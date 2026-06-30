Hesburger istutti yli 16 000 taimea Kankaanpäähän – uusi metsä sitoo hiiltä ja vahvistaa luonnon monimuotoisuutta
15.7.2026 09:15:21 EEST | Hesburger | Tiedote
Hesburger on jatkanut metsitystyötään yhteistyössä kotimaisen Carboreal Oyj:n kanssa myös tänä vuonna. Kesäkuun 2026 alussa Kankaanpäähän istutettiin yhteensä yli 16 000 taimea entiselle viljelystä poistuneelle turvepeltoalueelle. Uusi metsä tukee hiilensidontaa, vähentää maaperäpäästöjä ja lisää luonnon monimuotoisuutta.
Hesburgerin tämän vuoden metsityskohde sijaitsee Helpitien varrella Kankaanpäässä. Alueen kokonaispinta-ala on 12,5 hehtaaria, josta peltoa on 10,9 hehtaaria. Peltoalueesta on istutettu 9,9 hehtaaria. Loput noin yksi hehtaari säilytetään kosteikkona monimuotoisuuden lisäämiseksi. Alueelle on istutettu yhteensä 16 040 taimea, joista 14 040 on kuusen ja männyn taimia sekä 2 000 tervaleppää.
Puulajivalinnoilla tuetaan alueen kasvuolosuhteisiin sopivan ja monimuotoisen metsän kehittymistä.
”Metsitys on tärkeää, sillä se hyödyttää niin ympäristöä, eläimiä kuin ihmisiäkin. Hiilensidonnan lisäksi pellolle istutettu metsä tarjoaa uuden elinympäristön monille kasvi- ja eläinlajeille. Entisen turvepellon muuttuminen metsäksi vähentää maaperästä syntyviä päästöjä ja sitoo hiiltä pitkäaikaisesti”, Hesburgerin kansainvälinen vastuullisuuspäällikkö Eeva Mäki kertoo.
Pitkäjänteistä työtä ilmaston hyväksi
Kankaanpään metsityskohde on jatkoa Hesburgerin aiemmille metsityshankkeille. Vuonna 2025 yhtiö istutti yli 10 000 taimea Pohjois-Savon Rautalammille, ja vuonna 2023 Pohjois-Pohjanmaan Reisjärvelle yli 15 000 taimea.
Istutettu metsä alkaa sitoa hiiltä heti taimien kasvun käynnistyttyä. Hiilensidonta voimistuu metsän kasvaessa, ja merkittävimmillään sen arvioidaan olevan metsän aktiivisen kasvuvaiheen aikana noin 20–60 vuoden iässä. Samalla viljelystä poistuneen turvepellon metsittäminen vähentää maaperästä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna alueen aiempaan maankäyttöön.
Hesburger pyrkii pienentämään toimintansa ympäristövaikutuksia myös monin muin tavoin. Yhtiö panostaa uusiutuvan energian käyttöön, kierrätykseen sekä erilaisiin kiertotalousratkaisuihin. Esimerkiksi käytetystä paistoöljystä valmistetaan Neste MY Uusiutuva Diesel™ -polttoainetta.
”Haluamme tehdä ilmaston hyväksi konkreettisia tekoja yhdessä kotimaisen yhteistyökumppanimme Carborealin kanssa. Metsitys täydentää pitkäjänteistä vastuullisuustyötämme, ja se luo myös paikallisesti töitä metsityksen eri vaiheissa. Kankaanpäässä paikallisen urheiluseuran nuoret pääsivät istutustöihin, ja myöhemmin metsä työllistää myös metsänhoitoa”, Mäki toteaa.
Metsityskohteille 99 vuoden juridinen suoja
Hesburgerin metsityshankkeissa korostuu pitkäjänteisyys. Istutetut alueet suojataan 99 vuoden maanvuokrasopimuksilla, jotka kirjataan Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisteriin. Järjestelyn tavoitteena on turvata hiilen sitoutuminen ja vähentää maaperäpäästöjä pitkällä aikavälillä.
"On hienoa, että Hesburger jatkaa yhteistyötään Carborealin kanssa ja on päättänyt edistää ympäristötavoitteitaan kotimaisin voimin. Hesburgerin avulla entisestä turvealueesta syntyvä monimuotoinen metsä luo uuden hiilinielun ja jättää arvokkaan luontoperinnön tuleville sukupolville. Investointi on esimerkki siitä, miten yritys voi tehdä enemmän kuin vähimmäisvaatimukset. Investoinnin vaikutukset ulottuvat vuosikymmenten päähän”, Carborealin Senior Partner Joona Puhakka sanoo.
Hesburger seuraa jatkossakin sekä Kankaanpään että aiemmin metsitettyjen alueiden taimien kasvua ja metsien kehittymistä osana pitkäjänteistä metsitystyötään.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ieva SalmelaViestinnän ja kansainvälisen markkinoinnin johtajaHesburgerPuh:+358 45 637 0927ieva.salmela@hesburger.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Burger-In Oy on suomalainen perheyritys ja Hesburger sen rekisteröity liikemerkki. Hesburger-ravintoloita löytyy yhdeksästä maasta: Suomesta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Saksasta, Ukrainasta, Bulgariasta, Puolasta ja Romaniasta. Hesburger työllistää Suomessa noin 6000 työntekijää ja ulkomailla noin 3500 työntekijää. Vuoden 2025 verollinen myynti Suomessa oli noin 327 miljoonaa euroa ja ulkomailla noin 242 miljoonaa euroa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hesburger
100 % Hesburgerin rikkinäisistä kuljetuslaatikoista saa uuden elämän ravintolan tarjottimina – yhtiö julkaisi ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa30.6.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Raportointivuoden 2025 aikana Hesburger jatkoi määrätietoista työtä kasvipohjaisten vaihtoehtojen, uusiutuvan energian, kiertotalouden, henkilöstön hyvinvoinnin ja tuoteturvallisuuden kehittämiseksi. Eräs yhtiön tavoitteista on materiaalien uudelleenkäytön lisääminen. Vuonna 2025 100 % Hesburgerin rikkinäisistä kuljetuslaatikoista kierrätettiin tarjottimiksi ja käytetyistä työvaatteista valmistettiin terassipöytiä ravintoloihin.
Hesburgerin saamien kesätyöhakemusten määrä rikkoi aiemmat ennätykset – lähes 27 000 hakijaa17.6.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Hesburgerin kesärekrytointi keräsi tänä vuonna ennätysmäärän hakemuksia: ketju sai yhteensä 26 829 kesätyöhakemusta. Luku lähes kaksinkertaistui viime vuoteen verrattuna (2025: 14 066). Hakijoiden määrä kasvoi voimakkaasti ja myös avoimia kesätyöpaikkoja oli aiempaa enemmän.
Hesburger maksaa opiskelijoille ja nuorille samaa palkkaa kuin aikuisille9.6.2026 08:05:00 EEST | Tiedote
Hesburger on julkaissut ketjun omissa ravintoloissa työskentelevien naisten ja miesten keskimääräiset palkat ja palkkaerot jo vuodesta 2023 lähtien. Yli yhdeksän kymmenestä työntekijästä kokee palkkatasa-arvon toteutuvan työpaikallaan.
Koululiikuntakilpailu Hese-kisat uudistui – Tuplavoitto Tampereelle20.5.2026 14:04:29 EEST | Tiedote
Koululaisten yleisurheilukilpailun, Hese-kisojen, voittoon ylsivät Sammon koulu ja Harjun koulu Tampereelta. Kisoihin osallistuivat ensimmäistä kertaa myös nuoremmat, 3.–4.-luokkalaiset, ja heti heitä oli jo kolmasosa osallistujista.
Kymmenes Döner HeseKebab® & Gyros -ravintola avautui Turussa13.5.2026 11:37:46 EEST | Tiedote
Turun Länsikeskuksessa Citymarketin yhteydessä toimiva Hesburger-ravintola avaa ovensa uudistettuna 13. toukokuuta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme