Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Suun terveydenhuollon nimissä liikkuu uusia huijausviestejä
15.7.2026 11:11:56 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Päijät-Hämeessä on liikkunut uusia huijaustekstiviestejä, jotka esiintyvät suun terveydenhuollon palveluiden nimissä.
Ainakin Heinolan hammashoidon asiakkaat ovat saaneet huijausviestejä Päijät-Hämeen alueella. Viestissä voidaan muistuttaa hammashuollon tarkastusajasta tai se voi näyttää ajanvarausvahvistukselta tai kalenterikutsulta.
Aiemmista tapauksista poiketen viestit voivat sisältää tarkkoja ajanvaraustietoja ja näyttää siksi hyvin aidoilta. Viestien tarkoituksena on luoda kiireen tuntua ja saada vastaanottaja toimimaan nopeasti. Linkkejä ei tule avata eikä viestissä olevien painikkeiden tai verkkosivujen kautta tule kirjautua palveluihin.
Omat varatut ajat tulee tarkistaa vain virallisista asiointikanavista, kuten Päijät-Sote-sovelluksesta. Hyvinvointialue on tehnyt huijausviesteistä ilmoituksen viranomaisille.
Yksityiskohtaiset tiedot lisäävät huijausviestien uskottavuutta
Huijausviestissä vastaanottajalle saatetaan näyttää esimerkiksi hammastarkastuksen päivämäärä ja kellonaika, hoitolan nimi, vastaanottokäynnin hinta, yhteystietoja, ajanvaraus- tai peruutuslinkkejä sekä ajanvarausjärjestelmän tai palvelun logo.
Viestissä näkyvät tiedot eivät kuitenkaan todista viestin aitoutta. Huijarit voivat käyttää aitoja osoite-, yhteystieto- ja palvelutietoja lisätäkseen viestin uskottavuutta. Pelkästään viestissä näkyvät ajanvaraustiedot eivät takaa, että viesti on hyvinvointialueelta.
Vastaavia huijausyrityksiä voi tulla muidenkin palvelujen nimissä. Hyvinvointialue ei koskaan pyydä asiakkaan henkilötietoja tai pankkitunnuksia tekstiviestillä tai WhatsApp-viestillä tai käsittele asiakastietoja tavallisella sähköpostilla.
Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilla on ohjeita kalasteluviestin tunnistamiseen: https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/nain-suojaudut-nettihuijaukselta.
Miten toimia, jos saat tietojenkalasteluviestin hyvinvointialueen toiminnan nimissä?
- Älä vastaa viestiin, klikkaa siinä olevia linkkejä tai kirjaudu palveluihin viestissä olevien painikkeiden tai verkkosivujen kautta. Tarkista omat ajanvarauksesi vain virallisten asiointikanavien kautta.
- Ilmoita viestistä välittömästi hyvinvointialueen tietosuojatiimille. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta paijatha.fi/tietoa-meista/hyvinvointialue/tietosuoja/#ota-yhteytta.
- Poista viesti.
Jos epäilet, että tietojasi on joutunut vääriin käsiin, toimi seuraavasti:
- Ota viipymättä yhteys pankkiisi, jos olet tehnyt huijauksen perusteella maksun, rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut maksukorttitietosi käsiinsä.
- Tee rikosilmoitus poliisille.
- Voit ilmoittaa asiasta myös Kyberturvallisuuskeskukselle.
- Ohjeita tietovuodon uhrille löydät osoitteesta https://www.suomi.fi/oppaat/tietovuoto.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tanja LinnonmaatietoturvapäällikköPuh:+358 44 482 5140tanja.linnonmaa@paijatha.fi
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Hoidon jatkuvuuden kehittämiselle reilu miljoona euroa valtionavustusta6.7.2026 13:26:13 EEST | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle 1,2 miljoonaa euroa valtionavustusta hoidon jatkuvuuden kehittämiseen vuosille 2026–2027.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Jono kiireettömään erikoissairaanhoitoon on maan lyhyimpiä Päijät-Hämeessä1.7.2026 13:30:12 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeessä kiireettömän erikoissairaanhoidon jonot ovat maan lyhyimpiä. Jonot ovat lyhentyneet toimintaa kehittämällä, henkilökuntaa rekrytoimalla ja palveluja osin ulkopuolelta ostamalla. Lain edellyttämä hoitotakuun taso on saavutettu alkuvuodesta.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Valtionavustus vauhdittaa sosiaalityön tutkimusta Päijät‑Hämeessä26.6.2026 09:41:30 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue sai 300 000 euron valtionavustuksen sosiaalityön tutkimushankkeen Tutkimusperustainen kehittäminen ja työkulttuuri – käytäntökytkökset toteuttamiseen.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Palveluja uudistetaan ja taloutta sopeutetaan vuosina 2027–202922.6.2026 15:26:04 EEST | Tiedote
Päijät‑Hämeen hyvinvointialue uudistaa palvelujaan ja hillitsee kustannusten kasvua tulevina vuosina, jotta lakisääteiset sosiaali‑ ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut voidaan turvata myös jatkossa. Tavoitteena on tehdä muutokset hallitusti niin, että arjen palvelut säilyvät toimivina ja saavutettavina.
Päijät-Hämeen hyvinvoitialue: Taide elävöittää sairaalaympäristöä – kesänuori kartoittaa kokoelmaa18.6.2026 08:40:16 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tiloissa on laaja ja monipuolinen taidekokoelma, joka on kertynyt vuosikymmenten aikana. Eniten teoksia on Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Maalaukset, grafiikka ja veistokset tuovat väriä ja viihtyisyyttä sairaalaympäristöön henkilöstölle ja asiakkaille. Tänä kesänä taidekokoelmaa on kartoitettu uudella tavalla, kun tehtävään on palkattu kesänuori inventoimaan ja kokoamaan tietoa teoksista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme