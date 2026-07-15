Viikonlopun vesisateiden aiheuttamien vaurioiden korjaustyöt etenevät Somerolla
15.7.2026 10:00:51 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Viikonlopun runsaiden sateiden aiheuttamat tieverkon vauriot on pääosin saatu kartoitettua hoitourakoitsijan toimesta. Korjaustyöt ovat käynnissä ja vaurioiden korjaamisessa on edistytty. Tienkäyttäjät voivat ilmoittaa havaitsemistaan maantieverkon vaurioista Tienkäyttäjän linjalle (p. 0200 2100).
Vaurioituneiden kohteiden tilanne:
- Maantie 2810: Tie on edelleen poikki liikenteeltä. Sortumavaurion korjaustyöt ovat käynnissä ja mikäli työt etenevät suunnitellusti, pyritään tie avaamaan ainakin osittain liikenteelle tämän viikon aikana.
- Maantie 13539: Tie on edelleen poikki liikenteeltä. Korjaustyöt ovat käynnissä ja mikäli työt etenevät suunnitellusti, pyritään tie avaamaan liikenteelle tämän viikon aikana.
- Maantie 2802: Ajorata kavennettu yksikaistaiseksi. Suunnitellut korjaustyöt on tarkoitus toteuttaa ensi viikon aikana.
- Kantatie 52: Havaitut vauriot eivät vaikuta liikennöintiin, eikä tiellä ole liikennettä haittaavia rajoituksia.
Merkittävät vauriot on saatu pääosin kartoitettua, korjaustyöt ovat käynnissä ja tieverkon kuntoa seurataan. Korjaustöiden valmistumisen tarkka aikataulu riippuu muun muassa sääolosuhteista, joten valmistumisajankohdasta ei voida vielä antaa tarkkaa arviota.
Tienkäyttäjien tulee noudattaa liikennerajoituksia ja varautua poikkeaviin reitteihin, sekä mahdollisiin viivästyksiin. Tienkäyttäjiä kehotetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta alueella liikuttaessa.
Ajantasaisen tiedon liikennetilanteesta löydät Fintraffic Liikennetilanne.
Lisätietoja:
- Lounais-Suomen elinvoimakeskus: päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 0295 022 777
Tietoja julkaisijasta
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
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