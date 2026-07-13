Veikkaus Oy

Perjantaina Eurojackpotissa jaossa 50 miljoonaa

14.7.2026 22:32:09 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Eurojackpotin tiistain arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten pelin potti nousee noin 50 miljoonaan euroon. Illan arvonnassa löytyi reilun 450 000 euron suurvoitto Suomesta.

Eurojackpotin kierroksen 29/2026 tiistai-illan oikea rivi on 5,6,17,34 ja 36 sekä tähtinumerot 3 ja 11.

Suomeen osui yksi 5+1 tulos, jolla nettipelaaja Keravalta voitti 456 690,90 euroa. Isot onnittelut voittajalle. Muut 5+1 tulokset osuivat Tanskaan, Ruotsiin ja Tsekkiin.

Norjaan osui yksi 5+0 tulos jolla voitti myös 456 690,90 euroa.

Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 3, 13, 21, 23, 28, 37 ja lisänumero 33. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja löytyi 19 206 kappaletta.

Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 8 9 3 8 7 8 4. Jokeri-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Lomatonnin voittorivi on Varsova 47. Lomatonneja voitettiin 5 kappaletta.

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