Näin yksiöiden vuokrat ovat muuttuneet opiskelijakaupungeissa – ääripäät löytyvät Lappeenrannasta ja Vaasasta
16.7.2026 08:01:02 EEST | Tilastokeskus | Tiedote
Elokuussa yliopistokaupunkeihin kohdistuu uusien opiskelijoiden muuttoaalto. Yksiötä etsivälle Helsinki on edelleen kallein vaihtoehto, kun taas vuokrien nousu on ollut suurinta Vaasassa.
Useimmissa yliopistokaupungeissa vapaarahoitteisten yksiöiden vuokrat ovat nousseet maltillisesti viimeisen vuoden aikana, selviää Tilastokeskuksen asuntojen vuokrat -tilaston tiedoista.
Vaasa erottuu selvästi muista opiskelijakaupungeista suurimmalla vuokrien nousulla. Tammi-maaliskuussa 2026 yksiöiden vuokrat kohosivat jopa 2,1 % ja huhti-kesäkuussa 1,9 % verrattuna vuodentakaiseen.
Vaasan lisäksi ainoastaan Joensuun vuosimuutos ylitti prosentin rajan. Vuokrat nousivat alkuvuonna 1,4 % ja loppukeväällä 1,2 %.
”Siinä missä useimmissa opiskelijakaupungeissa yksiöiden vuokrat ovat nousseet, Helsingissä kehitys on jatkunut laskusuuntaisena. Vuokrat laskivat 0,1 prosenttia vuodentakaisesta sekä alkuvuonna että huhti-kesäkuussa”, kertoo yliaktuaari Elina Peltoniemi.
Selvin lasku nähtiin puolestaan loppukeväästä Lappeenrannassa, missä vuokrat laskivat edellisvuodesta 0,5 %.
”Vaikka vuokrakehitys on ollut melko vakaata, opiskelijakaupunkien vuokratasoissa on edelleen suuria eroja”, Peltoniemi jatkaa.
Hienoisesta laskusta huolimatta Helsinki on säilyttänyt paikkansa kalleimpana opiskelijakaupunkina. Vapaarahoitteisen yksiön mediaanivuokra Helsingissä oli huhti-kesäkuussa 730 euroa kuukaudessa.
Toiseksi kallein yliopistokaupunki oli Tampere, jossa mediaanivuokra oli vastaavana ajankohtana 600 euroa. Eroa Helsinkiin oli siis 130 euroa.
Edullisimmat yksiön mediaanivuokrat olivat huhti-kesäkuussa Jyväskylässä (528 euroa), Oulussa (530 euroa) ja Lappeenrannassa (544 euroa). Näissä kaupungeissa yksiöstä maksettiin siis noin 200 euroa vähemmän kuin Helsingissä.
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Yhteyshenkilöt
Elina PeltoniemiyliaktuaariPuh:029 551 3088elina.peltoniemi@stat.fi
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