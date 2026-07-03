Suomen Vahvin -finalistit selvillä – Lappeenrannan finaalipaikat ratkesivat Hamina Bastionissa

Suomen vahvimmat valtaavat Haminan linnoituksen – 15 finaalipaikkaa ratkaistaan historiallisella areenalla 3.7.2026 06:25:00 EEST | Tiedote

Semifinaalin kuuden lajin jälkeen seitsemän naista ja kahdeksan miestä etenee elokuussa Lappeenrannassa järjestettävään Suomen Vahvin Mies ja Nainen -finaaliin. Ennakkosuosikkeihin kuuluvat kotiyleisönsä edessä kilpaileva Tuomas Lindroos sekä viime vuoden pronssimitalisti, raumalainen Mirka Valo.