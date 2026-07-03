Suomen Vahvin -finalistit selvillä – Lappeenrannan finaalipaikat ratkesivat Hamina Bastionissa
15.7.2026 10:20:07 EEST | Suomen Vahvin Oy | Tiedote
Suomen Vahvin -semifinaali keräsi Hamina Bastioniin tuhatpäisen yleisön seuraamaan huippusuorituksia ja ratkaisutaistelua finaalipaikoista. Voittoihin etenivät ennakkosuosikit, haminalainen Tuomas Lindroos ja raumalainen Mirka Valo.
Miesten sarjan voitti kotikaupungissaan kilpaillut Tuomas Lindroos.
Yksi kilpailun odotetuimmista lajeista oli maastaveto. Lindroos kruunasi päivänsä uudella 340 kilon ennätyksellään, mutta lajivoiton vei maskulainen Niko Nurmi, joka nosti kevyen oloisesti 350 kiloa. Nurmi sijoittui kokonaiskilpailussa toiseksi.
Kilpailussa ratkaistiin viimeiset paikat elokuun lopussa Lappeenrannassa järjestettäviin vuoden 2026 Suomen Vahvin -finaaleihin.
Lindroosin ja Nurmen lisäksi muut finaalipaikat menivät loimaalaiselle Antti Hakamäelle, helsinkiläiselle Valtter Kortelaiselle, järvenpääläiselle Ari Savolaiselle, suolahtelaiselle Antti Peltomäelle, turkulaiselle Riku Lähteelle ja porilaiselle Jiri Grönmanille.
Kahdeksikko saa Lappeenrannan finaalissa seuraa finaalipaikan jo aiemmin lunastaneista joensuulaisesta Mika Törröstä, heinolalaisesta Jesse Pynnösestä, jyväskyläläisestä Severi Allosesta ja savonlinnalaisesta Mikko Muttosesta.
Valolle neljä lajia ja kokonaiskisa
Naisten kilpailun voitti raumalainen Mirka Valo. Selkeään kokonaisvoittoon noussut Valo otti lajivoitot viikinkipunnerruksessa, maastavedossa, conanpyörässä ja säkinheitossa.
Kakkossijasta käydyn tiukan kamppailun voitti vasta 18-vuotias Aada Partanen Pieksämäeltä. Nopeajalkainen voimanpesä nappasi lajivoitot merimieskävelyssä ja säkinlastauksessa.
Loput Haminassa jaetut finaalipaikat menivät kruunupyyläiselle Jonna Pohjolalle, luumäkeläiselle Salla-Maaria Reposelle, torniolaiselle Riia Niemiselle, äänekoskelaiselle Eveliina Lehtolalle, kokkolalaiselle Mari Reinikaiselle ja sipoolaiselle Jenni Viinaselle.
”Tulossa kaikkien aikojen finaali”
Järjestäjien odotukset elokuun finaalia kohtaan ovat korkealla.
"Ei tarvitse yhtään liioitella, kun sanon, että tulossa on kaikkien aikojen finaali”, arvioi järjestäjien Jarkko Mehtälä.
”Semifinaalikilpailijoiden tuloskunto löi ällikällä. Kilpailijat ovat todella hurjassa kunnossa molemmissa sarjoissa. Naisissakin jopa juostiin 300 kilon merimieskävelyssä, mikä oli aivan huikeaa!”
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Suomen Vahvin -seminaali Hamina Bastioni 11.7.2026
- Tulokset: https://www.suomenvahvintulospalvelu.fi/
- Kisalähetykset ja tallenteet: www.suomenvahvin.tv
- Kuvapankki (Laura Nevalainen): https://nevalainen.otokset.fi/kuvat/SV+-+2026/Hamina/
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Yhteyshenkilöt
Jarkko MehtäläSuomen Vahvin Mies OyPuh:040 9113 352info@suomenvahvinmies.fi
Kuvat
Suomen Vahvin Oy
Suomen Vahvin Oy jatkaa vuonna 1987 perustetun Suomen Vahvin Mies -yhdistyksen jalanjäljissä ja järjestää Suomen Vahvin Mies/Nainen -kilpailuja sekä muita tapahtumia. Lisäksi yhtiö haluaa edistää voimamiesurheilua sekä kannustaa erityisesti nuoria liikunnan pariin.
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