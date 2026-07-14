Työväen Musiikkitapahtuma tarjoaa elämyksiä koko perheelle – ohjelmassa UMK-tähtiä, lastenkonsertteja ja ilmakitaran SM-kisat
16.7.2026 07:00:00 EEST | Työväen Musiikkitapahtuma ry | Tiedote
Työväen Musiikkitapahtuma tarjoaa tänä kesänä runsaasti ohjelmaa myös lapsiperheille. Tapahtuma-alueelle pääsee maksutta alle 18-vuotiaat ikärajattomien konserttien ajaksi, ja ohjelmassa riittää elämyksiä aina UMK-artisteista lastenkonsertteihin, taikuriesityksiin ja ilmakitaransoittoon.
UMK:sta tutut artistit koko perheen keikoilla
Perjantaina Paperitorin päälavalla on Antti Paalasen ikärajaton keikka klo 18.00. Paalanen on erityisen tunnettu UMK-kappaleestaan Takatukka ja hän on hurmannut yleisöjä ympäri maailmaa omaleimaisella yhdistelmällään haitaria, kurkkulaulua ja elektronisia vaikutteita. Miljoonia katselukertoja keränneet somevideot ja tarttuvat kappaleet ovat tehneet Paalasesta yhden suomalaisen kansanmusiikin kiinnostavimmista uudistajista.
Lauantaina alle 18-vuotiaat pääsevät nauttimaan maksutta muun muassa Komioiden ja Jaakko Kullan keikoista. Komiat on valittu seitsemän vuotta peräkkäin Vuoden Tanssiorkesteriksi ja nuoresta iästään huolimatta ansainnut paikan yhtenä Suomen suosituimmista iskelmäyhtyeistä. Erityisesti nuorten suosiossa oleva Jaakko Kullan kitaravetoinen musiikki yhdistää vanhan suomirockin perinteet tämän päivän pop-soundiin ja kertoo tarkkanäköisesti nuorten aikuisten elämästä. Kullan keikan jälkeen alue muuttuu ikärajalliseksi.
Lasten omat suosikit lavalla
Perheen pienimmille on tarjolla omaa ohjelmaa koko viikonlopun ajan. Lauantaina klo 11.00 Sananvapauden lavalla esiintyy yhteistyössä Rakennusliiton kanssa toteutettava Naattiorkesteri. Emma-ehdokkaanakin palkittu yhtye tunnetaan iloisista, osallistavista lauluistaan, joissa lasten mielikuvitus pääsee valloilleen. Ammattimuusikoista ja musiikkikasvattajista koostuvan yhtyeen energiset konsertit viihdyttävät myös aikuisia.
Sunnuntaina klo 14.00 Sananvapauden lavalla nähdään yhteistyössä Valkeakosken kulttuuripalvelujen kanssa toteutettava Kurkistuksia Tanssivaan Muumilaaksoon. Tanssiteatteri MD:n vuorovaikutteinen tanssiteos pohjautuu Tove Janssonin Näkymätön lapsi ja muita kertomuksia -teokseen ja kertoo tanssin keinoin ystävyydestä, suvaitsevaisuudesta ja rohkeudesta olla oma itsensä. Esitys kutsuu myös yleisön mukaan liikkumaan ja laulamaan.
Taikuutta, ilmakitaraa ja yhteistä tekemistä
Perjantaina ja lauantaina tapahtuma-alueella yleisöä viihdyttää taikurikoomikko Tuomas Seikku, jonka vauhdikkaat esitykset yhdistävät taikuuden, komiikan ja yleisön osallistamisen.
Lauantaina ohjelmassa on myös yksi tapahtuman hauskimmista yleisötapahtumista, ilmakitaransoiton SM-kilpailut. Sananvapauden lavalla klo 15.30 järjestettävä kilpailu on avoin aivan kaikille eikä aiempaa kokemusta tarvita, vaan tärkeintä on rohkea heittäytyminen. Jokaisella kilpailijalla on minuutti aikaa vakuuttaa tuomaristo, ja voittaja etenee edustamaan Suomea Ilmakitaransoiton MM-kilpailuihin Ouluun. Kilpailun juontaa AGWC:n tuottaja Anna-Kaisa Kettunen.
Ennen SM-kilpailuja lapset pääsevät kokeilemaan lajia omassa ilmakitaratyöpajassaan Myllysaaren museolla klo 14.30. Työpajan vetää hallitseva Suomen mestari Veli-Pekka Ristaniemi, jonka johdolla harjoitellaan ilmakitaransoiton perusteita ja noustaan lopuksi yhdessä lavalle esiintymään.
Ilmakitaransoiton SM-kilpailut järjestetään yhteistyössä Valkeakosken kaupungin, Valkeakosken Sanomien, Valkeakosken Energian, Omavoiman ja Tampereen Musiikin kanssa.
Työväen Musiikkitapahtumaa vietetään Valkeakoskella 23.–26.7.2026. Tervetuloa viettämään kesän hauskimpia festaripäiviä koko perheen voimin!
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Yhteyshenkilöt
Marianne HaapojaTyöväen Musiikkitapahtuma, ToiminnanjohtajaPuh:0400982987marianne.haapoja@musarit.fi
TapahtumatoimistoTyöväen MusiikkitapahtumaPuh:0405257177info@musarit.fi
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Työväen Musiikkitapahtuma - Lämminhenkinen festivaali keskellä kaupunkia
Työväen Musiikkitapahtuma kerää heinäkuussa tuhansia ihmisiä monipuolisen ohjelmansa pariin Valkeakoskelle. UPM Tervasaaren paperitehtaan ja Myllysaaren museon pihamaan ainutlaatuiseen miljööseen sijoittuvassa festivaalissa on laadukas kattaus huippuartisteja, vaihtoehtomusiikkia, työväenkulttuuria, yhteislaulua, ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia keskustelutilaisuuksia, sirkustaidetta, lastenmusiikkia, ilmakitaransoiton SM-kisat, lavatansseja ja paljon muuta. Heinäkuun lopussa esiintymislavalle nousevat muun muassa Komiat, Diandra, Viikate, Erja Lyytinen, Saa kiljua, Liisa Akimof ja ruotsalainen Velvet Moon.
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