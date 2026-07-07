Pelastakaa Lapset: Lasten määrä sodan uhreina Ukrainassa korkeimmillaan sitten huhtikuun 2022

15.7.2026 13:57:24 EEST | Pelastakaa Lapset ry | Tiedote

Jaa

Ukrainassa lasten määrä sodan uhreina on jälleen voimakkaassa kasvussa, varoittaa Pelastakaa Lapset. Kesäkuussa lapsia kuoli tai loukkaantui enemmän kuin minään kuukautena sitten kevään 2022.

Rakennus paloi maan tasalle sen jälkeen, kun 60 ohjusta osui Kiovaan 15. kesäkuuta 2026. Yhdeksän ihmisen ilmoitettiin kuolleen ja 44 loukkaantuneen. Heidän joukossaan lapsia ja raskaana oleva nainen.
Rakennus paloi maan tasalle sen jälkeen, kun 60 ohjusta osui Kiovaan 15. kesäkuuta 2026. Yhdeksän ihmisen ilmoitettiin kuolleen ja 44 loukkaantuneen. Heidän joukossaan lapsia ja raskaana oleva nainen. Anastasiia Olinska / Pelastakaa Lapset

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) uusimman raportin mukaan kesäkuun aikana seitsemän lasta sai surmansa ja 116 loukkaantui. Tämä on korkein kuukausittainen määrä sitten huhtikuun 2022, jolloin 209 lasta sai surmansa tai loukkaantui.

Hyökkäysten voimistuminen näkyy suoraan lasten ja perheiden arjessa. Turvallisia paikkoja on yhä vähemmän, kun aiemmin suojaisina pidetytkin tilat joutuvat yhä useammin iskujen kohteiksi. Keväällä Ukrainassa vieraillut Pelastakaa Lasten ohjelmapäällikkö Hanna Williams kertoo:

"Ukrainassa ihmiset ovat vuosien ajan noudattaneet niin sanottua kahden seinän sääntöä ja hakeutuneet ilmahälytysten aikana tiloihin, joissa kaksi seinää ovat suojanneet räjähdyspaineelta ja lentäviltä sirpaleilta. Nyt tilanne on kuitenkin muuttunut. Yhä voimakkaammat ohjukset tuhoavat kokonaisia kerrostalojen osia ja läpäisevät rakennuksia. Ohjuksia osuu myös maanalaisiin pysäköintihalleihin, joihin ihmiset ovat aiemmin hakeutuneet turvaan.”

Pelastakaa Lapset vaatii konfliktin kaikkia osapuolia varmistamaan siviilien suojelun. Iskut siviilejä ja siviili-infrastruktuuria vastaan on lopetettava välittömästi, ja lapsiin kohdistuvat vakavat rikkomukset on saatava loppumaan. Osana tätä on pidättäydyttävä käyttämästä räjähtäviä taisteluvälineitä asutuilla alueilla. Räjähtävät aseet muodostavat erityisen vakavan riskin lapsille.

”Yli neljä vuotta kestäneessä sodassa lapset ja nuoret ovat kärsineet suhteettoman paljon. Lapsilta on viety turvallisuuden tunne. Kesäloma Ukrainassa on tällä hetkellä monelle lapselle jatkuvassa pelossa elämistä. Tämä on valtavan raskasta ja heidän mielenterveytensä on koetuksella. Lomalla pitäisi pystyä rentoutumaan ja pitämään hauskaa.”

Pelastakaa Lapset on työskennellyt Ukrainassa vuodesta 2014 lähtien. Järjestö on laajentanut toimintaansa merkittävästi täysimittaisen sodan alettua. Helmikuusta 2022 lähtien Pelastakaa Lapset on tavoittanut yli 4,7 miljoonaa ihmistä, joista yli 1,9 miljoonaa on lapsia. Näistä 448 000 lasta on saanut tukea koulunkäyntiin.

Haastattelupyynnöt suomeksi:  

Hanna Williams, Ukrainan ohjelmapäällikkö, Pelastakaa Lapset

 hanna.williams@pelastakaalapset.fi, +358 50 528 8935

Avainsanat

ukrainakonfliktilapset

Yhteyshenkilöt

Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset on maailman johtava sitoutumaton lapsijärjestö ja lastensuojelun ammattilainen. Turvaamme jokaisen lapsen oikeuden elämään, suojeluun, oppimiseen ja osallisuuteen Suomessa ja maailmalla. Meillä on yli sadan vuoden kokemus lapsen oikeuksien edistämisestä. Tuomme lapset ja aikuiset yhteen rakentamaan pysyvästi parempaa tulevaisuutta. Koska lasten tulevaisuus alkaa nyt. 

pelastakaalapset.fi 

pelastakaa lapset logo

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pelastakaa Lapset ry

Venezuelan maanjäristys: Pelastajat ponnistelevat löytääkseen raunioihin loukkuun jääneitä, samalla kun lapset ovat joutuneet pakeneman kodeistaan25.6.2026 11:43:50 EEST | Tiedote

Pelastustyöntekijät kilpailevat aikaa vastaan yrittäessään etsiä sortuneiden rakennusten raunioihin jääneitä ihmisiä. Kaksi voimakasta maanjäristystä ovat aiheuttaneet suuria tuhoja Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa. Järistykset ovat pakottaneet lapsia ja heidän perheitään pakenemaan kodeistaan. Pelastakaa Lapset on käynnistänyt toimet maanjäristysten johdosta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye