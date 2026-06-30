Hesburger istutti yli 16 000 taimea Kankaanpäähän – uusi metsä sitoo hiiltä ja vahvistaa luonnon monimuotoisuutta

Hesburgerin tämän vuoden metsityskohde sijaitsee Helpitien varrella Kankaanpäässä. Alueen kokonaispinta-ala on 12,5 hehtaaria, josta peltoa on 10,9 hehtaaria. Peltoalueesta on istutettu 9,9 hehtaaria. Loput noin yksi hehtaari säilytetään kosteikkona monimuotoisuuden lisäämiseksi. Alueelle on istutettu yhteensä 16 040 taimea, joista 14 040 on kuusen ja männyn taimia sekä 2 000 tervaleppää.

Puulajivalinnoilla tuetaan alueen kasvuolosuhteisiin sopivan ja monimuotoisen metsän kehittymistä.

”Metsitys on tärkeää, sillä se hyödyttää niin ympäristöä, eläimiä kuin ihmisiäkin. Hiilensidonnan lisäksi pellolle istutettu metsä tarjoaa uuden elinympäristön monille kasvi- ja eläinlajeille. Entisen turvepellon muuttuminen metsäksi vähentää maaperästä syntyviä päästöjä ja sitoo hiiltä pitkäaikaisesti”, Hesburgerin kansainvälinen vastuullisuuspäällikkö Eeva Mäki kertoo.

Pitkäjänteistä työtä ilmaston hyväksi

Kankaanpään metsityskohde on jatkoa Hesburgerin aiemmille metsityshankkeille. Vuonna 2025 yhtiö istutti yli 10 000 taimea Pohjois-Savon Rautalammille, ja vuonna 2023 Pohjois-Pohjanmaan Reisjärvelle yli 15 000 taimea.

Istutettu metsä alkaa sitoa hiiltä heti taimien kasvun käynnistyttyä. Hiilensidonta voimistuu metsän kasvaessa, ja merkittävimmillään sen arvioidaan olevan metsän aktiivisen kasvuvaiheen aikana noin 20–60 vuoden iässä. Samalla viljelystä poistuneen turvepellon metsittäminen vähentää maaperästä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna alueen aiempaan maankäyttöön.

Hesburger pyrkii pienentämään toimintansa ympäristövaikutuksia myös monin muin tavoin. Yhtiö panostaa uusiutuvan energian käyttöön, kierrätykseen sekä erilaisiin kiertotalousratkaisuihin. Esimerkiksi käytetystä paistoöljystä valmistetaan Neste MY Uusiutuva Diesel™ -polttoainetta.

”Haluamme tehdä ilmaston hyväksi konkreettisia tekoja yhdessä kotimaisen yhteistyökumppanimme Carborealin kanssa. Metsitys täydentää pitkäjänteistä vastuullisuustyötämme, ja se luo myös paikallisesti töitä metsityksen eri vaiheissa. Kankaanpäässä paikallisen urheiluseuran nuoret pääsivät istutustöihin, ja myöhemmin metsä työllistää myös metsänhoitoa”, Mäki toteaa.

Metsityskohteille 99 vuoden juridinen suoja

Hesburgerin metsityshankkeissa korostuu pitkäjänteisyys. Istutetut alueet suojataan 99 vuoden maanvuokrasopimuksilla, jotka kirjataan Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteriin. Järjestelyn tavoitteena on turvata hiilen sitoutuminen ja vähentää maaperäpäästöjä pitkällä aikavälillä.

"On hienoa, että Hesburger jatkaa yhteistyötään Carborealin kanssa ja on päättänyt edistää ympäristötavoitteitaan kotimaisin voimin. Hesburgerin avulla entisestä turvealueesta syntyvä monimuotoinen metsä luo uuden hiilinielun ja jättää arvokkaan luontoperinnön tuleville sukupolville. Investointi on esimerkki siitä, miten yritys voi tehdä enemmän kuin vähimmäisvaatimukset. Investoinnin vaikutukset ulottuvat vuosikymmenten päähän”, Carborealin Senior Partner Joona Puhakka sanoo.

Hesburger seuraa jatkossakin sekä Kankaanpään että aiemmin metsitettyjen alueiden taimien kasvua ja metsien kehittymistä osana pitkäjänteistä metsitystyötään.