DNA Oyj:n huhti–kesäkuun 2026 liiketoimintakatsaus: Tasainen kehitys jatkui kireässä markkinatilanteessa
16.7.2026 08:30:00 EEST | DNA Oyj | Tiedote
Kireään kilpailutilanteeseen nähden kuluvan vuoden toinen neljännes oli DNA:lle taloudellisesti varsin hyvä. Huhti–kesäkuussa liikevaihto pysyi liki samalla tasolla vuodentakaiseen ajanjaksoon verrattuna. Käyttökate kasvoi, erityisesti kun vertailussa huomioidaan DNA:n IoT-liiketoiminnan siirto toiseen Telenorin konserniyhtiöön kuluvan vuoden alussa. Kiinteiden laajakaistaliittymien ja matkaviestinverkon liittymien määrät kasvoivat, mutta niiden keskilaskutus hieman laski.
Yhteenveto DNA:n keskeisistä tunnusluvuista huhti–kesäkuussa 2026
Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.
- Liikevaihto pysyi vakaana ja oli 277 miljoonaa euroa (277).
- Palveluliikevaihto laski -1 % ja oli 219 miljoonaa euroa (221).
- Vertailukelpoinen palveluliikevaihto pysyi vertailukauteen nähden samalla tasolla.*
- Käyttökate kasvoi 1 % ja oli 112 miljoonaa euroa (111).
- Vertailukelpoinen käyttökate ennen muita kuluja kasvoi 5 %.*
- Liikevoitto kasvoi 11 % ja oli 50 miljoonaa euroa (45).
- Liittymäkohtainen keskimääräinen liikevaihto (ARPU):
- Matkaviestinnän ARPU laski -1 % ja oli 19,6 euroa (19,9).
- Kiinteän laajakaistan (vähittäismyynti) ARPU laski -4 % ja oli 16,7 euroa (17,3).
- TV-liittymien (vähittäismyynti) ARPU kasvoi 6 % ja oli 12,9 euroa (12,2).
- Liittymämäärät:
- Matkaviestinverkon liittymämäärä kasvoi ja oli 2 813 000 (2 812 000).
- Kiinteiden laajakaistaliittymien (vähittäismyynti) määrä kasvoi ja oli 710 000 (700 000).
- TV-liittymien (vähittäismyynti) määrä laski ja oli 167 000 (173 000).
*Vertailukelpoisen palveluliikevaihdon ja käyttökatteen osalta on huomioitu DNA:n IoT-liiketoiminnan siirto Telenor Connexionille vuoden 2026 alussa sekä kertaluontoiset, vuoden 2025 puolella tehdyt oikaisut.
Toimitusjohtajan katsaus
DNA:n toimintaympäristö pysyi toisella vuosineljänneksellä ailahtelevana, vaikka Suomen taloudessa nähtiin myös varovaisia merkkejä käänteestä parempaan. Suomen pankin mukaan orastavan talouskasvun odotetaan vähitellen vahvistuvan, mutta samanaikaisesti energiakustannusten nousu, geopoliittinen epävarmuus, korkea työttömyys ja varovainen kulutuskysyntä jatkoivat markkinan haastamista. Kilpailu operaattorimarkkinassa säilyi edelleen kireänä erityisesti kuluttajaliiketoiminnassa.
Vaativasta toimintaympäristöstä ja yhä jatkuneesta kireästä kilpailutilanteesta huolimatta DNA suoriutui vuoden toisen neljänneksen aikana taloudellisesti varsin hyvin. Huhti–kesäkuussa DNA:n liikevaihto pysyi vertailukauteen nähden vakaana ja oli 277 miljoonaa euroa (277). Palveluliikevaihto laski 1 % ja oli 219 miljoonaa euroa (221). Käyttökate kasvoi 1 % ja oli 112 miljoonaa euroa (111). Kun huomioidaan DNA:n IoT-liiketoiminnan siirto Telenor Connexionille vuoden 2026 alussa sekä kertaluontoiset, vuoden 2025 puolella tehdyt oikaisut, pysyi vertailukelpoinen palveluliikevaihto tasaisena ja käyttökate ennen muita kuluja kasvoi 5 %. Matkaviestinverkon liittymämäärä kasvoi ja oli 2 813 000 (2 812 000) liittymäkohtaisen liikevaihdon laskiessa 19,6 euroon (19,9). Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi ja oli 710 000 (700 000) liittymäkohtaisen liikevaihdon laskiessa 16,7 euroon (17,3). TV-liittymien määrä laski odotetusti.
