla ja Valkeakoskella. Tienkäyttäjiltä pyydetään erityistä varovaisuutta työmaiden läheisyydessä ja varaamaan hieman lisää aikaa matkantekoon. Tietyömaiden sijainnin voi tarkistaa etukäteen Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye