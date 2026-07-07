Pelastakaa Lapset: Lasten määrä sodan uhreina Ukrainassa korkeimmillaan sitten huhtikuun 2022
15.7.2026 13:57:24 EEST | Pelastakaa Lapset ry | Tiedote
Ukrainassa lasten määrä sodan uhreina on jälleen voimakkaassa kasvussa, varoittaa Pelastakaa Lapset. Kesäkuussa lapsia kuoli tai loukkaantui enemmän kuin minään kuukautena sitten kevään 2022.
YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) uusimman raportin mukaan kesäkuun aikana seitsemän lasta sai surmansa ja 116 loukkaantui. Tämä on korkein kuukausittainen määrä sitten huhtikuun 2022, jolloin 209 lasta sai surmansa tai loukkaantui.
Hyökkäysten voimistuminen näkyy suoraan lasten ja perheiden arjessa. Turvallisia paikkoja on yhä vähemmän, kun aiemmin suojaisina pidetytkin tilat joutuvat yhä useammin iskujen kohteiksi. Keväällä Ukrainassa vieraillut Pelastakaa Lasten ohjelmapäällikkö Hanna Williams kertoo:
"Ukrainassa ihmiset ovat vuosien ajan noudattaneet niin sanottua kahden seinän sääntöä ja hakeutuneet ilmahälytysten aikana tiloihin, joissa kaksi seinää ovat suojanneet räjähdyspaineelta ja lentäviltä sirpaleilta. Nyt tilanne on kuitenkin muuttunut. Yhä voimakkaammat ohjukset tuhoavat kokonaisia kerrostalojen osia ja läpäisevät rakennuksia. Ohjuksia osuu myös maanalaisiin pysäköintihalleihin, joihin ihmiset ovat aiemmin hakeutuneet turvaan.”
Pelastakaa Lapset vaatii konfliktin kaikkia osapuolia varmistamaan siviilien suojelun. Iskut siviilejä ja siviili-infrastruktuuria vastaan on lopetettava välittömästi, ja lapsiin kohdistuvat vakavat rikkomukset on saatava loppumaan. Osana tätä on pidättäydyttävä käyttämästä räjähtäviä taisteluvälineitä asutuilla alueilla. Räjähtävät aseet muodostavat erityisen vakavan riskin lapsille.
”Yli neljä vuotta kestäneessä sodassa lapset ja nuoret ovat kärsineet suhteettoman paljon. Lapsilta on viety turvallisuuden tunne. Kesäloma Ukrainassa on tällä hetkellä monelle lapselle jatkuvassa pelossa elämistä. Tämä on valtavan raskasta ja heidän mielenterveytensä on koetuksella. Lomalla pitäisi pystyä rentoutumaan ja pitämään hauskaa.”
Pelastakaa Lapset on työskennellyt Ukrainassa vuodesta 2014 lähtien. Järjestö on laajentanut toimintaansa merkittävästi täysimittaisen sodan alettua. Helmikuusta 2022 lähtien Pelastakaa Lapset on tavoittanut yli 4,7 miljoonaa ihmistä, joista yli 1,9 miljoonaa on lapsia. Näistä 448 000 lasta on saanut tukea koulunkäyntiin.
Haastattelupyynnöt suomeksi:
Hanna Williams, Ukrainan ohjelmapäällikkö, Pelastakaa Lapset
hanna.williams@pelastakaalapset.fi, +358 50 528 8935
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mira AhlstedtViestinnän asiantuntijaPelastakaa Lapset ry
Kansainväliset teemat, kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu ja kontaktit maatoimistoihin
Pelastakaa Lapset ry
Pelastakaa Lapset on maailman johtava sitoutumaton lapsijärjestö ja lastensuojelun ammattilainen. Turvaamme jokaisen lapsen oikeuden elämään, suojeluun, oppimiseen ja osallisuuteen Suomessa ja maailmalla. Meillä on yli sadan vuoden kokemus lapsen oikeuksien edistämisestä. Tuomme lapset ja aikuiset yhteen rakentamaan pysyvästi parempaa tulevaisuutta. Koska lasten tulevaisuus alkaa nyt.
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