Jatkoimme toisella neljänneksellä työtä turvallisten ja digitaalisten palveluiden eteen. Toimme sekä kuluttaja- että yritysasiakkaiden mobiililiittymiin tarjolle uuden DNA Numerovahti -palvelun, joka auttaa tunnistamaan huijaus- ja massapuheluita liittymätasolla. Toukokuun kansainvälisenä salasanapäivänä pyrimme kasvattamaan tietoisuutta siitä, että salasana on edelleen yksi tärkeimmistä mutta samalla haavoittuvimmista digiturvan suojakeinoista. Heikkojen ja kierrätettyjen salasanojen riskit kasvavat jatkuvasti, eikä pelkkä lyhyt ja vaikeasti muistettava salasana enää yksin riitä käyttäjien suojaamiseen.
Vahvistimme yrityksille suunnattua palvelutarjoamaamme lanseeraamalla DNA Älykäs toimisto -palvelun sekä laajentamalla DNA Vaihdepalvelua tekoälypohjaisilla toiminnoilla. DNA voitti myös Oulun kaupungin alueverkkojen ja internetyhteyksien tietoliikennepalveluiden kilpailutuksen. Kuluttajaliiketoiminnassa lanseerasimme katsantokaudella DNA Vaivaton -palvelun, joka mahdollistaa nettilaitteiden käyttöönoton kuukausimaksulla ilman kertainvestointia. Lisäksi uudistimme kuluttajille tarjottavaa liittymävalikoimaamme tuomalla markkinoille uudet DNA Huoleton Plus -liittymät.
Suomalaisyritykset ovat voineet hakea tekstiviestin lähettäjätunnuksen suojausta eli yksinoikeutta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräyksen myötä marraskuusta 2023 alkaen. Toukokuussa 2026 operaattoreiden velvoite lähettäjän tunnistamisesta laajentui, kun kaikki yksinoikeudella suojaamattomat lähettäjätunnukset on luvitettava operaattoreille. Suojaamattomat tai luvittamattomat viestit on merkitty 4. toukokuuta lähtien tuntemattomaksi ja marraskuusta alkaen ne merkitään roskapostiksi. Muutos parantaa viestinnän luotettavuutta, vahvistaa kuluttajansuojaa ja vaikeuttaa huijaus- ja kalasteluviestien lähettämistä.
DNA päivitti kesäkuussa suositustaan lasten ja nuorten älypuhelinten ikärajoista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei suosittele alle 13-vuotiaille älypuhelinta lainkaan. Jos 6–13-vuotiaalle halutaan hankkia puhelin, suositellaan laitetta, jossa on vain rajalliset ominaisuudet, kuten soitto- ja viestimahdollisuus. DNA tukee näitä THL:n kansallisia digisuosituksia.
Väestöliitto uusi jo kolmatta kertaa DNA:n Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen toukokuussa. Olemme edelleen ainoa suuryritys Suomessa, jolle tunnus on myönnetty. Taustalla on pitkäjänteinen työ työelämän ja muun elämän yhteensovittamisen kehittämiseksi, myös työuran myöhemmissä vaiheissa. Otimme palkallisen isovanhempainvapaan käyttöön jo vuonna 2017, ja nyt 2026 saavutimme merkittävän rajapyykin, kun tätä vapaata oli käytetty DNA:lla jo 100 kertaa. Uskomme, että henkilöstömme hyvinvointi työuran kaikissa vaiheissa heijastuu myös suoraan tarjoamiimme palveluihin ja siten asiakkaidemme tyytyväisyyteen.
Jussi Tolvanen
toimitusjohtaja
Kuluttaja- ja yritysliiketoimintojen katsaus
Kuluttajaliiketoiminnassa kehitimme vuoden toisella neljänneksellä sekä viihde- että tietoturvapalvelujamme asiakkaidemme arkea helpottavilla ratkaisuilla. Laajensimme huhtikuussa suoratoistotarjontaamme tuomalla HBO Maxin osaksi DNA:n valikoimaa. Toukokuussa toimme DNA Viihde Apurin betaversion DNA viihdeboksin asiakkaille televisiokäyttöön. Kyseessä on uusi tekoälypohjainen viihdeavustaja viihteen löytämistä ja tuen saamista varten.
Toukokuun lopussa toimme markkinoille DNA Vaivaton -palvelun, joka tekee nettilaitteiden hankinnasta entistä helpompaa, joustavampaa ja huolettomampaa. Kyseessä on palvelumalli, jossa asiakas saa nettilaitteen käyttöönsä kuukausimaksulla ilman kertainvestointia ja laitehuolia. Ensimmäisessä vaiheessa palvelu kattaa uudet WiFi 7 -reitittimet.
