Suomalainen Kirjakauppa

Suomalainen Kirjakauppa avaa toisen myymälän Mall of Triplaan - Pasilan aseman uusi myymälä tuo lukemisen osaksi päivittäistä matkantekoa

16.7.2026 10:47:22 EEST | Suomalainen Kirjakauppa | Uutinen

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Suomalaisen Kirjakaupan myymäläverkosto kasvaa jälleen, kun syyskuussa avataan uusi toimipiste Pasilan asemalle. Vilkkaan matkakeskuksen ytimessä sijaitseva myymälä vastaa matkustajien ja alueella liikkuvien tarpeisiin tarjoamalla helposti mukaan otettavaa luettavaa ja ajankohtaisia tuotteita.

Pasilan asema on yksi Suomen tärkeimmistä ja vilkkaimmista joukkoliikenteen solmukohdista. Suomalaisen Kirjakaupan uusi myymälä tuokin kirjat ja inspiroivat tuotteet suoraan tuhansien päivittäisten työmatkalaisten, opiskelijoiden ja matkustajien reittien varrelle.

Suomalaisen Kirjakaupan myymäläpäällikkö Johanna Aaltonen taustoittaa päätöstä:

"On mahtavaa päästä palvelemaan asiakkaitamme nyt myös Pasilan asemalla, jonka sijainti tuo meidät keskelle ihmisten arkea ja matkantekoa. Uudesta myymälästämme löytyy lukemista ja tekemistä kaiken ikäisille niin työmatkoille, vapaa-ajan matkoille kuin määränpäähänkin vietäväksi. Haluamme tarjota myös viihtyisän paikan pysähtyä hetkeksi kiireen keskellä – meiltä voi tulla hakemaan kirjavinkkejä, löytämään inspiraatiota tai ihan vain nauttimaan kirjakaupan tunnelmasta ennen matkan jatkumista. Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi Pasilan aseman Suomalaiseen Kirjakauppaan!"

Helppo tapa rauhoittua ja viihtyä matkan aikana

Digitaalisten laitteiden täyttämässä arjessa fyysinen kirja tarjoaa tervetulleen tavan rentoutua esimerkiksi työmatkan aikana. Pasilan myymälän konseptissa ja tuotevalikoimassa on otettu erityisesti huomioon aseman läpi kulkevat ihmisvirrat: asiointi on tehty nopeaksi, ja tarjolla on runsaasti juuri matkalle sopivaa pokkari-, kirja- ja pientavara-valikoimaa.

Uusi kirjakauppa otetaan ilolla vastaan myös kauppakeskuksen vastaavan puolelta. Se tuo Pasilan asemalle sellaista kulttuurista ja viihtyisää lisäarvoa, joka täydentää luontevasti alueen muuta tarjontaa ja palveluita.

”Mall of Tripla ja Pasilan asema muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden, jossa päivittäinen asiointi, palvelut ja matkanteko kohtaavat. Suomalainen Kirjakauppa täydentää tätä kokonaisuutta luontevasti tuomalla matkustajien reittien varrelle helposti saavutettavaa luettavaa. Hyvä kirja onkin monelle täydellinen matkakumppani ja siksi kirjakauppa sopii erinomaisesti juuri tähän ympäristöön", kertoo Mall of Triplan toimitusjohtaja Päivi Salonen.

Uuden myymälän avajaisia vietetään syyskuussa Pasilan asemalla. Toimipiste tulee palvelemaan asiakkaita laajoin aukioloajoin viikon ympäri vastaten aseman vilkkaaseen rytmiin.

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Suomalainen Kirjakauppa on Suomen suurin ja asiakkaidensa arvostama kirjakauppaketju. Yli 50 myymälää palvelevat ympäri Suomen sekä verkkokirjakauppasi, Suomalainen.com - https://www.suomalainen.com/, on avoinna 24/7!

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