Kirkkonummen Alko palaa väistötiloista alkuperäiseen sijaintiin – myymälä avoinna myös sunnuntaisin

Kirkkonummen Munkinmäen Prisman liikekeskuksessa sijaitseva Alkon myymälä palaa elokuussa alkuperäiseen sijaintiinsa, joka on remontin myötä uudistettu viihtyisäksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi.

"Remontti on tuonut myymälään uutta ilmettä, mutta lämmin palvelu ja tutut myyjät jatkavat. Meillä palvellaan nyt myös sunnuntaisin kello 12–18 ja maanantaista lauantaihin joka päivä kello 9–21”, kertoo myymälän palvelupäällikkö Merve Karadeniz.

”Kirkkonummella asioivat sekä paikalliset että moni Hangon suuntaan ajeleva. Kirkkonummen myymälä onkin viimeinen sunnuntaisin auki oleva myymälä matkalla Helsingistä Hankoon. Hangontien varressa on helppo pistäytyä matkalla.”

Kirkkonummen nykyinen myymälä on avoinna lauantaihin 1. elokuuta klo 18 saakka ja uusi myymälä avataan torstaina 6. elokuuta klo 9. Myymälän ollessa suljettuna asiakkaita palvelevat lähialueiden Alkot.

Raikkaus näkyy kesän juomavalinnoissa – rapuviinit sesongissa

Munkinmäen myymälässä on tasokas ja laaja tuotevalikoima. Painotus on viineissä, mutta myymälässä on runsas kattaus myös muita tuoteryhmiä.

”Asiakkaat hakevat viineistä raikkautta näin kesäaikaan. Erityisesti roseet ja kuohuviinit kiinnostavat lämpimillä keleillä. Myymälästämme saa kaikki juomat saman katon alta ja moni nappaakin mukaan samalla ostoskerralla myös alkoholittomat juomat”, Karadeniz sanoo.

”Myös lähestyvän rapukauden juomat löytyvät jo meiltä ja annamme mielellämme vinkkejä niiden valintaan.”

Kirkkonummen myymälästä löytöjä vaativaankin makuun

Kirkkonummen myymälä on Alkon erikoismyymälä, jossa on erityisen laaja valikoima.

”Valikoimaa täydennetään säännöllisesti uusilla tuotteilla, joten myymälässä riittää tutkittavaa juomaharrastajille ja vaativaankin makuun”, Karadeniz kertoo.

”Kuukausittain vaihtuva erikoiserätarjonta pitää huolen siitä, että aina löytyy jotain uutta kokeiltavaa. Erikoiserissä tulee myyntiin harvinaisia ja trendikkäitä juomaherkkuja ympäri maailmaa. Nyt heinäkuun erikoiserissä on tarjolla muun muassa herukkaisia ja sitruunaisia Sauvignon Blanc -valkoviinejä, Tempranillo-punaviinejä neljästä eri maasta, olutmaailman uutuuksia sekä uniikkeja löytöjä viinimaailmasta. Tervetuloa tutustumaan!”