Lasten kellopuhelinten kysynnän kasvu näkyi myyntitilastoissamme vuoden toisella neljänneksellä. Kehitys heijastaa perheiden muuttuneita valintoja. Yhä useampi vanhempi siirtää lapsen ensimmäisen älypuhelimen hankintaa ja valitsee lapselle kellopuhelimen. Huhtikuussa julkaisemamme vuosittaisen Koululaistutkimuksen mukaan 36 % 5–12-vuotiaiden lasten vanhemmista on hankkinut kellopuhelimen lapsen ensilaitteeksi (16 % vuonna 2025).
Kesäkuussa toimme markkinoille uudet DNA Huoleton Plus -liittymät. Uudet liittymät sisältävät DNA Numerovahti -palvelun, joka tunnistaa huijauspuheluja ja häiritsevää massasoittamista ilman erillistä sovellusta ja riippumatta siitä, minkä merkkinen asiakkaan päätelaite on. Palvelu auttaa tunnistamaan, onko tuntemattomasta numerosta saapuva puhelu mahdollinen huijaus- tai massapuhelu, ja kertoo tästä asiakkaan näytölle tulevan ilmoituksen avulla. Uusiin DNA Huoleton Plus -liittymiin sisältyy myös turvallinen nettiselaus.
Yritysliiketoiminnassa markkinatilannetta on ajoittain haastanut heikko yleinen talouskehitys Suomessa. Yritykset pohtivat investointejaan huolellisemmin ja geopoliittiset jännitteet ovat nostaneet kustannuksia ja inflaatiopaineita. Puolijohteiden saatavuusongelmat ovat vaikuttaneet teknologiatoimituksiin. Samalla asiakkaamme ovat kuitenkin lisänneet investointejaan etenkin liiketoiminnan jatkuvuuteen, turvallisuuteen, tekoälyyn ja resilienssiin. Olemmekin laajentaneet yritysten palveluportfoliotamme ja tarjonneet uusia ratkaisuja yritysasiakkaillemme. Tämä on lisännyt laajan portfolion asiakkaiden osuutta asiakaskannassamme.
Huhtikuussa kerroimme tarjoavamme asiakkaillemme Googlen Firebasen puhelinnumeron vahvistuspalvelun ensimmäisenä operaattorina Pohjoismaissa. Firebase Phone Number Verification (PNV) eli puhelinnumeron vahvistuspalvelu varmentaa puhelinliittymän käyttäjän puhelinnumeron suoraan operaattorilta. Veimme myös yritysten tavoitettavuus- ja puhepalvelut seuraavalle tasolle laajentamalla DNA Vaihdepalvelua tekoälypohjaisilla toiminnoilla. Palveluun tuotiin automaattinen soittajatunnistus, CRM-integraatiot sekä tekoälyn avulla luotavat puhelutiivistelmät ja äänitiedotteet.
Toukokuussa kerroimme helpottavamme pienten ja keskisuurten yritysten työympäristöjen hallintaa tuomalla markkinoille DNA Älykäs toimisto -palvelun, joka tarjoaa modernin työympäristön Google Workspace -alustalla. Palvelu kattaa käyttöönoton, hallinnan, tietoturvan ja ylläpidon kokonaisuutena asiakkaan valitseman palvelupaketin mukaisesti. Toukokuun lopussa kerroimme tuovamme ainoana operaattorina uuden huijaus- ja massapuheluja tunnistavan DNA Numerovahti -palvelun DNA Business Varma -liittymiin. Yritysasiakkaat voivat myös ostaa palvelun erillisenä kuukausimaksullisena lisäpalveluna liittymiinsä.
Kesäkuussa tiedotimme, että Oulun kaupunki on valinnut DNA:n alueverkkojensa ja internetyhteyksiensä toimittajaksi. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa luotettavat ja skaalautuvat tietoliikenneyhteydet. Investoimme samalla Oulun seudun yhteyksiin ja laajennamme kuituyhteyksiämme alueella.
Näiden lisäksi olemme jatkaneet myös laajemmin investointeja kuituverkkoomme, mikä vahvistaa kykyämme tarjota liiketoiminnan jatkuvuutta turvaavia ratkaisuja kaikille asiakassegmenteillemme. Datakeskusmarkkinan kehittyminen on avannut kokonaan uusia mahdollisuuksia hyödyntää verkkoamme. Digitaaliset, tekoälyominaisuuksia sisältävät ratkaisumme ovat keskeisessä roolissa asiakkaiden liiketoiminnan tuottavuuden, kasvun, kannattavuuden, uudistumisen ja resilienssin tukemisessa.
