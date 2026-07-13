Virta: Suomalaiset ansaitsevat vastaukset – pääministerin on vastattava ainakin näihin kuuteen kysymykseen

– Kyse ei ole enää vain Garden-hankkeesta. Kyse on siitä, voivatko suomalaiset luottaa siihen, että kymmenien miljoonien eurojen valtiontukipäätökset perustuvat avoimeen, riippumattomaan ja huolelliseen valmisteluun, Virta sanoo.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan hallitus teki 35 miljoonan euron tukipäätöksen tarkastamatta hankkeen sille toimittamia työllisyyslaskelmia. Samalla hankkeen arviot poikkesivat merkittävästi Helsingin kaupungin omista vaikutusarvioista. Julkisuuteen tulleet asiakirjat ovat lisäksi herättäneet kysymyksiä päätöksenteon valmistelusta, valtiovarainministeriön näkemyksen huomioimisesta sekä siitä, mitä tukipäätöksen ehdollisuudella tosiasiassa tarkoitettiin.

– Pääministeri sanoo käyttäneensä hankkeen omia arvioita. Se on hämmentävä puolustus. Juuri vaikeassa taloustilanteessa valtion rahaa pitäisi jakaa riippumattoman valmistelun ja viranomaisten arvioiden perusteella – ei hakijan omien laskelmien varassa. Kun kyse on vielä hankkeesta, jonka taustalla toimivilla henkilöillä on läheiset yhteydet pääministeripuolueeseen, pääministerin olisi pitänyt ymmärtää, että päätöksenteon on kestettävä erityisen tarkka julkinen arviointi, Virta sanoo.

Virran mukaan pääministerin on vastattava ainakin seuraaviin kysymyksiin:

Mihin vaikutusarvioihin ja asiakirjoihin 35 miljoonan euron tukipäätös todellisuudessa perustui, ja kuka ne laati?

Oliko pääministeri tai hänen esikuntansa ennen päätöksentekoa tietoinen valtiovarainministeriön kielteisestä kannasta ja sen perusteluista? Jos oli, miksi niitä ei huomioitu? Jos ei ollut, miten näin merkittävä tieto ei kulkenut pääministerille?

Miksi Garden Helsinki eteni poikkeuksellisella menettelyllä ilman normaalia virkavalmistelua ja riippumattomasti varmennettuja vaikutusarvioita?

Mitä hallituksen päättämän 35 miljoonan euron tuen ehdollisuus käytännössä tarkoittaa? Voidaanko tukea edelleen maksaa, vaikka päätöksenteon perusteena olleet vaikutusarviot osoittautuisivat olennaisesti ylimitoitetuiksi?

Miksi pääministeri katsoi voivansa perustella tukipäätöstä julkisuudessa luvuilla, joita hallitus ei ollut riippumattomasti tarkastanut?

Ymmärtääkö pääministeri, että Garden-päätöksen valmisteluun liittyneet epäselvyydet ovat omiaan horjuttamaan kansalaisten luottamusta valtion päätöksenteon riippumattomuuteen?

– Samalla kun hallitus vetoaa vaikeaan taloustilanteeseen leikatessaan suomalaisilta palveluista, järjestöiltä ja koulutuksesta, sillä on erityinen velvollisuus osoittaa, että jokainen poikkeuksellinen tukiratkaisu kestää avoimuuden, riippumattoman valmistelun ja yhdenvertaisen kohtelun vaatimukset.

– Pääministeri on ilmoittanut olevansa valmis antamaan asiasta pääministerin ilmoituksen vasta syksyllä. Se on liian myöhään. Suomalaiset ansaitsevat vastaukset nyt – eivät kuukausien päästä. Toivon, että pääministeri vastaa näihin kysymyksiin jo tänään A-studiossa – ja että eduskunta kutsutaan koolle mahdollisimman pian, jotta pääministerin tai hallituksen luottamuksesta päästään äänestämään. Kyse on pääministerin uskottavuudesta ja kansalaisten luottamuksesta suomalaiseen päätöksentekoon, Virta sanoo.