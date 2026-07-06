Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Suun terveydenhuollon nimissä liikkuu uusia huijausviestejä

Ainakin Heinolan hammashoidon asiakkaat ovat saaneet huijausviestejä Päijät-Hämeen alueella. Viestissä voidaan muistuttaa hammashuollon tarkastusajasta tai se voi näyttää ajanvarausvahvistukselta tai kalenterikutsulta.

Aiemmista tapauksista poiketen viestit voivat sisältää tarkkoja ajanvaraustietoja ja näyttää siksi hyvin aidoilta. Viestien tarkoituksena on luoda kiireen tuntua ja saada vastaanottaja toimimaan nopeasti. Linkkejä ei tule avata eikä viestissä olevien painikkeiden tai verkkosivujen kautta tule kirjautua palveluihin.

Omat varatut ajat tulee tarkistaa vain virallisista asiointikanavista, kuten Päijät-Sote-sovelluksesta. Hyvinvointialue on tehnyt huijausviesteistä ilmoituksen viranomaisille.

Yksityiskohtaiset tiedot lisäävät huijausviestien uskottavuutta

Huijausviestissä vastaanottajalle saatetaan näyttää esimerkiksi hammastarkastuksen päivämäärä ja kellonaika, hoitolan nimi, vastaanottokäynnin hinta, yhteystietoja, ajanvaraus- tai peruutuslinkkejä sekä ajanvarausjärjestelmän tai palvelun logo.

Viestissä näkyvät tiedot eivät kuitenkaan todista viestin aitoutta. Huijarit voivat käyttää aitoja osoite-, yhteystieto- ja palvelutietoja lisätäkseen viestin uskottavuutta. Pelkästään viestissä näkyvät ajanvaraustiedot eivät takaa, että viesti on hyvinvointialueelta.

Vastaavia huijausyrityksiä voi tulla muidenkin palvelujen nimissä. Hyvinvointialue ei koskaan pyydä asiakkaan henkilötietoja tai pankkitunnuksia tekstiviestillä tai WhatsApp-viestillä tai käsittele asiakastietoja tavallisella sähköpostilla.

Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilla on ohjeita kalasteluviestin tunnistamiseen: https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/nain-suojaudut-nettihuijaukselta.

Miten toimia, jos saat tietojenkalasteluviestin hyvinvointialueen toiminnan nimissä?

Älä vastaa viestiin, klikkaa siinä olevia linkkejä tai kirjaudu palveluihin viestissä olevien painikkeiden tai verkkosivujen kautta. Tarkista omat ajanvarauksesi vain virallisten asiointikanavien kautta.

Ilmoita viestistä välittömästi hyvinvointialueen tietosuojatiimille. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta paijatha.fi/tietoa-meista/hyvinvointialue/tietosuoja/#ota-yhteytta.

Poista viesti.





Jos epäilet, että tietojasi on joutunut vääriin käsiin, toimi seuraavasti: