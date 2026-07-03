Kesän 2026 päällystystyöt jatkuvat Itä-Suomessa
15.7.2026 12:23:25 EEST | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Heinäkuun alun sateista huolimatta kesän 2026 päällystystyöt ovat edenneet hyvin ja kohteet ovat valmistuneet lähes aikataulun mukaisesti. Päällystysohjelman mukaiset kohteet toteutetaan ja ohjelmaan on otettu lisäksi myös ramppien ja pienten kohteiden päällystystöitä.
Työt Etelä-Savossa
Alkukesän toteutusohjelmassa olleet kohteet ovat valmistuneet ja päällystystyöt jatkuvat elokuussa.
Työt Pohjois-Savossa
Työt etenevät heinä-elokuun aikana seuraavasti:
- Viikolla 29: Vt 9 Mehtiö
- Viikoilla 30–32: Kt 88 Vieremä - Koljonvirta
- Viikolla 31: Mt 5492 Keihäskoskentie, Mt 5514 Syvänniemi sekä Mt 5517 Lohitie+jkpp
- Viikoilla 31-33: Mt 548 Levänen - Takkomäki
- Viikoilla 33-35: Mt 15340 Uuhilahdentie ja mt 16339 Ranta - Toivalantie
Työt Pohjois-Karjalassa
Työt etenevät heinä-elokuussa seuraavasti:
- Viikoilla 29-30: Vt 6 Ahmovaara - Papinsuo
- Viikolla 31: 70074 Ilomantsin taajaman jkpp
- Viikoilla 31-35: Mt 514 Lylyvaara - Ilomantsi
- Viikoilla 31-37: Vt 23 Juojärvi - Heponiemi (Viikoilla 31-32 alustan tasaus ja 36-37 kulutuskerroksen päällystystyöt)
Päällystysohjelmaan on otettu lisäkohteita
Kuopiossa on päällystetty jo aiemmin Hiltulanlahden eritasoliittymän ramppeja. Kuluvalla viikolla 29 ohjelmassa ovat Jäppilän eritasoliittymän rampit Varkaudessa. Joensuussa päällystetään kuluvalla viikolla Siltakummun, Siihtalan ja Uuron eritasoliittymien ramppeja.
Kuluvan viikon ohjelmassa on myös Mt 514 Enon taajamassa noin 1,7 km matkalla. Enossa päällystetään myös Mt 6141 Pahvitehtaantie 0,5 km matkalla, sekä jalankulun ja pyöräilyn väyliä.
Viikolla 35 on ohjelmassa Kontiolahdella Mt 5061 Kontioniemi 1,6 km matkalla ja yksi ramppi Lehmon eritasoliittymässä.
Lisäksi alueella tehdään paikkaustöitä. Lisäkohteet ja paikkaustyöt eivät ole Suomen Väylät kartta-aineistossa.
Liikenteelle aiheutuu haittaa – varovaisuutta työmailla
Päällystystyöt aiheuttavat kesän aikana hetkellisiä viivästyksiä ja liikennejärjestelyjä.
Rakenteenparantamiskohteilla tehdään muun muassa:
- sivuojien kaivua
- maakivien poistoa
- tierumpujen uusimisia ja puhdistuksia
- tierakenteen kantavuuden parantamista
- liikenteenjakajasaarekkeiden ja kaiteiden uusimista
Työt on suunniteltu siten, että murskepintojen aiheuttama haitta olisi mahdollisimman lyhytaikaista.
Elinvoimakeskus muistuttaa, että työmailla on noudatettava erityistä varovaisuutta kaikkien turvallisuuden varmistamiseksi.
Lisätiedot
Suunniteltu yleisaikataulu ja kohteet:
Aikatauluihin voi tulla muutoksia.
Keski-Suomen elinvoimakeskus vastaa maanteiden kunnossapidon ja rakentamisen hankinnoista Keski-Suomen elinvoimakeskuksen ja Itä-Suomen elinvoimakeskuksen alueilla (Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Matti AntikainenProjektipäällikköKeski-Suomen elinvoimakeskusPuh:0295 026 701matti.antikainen@elinvoimakeskus.fi
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Tietoja julkaisijasta
Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.
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