Kirkkonummen Alko palaa väistötiloista alkuperäiseen sijaintiin – myymälä avoinna myös sunnuntaisin
16.7.2026 07:45:00 EEST | Alko Oy | Tiedote
Kirkkonummen Munkinmäen Alko muuttaa väistötiloista takaisin remontoituun, uudistuneeseen myymälään Prisman liikekeskuksessa. Inspiroiva laajan valikoiman erikoismyymälä on avoinna myös sunnuntaisin.
Kirkkonummen Munkinmäen Prisman liikekeskuksessa sijaitseva Alkon myymälä palaa elokuussa alkuperäiseen sijaintiinsa, joka on remontin myötä uudistettu viihtyisäksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi.
"Remontti on tuonut myymälään uutta ilmettä, mutta lämmin palvelu ja tutut myyjät jatkavat. Meillä palvellaan nyt myös sunnuntaisin kello 12–18 ja maanantaista lauantaihin joka päivä kello 9–21”, kertoo myymälän palvelupäällikkö Merve Karadeniz.
”Kirkkonummella asioivat sekä paikalliset että moni Hangon suuntaan ajeleva. Kirkkonummen myymälä onkin viimeinen sunnuntaisin auki oleva myymälä matkalla Helsingistä Hankoon. Hangontien varressa on helppo pistäytyä matkalla.”
Kirkkonummen nykyinen myymälä on avoinna lauantaihin 1. elokuuta klo 18 saakka ja uusi myymälä avataan torstaina 6. elokuuta klo 9. Myymälän ollessa suljettuna asiakkaita palvelevat lähialueiden Alkot.
Raikkaus näkyy kesän juomavalinnoissa – rapuviinit sesongissa
Munkinmäen myymälässä on tasokas ja laaja tuotevalikoima. Painotus on viineissä, mutta myymälässä on runsas kattaus myös muita tuoteryhmiä.
”Asiakkaat hakevat viineistä raikkautta näin kesäaikaan. Erityisesti roseet ja kuohuviinit kiinnostavat lämpimillä keleillä. Myymälästämme saa kaikki juomat saman katon alta ja moni nappaakin mukaan samalla ostoskerralla myös alkoholittomat juomat”, Karadeniz sanoo.
”Myös lähestyvän rapukauden juomat löytyvät jo meiltä ja annamme mielellämme vinkkejä niiden valintaan.”
Kirkkonummen myymälästä löytöjä vaativaankin makuun
Kirkkonummen myymälä on Alkon erikoismyymälä, jossa on erityisen laaja valikoima.
”Valikoimaa täydennetään säännöllisesti uusilla tuotteilla, joten myymälässä riittää tutkittavaa juomaharrastajille ja vaativaankin makuun”, Karadeniz kertoo.
”Kuukausittain vaihtuva erikoiserätarjonta pitää huolen siitä, että aina löytyy jotain uutta kokeiltavaa. Erikoiserissä tulee myyntiin harvinaisia ja trendikkäitä juomaherkkuja ympäri maailmaa. Nyt heinäkuun erikoiserissä on tarjolla muun muassa herukkaisia ja sitruunaisia Sauvignon Blanc -valkoviinejä, Tempranillo-punaviinejä neljästä eri maasta, olutmaailman uutuuksia sekä uniikkeja löytöjä viinimaailmasta. Tervetuloa tutustumaan!”
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Yhteyshenkilöt
Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi
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Alko haluaa tarjota asiakkailleen maailmanluokan palvelua. Monipuolinen ja uudistuva yli 11 000 tuotteen valikoima mahdollistaa nojatuolimatkat ympäri maailmaa asiakkaan omassa olohuoneessa. Asiakkaitamme palvelee monikanavainen palveluverkosto: 359 myymälää, yli 100 noutopistettä, verkkokauppa ja mobiilisovellus. Vuonna 2025 Alkon liikevaihto oli 1,0 miljardia euroa ja asiakaskäyntejä oli yli 43 miljoonaa.
Vastuullisuus on meille sydämen asia. Arjessamme se tarkoittaa muun muassa tinkimätöntä myynninvalvontaa, hankinnan läpinäkyvyyden kehittämistä, pakkausmateriaalien kierrätystä, tuoteturvallisuutta sekä hyvinvointia edistäviä hankkeita.
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