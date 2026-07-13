Perjantaina Eurojackpotissa jaossa 50 miljoonaa

Eurojackpotin kierroksen 29/2026 tiistai-illan oikea rivi on 5,6,17,34 ja 36 sekä tähtinumerot 3 ja 11.

Suomeen osui yksi 5+1 tulos, jolla nettipelaaja Keravalta voitti 456 690,90 euroa. Isot onnittelut voittajalle. Muut 5+1 tulokset osuivat Tanskaan, Ruotsiin ja Tsekkiin.

Norjaan osui yksi 5+0 tulos jolla voitti myös 456 690,90 euroa.

Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 3, 13, 21, 23, 28, 37 ja lisänumero 33. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja löytyi 19 206 kappaletta.

Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 8 9 3 8 7 8 4. Jokeri-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Lomatonnin voittorivi on Varsova 47. Lomatonneja voitettiin 5 kappaletta.