Keskeiset tunnusluvut
|
Miljoonaa euroa
|
4–6/2026
|
4–6/2025
|
Muutos, %
|
1–6/2026
|
1–6/2025
|
Muutos, %
|
1–12/2025
|
Matkaviestinpalvelut, liikevaihto
|
169
|
172
|
-1 %
|
337
|
339
|
0 %
|
679
|
Tukku- ja muu matkaviestinliikevaihto
|
10
|
10
|
-3 %
|
20
|
20
|
1 %
|
40
|
Laitteet, liikevaihto
|
44
|
41
|
8 %
|
86
|
84
|
2 %
|
189
|
Matkaviestinliiketoiminta, liikevaihto yhteensä
|
223
|
222
|
0 %
|
443
|
442
|
0 %
|
907
|
Kiinteä liiketoiminta, liikevaihto yhteensä
|
54
|
55
|
-1 %
|
108
|
110
|
-2 %
|
220
|
Palveluliikevaihto (1)
|
219
|
221
|
-1 %
|
436
|
439
|
-1 %
|
880
|
Liikevaihto yhteensä (1)
|
277
|
277
|
0 %
|
551
|
552
|
0 %
|
1 128
|
Käyttökate ennen muita tuottoja ja kuluja
|
113
|
111
|
2 %
|
225
|
225
|
0 %
|
448
|
Käyttökate (1)
|
112
|
111
|
1 %
|
224
|
225
|
0 %
|
448
|
Poistot
|
-62
|
-66
|
-5 %
|
-119
|
-132
|
-10 %
|
-262
|
Liikevoitto
|
50
|
45
|
11 %
|
105
|
93
|
13 %
|
186
|
Investoinnit
|
115
|
31
|
271 %
|
137
|
51
|
170 %
|
145
|
Operatiiviset investoinnit (2)
|
32
|
24
|
36 %
|
49
|
41
|
21 %
|
119
|
Matkaviestinpalvelut:
|
Matkaviestinverkon (3) liittymämäärät (1 000 liittymää)
|
2 813
|
2 812
|
0 %
|
2 813
|
2 812
|
0 %
|
2 808
|
ARPU (1)(4) – matkaviestinliittymät, euroa
|
19,6
|
19,9
|
-1 %
|
19,6
|
19,9
|
-2 %
|
19,7
|
Kiinteät yhteydet:
|
Liittymämäärät, vähittäismyynti (1 000 liittymää)
|
- Kiinteä laajakaista
|
710
|
700
|
1 %
|
710
|
700
|
1 %
|
707
|
- TV (5)
|
167
|
173
|
-4 %
|
167
|
173
|
-4 %
|
174
|
ARPU (4) – kiinteä laajakaista, euroa
|
16,7
|
17,3
|
-4 %
|
16,6
|
17,3
|
-4 %
|
17,1
|
ARPU (4) – TV, euroa
|
12,9
|
12,2
|
6 %
|
12,8
|
12,2
|
5 %
|
12,0
- Käyttökatteeseen, palvelu- ja kokonaisliikevaihtoon sekä tämän myötä myös matkaviestinverkon keskimääräiseen liittymäkohtaiseen liikevaihtoon vaikuttaa negatiivisesti kertaluontoiset vuoden 2025 puolella tehdyt oikaisut ja IoT-liiketoiminnan siirto Telenor Connexionille vuoden 2026 alussa.
- Investoinnit ilman toimilupamaksuja ja IFRS16-investointeja (ENT 1)
- Postpaid-, prepaid-, Luuri- ja liikkuvan laajakaistan liittymät.
- ARPU = Liittymien kk-laskutus ja liikennelaskutus + yhdysliikenne / keskimääräinen liittymämäärä.
- TV = kaapelimaksu-TV ja DNA TV. Liittymien määrä on laskenut erityisesti raportointitavassa tehdyn muutoksen vuoksi.
Lisätietoja:
Jussi Tolvanen, toimitusjohtaja, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jussi.tolvanen@dna.fi
Timo Kipinoinen, talous- ja rahoitusjohtaja, DNA Oyj, puh. 044 044 8131, timo.kipinoinen@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
Kuvat
DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Yhdessä katsomme turvallisempaan ja älykkäämpään tulevaisuuteen. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. Asiakkaamme ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteiden verkkojen liittymäasiakkuutta. Meidät on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työnantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 1 128 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee noin 1 600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Facebookissa @DNA.fi, Instagramissa ja Threadsissa @dna_fi sekä LinkedInissä @DNA-Oyj.
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