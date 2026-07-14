Näin yksiöiden vuokrat ovat muuttuneet opiskelijakaupungeissa – ääripäät löytyvät Lappeenrannasta ja Vaasasta

Useimmissa yliopistokaupungeissa vapaarahoitteisten yksiöiden vuokrat ovat nousseet maltillisesti viimeisen vuoden aikana, selviää Tilastokeskuksen asuntojen vuokrat -tilaston tiedoista.

Vaasa erottuu selvästi muista opiskelijakaupungeista suurimmalla vuokrien nousulla. Tammi-maaliskuussa 2026 yksiöiden vuokrat kohosivat jopa 2,1 % ja huhti-kesäkuussa 1,9 % verrattuna vuodentakaiseen.



Vaasan lisäksi ainoastaan Joensuun vuosimuutos ylitti prosentin rajan. Vuokrat nousivat alkuvuonna 1,4 % ja loppukeväällä 1,2 %.



”Siinä missä useimmissa opiskelijakaupungeissa yksiöiden vuokrat ovat nousseet, Helsingissä kehitys on jatkunut laskusuuntaisena. Vuokrat laskivat 0,1 prosenttia vuodentakaisesta sekä alkuvuonna että huhti-kesäkuussa”, kertoo yliaktuaari Elina Peltoniemi.



Selvin lasku nähtiin puolestaan loppukeväästä Lappeenrannassa, missä vuokrat laskivat edellisvuodesta 0,5 %.



”Vaikka vuokrakehitys on ollut melko vakaata, opiskelijakaupunkien vuokratasoissa on edelleen suuria eroja”, Peltoniemi jatkaa.



Hienoisesta laskusta huolimatta Helsinki on säilyttänyt paikkansa kalleimpana opiskelijakaupunkina. Vapaarahoitteisen yksiön mediaanivuokra Helsingissä oli huhti-kesäkuussa 730 euroa kuukaudessa.

Toiseksi kallein yliopistokaupunki oli Tampere, jossa mediaanivuokra oli vastaavana ajankohtana 600 euroa. Eroa Helsinkiin oli siis 130 euroa.

Edullisimmat yksiön mediaanivuokrat olivat huhti-kesäkuussa Jyväskylässä (528 euroa), Oulussa (530 euroa) ja Lappeenrannassa (544 euroa). Näissä kaupungeissa yksiöstä maksettiin siis noin 200 euroa vähemmän kuin Helsingissä.