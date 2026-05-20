Heurekasta otetaan suora videopuheluyhteys ISS-avaruusasemalle 22.7.2026
15.7.2026 11:51:41 EEST | Tiedekeskus Heureka | Tiedote
Tiedekeskus Heurekasta Vantaalta otetaan keskiviikkona 22.7. iltapäivällä suora videopuheluyhteys kansainväliselle ISS-avaruusasemalle. Puhelussa ranskalainen astronautti Sophie Adenot vastaa eurooppalaisilta lapsilta kerättyihin kysymyksiin. Saman päivän aikana Heurekassa järjestetään avaruusteemaista ohjelmaa. Tapahtumalla juhlistetaan Euroopan avaruusjärjestö ESA:n koordinoiman ESERO-toiminnan 20-vuotisjuhlavuotta.
Median edustajilla on mahdollisuus tulla Heurekan auditorioon seuraamaan suoraa videopuheluyhteyttä ISS:n avaruusasemalle keskiviikkona 22.7.2026 noin klo 16.00–16.45 välillä. Ilmoittautumiset osoitteeseen media@heureka.fi
Heurekan IFC eli In Flight Call -tapahtuma järjestetään keskiviikkona 22.7. kello 10.00–18.00. Päivän aikana Heureka-vierailijoille on tarjolla avaruusaiheisia työpajoja ja Tiedettä pallolla -esityksiä Heurekan näyttelyiden ja planetaarioelokuvien ohella. Päivä huipentuu noin klo 16.20–16.40 videopuheluun ISS-avaruusasemalle. Heureka on yksi viidestä eurooppalaisesta tiedekeskuksesta, jotka osallistuvat ESA:n organisoimaan kansainväliseen ja suoraan ISS-avaruusaseman videopuheluun.
ISS-avaruusasemalta ESA:n ranskalainen astronautti Sophie Adenot vastaa viidestä eri Euroopan maasta ennakkoon kerättyihin lasten avaruus- ja teknologia-aiheisiin kysymyksiin ja kertoo työstään avaruudessa. Adenot saapui kansainväliselle avaruusasemalle helmikuussa 2026 ensimmäistä kertaa, ja suorittaa siellä εpsilon-avaruuslentotehtävää yhdeksän kuukauden mittaisella komennuksella.
- Euroopan avaruusjärjestö ESA:n organisoimien in-flight call eli IFC-videopuhelujen avulla voidaan astronauttien tutkimustehtäviä avaruudessa esitellä kaikille helposti lähestyttävällä ja inspiroivalla tavalla, toteaa Heurekan ohjelmatuotantopäällikkö Jutta Kujasalo.
Tiedekeskus Heurekasta on otettu suora videoyhteys avaruuteen kolme kertaa aiemmin. Ensimmäisen kerran vuonna 2016, jolloin puheluun vastasi suomalaissukuinen astronautti Timothy Kopra, toisen kerran joulukuussa 2017, jolloin yhteys otettiin ESA:n italialaiseen astronauttiin Paolo Nespoliin ja kolmannen kerran joulukuussa 2023, jolloin koululaisten kysymyksiin vastasi Huginn-avaruuslentotehtävään osallistunut tanskalainen ESA:n astronautti Andreas Mogensen.
Keskiviikkona 22.7.2026 järjestettävällä IFC-tapahtumalla juhlistetaan Euroopan avaruusjärjestö ESA:n koordinoimaa ESERO- eli European Science Education Resource Office -toiminnan 20-vuotisjuhlavuotta. Vuonna 2006 ESA perusti ensimmäisen Euroopan avaruusopetuksen resurssitoimiston ESEROn Alankomaihin Amsterdamin NEMO-tiedekeskukseen. Sen tehtävä ja tavoite oli suoraviivainen ja kunnianhimoinen: tukea opettajia hyödyntämään avaruuden kiehtovuutta inspiroidakseen oppilaita kiinnostumaan tieteestä, teknologiasta, insinööritieteistä ja matematiikasta eli STEM-aineista. Kaksi vuosikymmentä myöhemmin ESEROsta on kasvanut ESAn suurin ja vaikutusvaltaisin opetusta tukeva koulutusohjelma. Alankomaiden pilottihanke laajeni pian kaikkialle Eurooppaan ja loi pohjan Euroopan laajuiselle ESERO-tiedekasvatusverkostolle, joka on aktiivinen 22:ssa ESA:n jäsenvaltiossa. ESERO onkin tavoittanut viimeisen 20 vuoden aikana Euroopan laajuisesti miljoonia 3–18-vuotiaita lapsia ja nuoria, eri luokka-asteiden opettajia ja kasvattajia sekä perheitä.
Suomeen perustettiin oma ESERO Finland vuonna 2021. Tiede- ja teknologiakasvatukseen pohjaava hanke tuottaa kaksikielisesti ja maan kattavasti mm. avaruusaiheisia tiedetapahtumia, opettajakoulutuksia, oppimateriaaleja ja -ohjelmia sekä leirejä ja kansainvälisiä kilpailuja. Suomessa ESERO-toimintaa koordinoi tiedekeskus Heureka. Mukana on laaja valtakunnallinen yhteistyöverkosto, johon kuuluu yliopistojen LUMA-keskuksia, suomalaisia avaruusalan yrityksiä, toimijoita ja yhdistyksiä, museoita, tiedekeskuksia sekä tiede- ja teknologiakasvatukseen pohjaavia oppimiskeskuksia. ESERO Finland ulottaa toimintoja koko opetusalalle ja myös perheiden vapaa-aikaan. Ajankohtaista tutkimustietoa ja kohtaamisia asiantuntijoiden kanssa mahdollistetaan ESERO Finlandin tapahtumien, teemaviikkojen ja opettajatilaisuuksien avulla. ESERO Finlandin tavoitteena on innostaa eri yleisöjä tieteiden ja teknologian pariin, vahvistaa oppilaiden luonnontiede- ja teknologiaosaamista sekä edistää heidän työelämä- ja tulevaisuustaitojaan.
Lisätiedot:
Ohjelmatuotantopäällikkö Jutta Kujasalo, jutta.kujasalo@heureka.fi, puh. 040 9015 280
Pedagoginen suunnittelija Heidi Kouki, heidi.kouki@heureka.fi, puh. 040 9015 274
ESA - European Space Education Resource Offices
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ohjelmatuotantopäällikkö Jutta Kujasalo, jutta.kujasalo@heureka.fi, puh. 040 9015 280
Pedagoginen suunnittelija Heidi Kouki, heidi.kouki@heureka.fi, puh. 040 9015 274
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Tietoja julkaisijasta
Tiedekeskus Heureka Vantaan Tikkurilassa on monipuolinen elämyskokonaisuus, joka tarjoaa vuorovaikutteisia näyttelyitä, planetaarioelokuvia sekä tiedeohjelmia ja tapahtumia ympäri vuoden. Heureka jakaa oivaltamisen ilon yli 300 000 kävijän kanssa vuosittain ja kuuluu Suomen suosituimpiin vapaa-ajankeskuksiin.
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