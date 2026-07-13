Gettomasa vieraili Haapaniemen ja Palokan nuorisokodeissa ilahduttamassa nuoria
14.7.2026 16:57:27 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Gettomasa tiimeineen ilahdutti lapsia ja nuoria yllätysvierailulla Keski-Suomen hyvinvointialueen Haapaniemen ja Palokan nuorisokodeissa Jyväskylässä 14. heinäkuuta. Samalla haluttiin kiinnittää huomiota nuorten hyvinvointiin musiikin, kohtaamisten ja yhdessäolon kautta.
Kesäkuun alussa Jyväskylässä järjestetyssä Gettomasan paluukonsertissa Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto luovutti jyväskyläläiselle muusikko Aleksi Lehikoiselle, eli Gettomasalle, ensimmäisen Jyväskylän kaupungin avaimen.
Lehikoinen piti kunnianosoitusta merkittävänä ja koki sen myös tuovan vastuuta kotikaupungistaan. Niinpä paluukiertueen keskellä järjestettiin pikavauhtia kiertueen erityislaatuisimmat tilaisuudet 14.7., kun Gettomasa kävi yllätysvierailulla Jyväskylässä Haapaniemen ja Palokan nuorisokodeissa tuomassa iloa ja keikkafiilistä myös heille, joille ei ehkä muuten mahdollisuutta päästä kesän keikoille.
– Haluan tuoda musiikkia ja kulttuuria myös niiden ulottuville, joilla ei ole mahdollisuutta päästä keikoille tai muihin tapahtumiin. Oli hienoa päästä tekemään tämä omassa kotikaupungissani. Joskus artisti voi tulla yleisön luo, eikä aina toisin päin. Odotin tätä päivää innolla, sanoo Gettomasa.
Yllätyskeikka kesän ehdoton kohokohta
Yllätysvierailut olivat sekä Gettomasalle että nuorille kesän ehdottomia kohokohtia. Yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa järjestetyt vierailut toteutettiin tiistaina 14.7.
Haapaniemen nuorisokodissa Gettomasa esiintyi nuorille, keskusteli heidän kanssaan ja otti yhteiskuvia. Palokan nuorisokodissa ohjelmaan kuului yhdessäoloa rennommissa merkeissä: Gettomasa pelasi nuorten kanssa koripalloa, keskusteli heidän kanssaan ja nuorten toiveesta esitteli myös autoaan.
– En meinannut aamulla lähteä huoneesta ulos. Onneksi lähdin, koska en olisi ikinä uskonut, että oma lempiartisti tulee tänne pitämään meille keikan. Olen kuunnellut Gettomasaa kuusivuotiaasta asti, ja sitä on kuunneltu myös isän ja veljen kanssa. Tätä päivää en unohda, kertoo 15-vuotias nuori.
- Oli hienoa nähdä, miten suuri merkitys tällaisella yllätysvierailulla ja yhdessäololla voi olla. Pienikin poikkeus arjessa voi tuoda paljon hyvää mieltä. Uskon, että tätä päivää muistellaan vielä pitkään ja että se antaa monelle nuorelle uskoa ja motivaatiota myös huomiseen, sanoo Palokan nuorisokodin johtaja Petka Hietanen Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
Huomiota nuorten hyvinvointiin
Vierailun aikana keskusteltiin myös nuorten hyvinvoinnista. Nuorten hyvinvointia kuormittavat tällä hetkellä monet samanaikaiset tekijät, kuten epävarmuus tulevaisuudesta, mielenterveyden haasteet, yksinäisyys, sosiaalisen median paineet, taloudellinen epävarmuus sekä vaikeudet päästä opintoihin tai työelämään.
Nuorten hyvinvointia voidaan vahvistaa konkreettisilla arjen teoilla.
- Nuorten hyvinvointi rakentuu ennen kaikkea arjen perustekijöistä: turvallisista ihmissuhteista, perheen ja ystävien tuesta, harrastuksista, riittävästä unesta, liikunnasta ja luonnossa liikkumisesta. Yhtä tärkeää on, että nuori tulee kuulluksi ja kokee voivansa vaikuttaa omiin asioihinsa. Kun nuorille tarjotaan tukea, mielekästä tekemistä ja mahdollisuuksia onnistua, vahvistuu myös usko omiin mahdollisuuksiin ja tulevaisuuteen, kuvaa nuorisokodin vastaava ohjaaja Noora Leppänen Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
Vierailu järjestettiin yhteistyössä Gettomasan, Jyväskylän kaupungin, Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Ohjelmatoimisto Itäpuun tekniikan kanssa. Kaikki toimijat osallistuivat vierailuun ja järjestelyihin ilman korvausta. Hyvin sujuneen yhteistyön tiimoilta osapuolilla on vilpitön halu jatkaa yhteistyötä. Jotain uutta ja yllättävää saattaa siis olla luvassa myös tulevaisuudessa.
Lisätietoja
- Sanna-Riikka Koponen, viestintäpäällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 598 8481, sanna-riikka.koponen(at)hyvaks.fi
- Antti Laukkarinen, viestintäpäällikkö, Jyväskylän kaupunki, 050 310 0180, antti.laukkarinen(at)jyvaskyla.fi
- Salar Moraweji, p. 044 060 6500, salar@team.fi
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Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
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