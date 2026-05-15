Suomalainen Kirjakauppa avaa toisen myymälän Mall of Triplaan - Pasilan aseman uusi myymälä tuo lukemisen osaksi päivittäistä matkantekoa
16.7.2026 10:47:22 EEST | Suomalainen Kirjakauppa | Uutinen
Suomalaisen Kirjakaupan myymäläverkosto kasvaa jälleen, kun syyskuussa avataan uusi toimipiste Pasilan asemalle. Vilkkaan matkakeskuksen ytimessä sijaitseva myymälä vastaa matkustajien ja alueella liikkuvien tarpeisiin tarjoamalla helposti mukaan otettavaa luettavaa ja ajankohtaisia tuotteita.
Pasilan asema on yksi Suomen tärkeimmistä ja vilkkaimmista joukkoliikenteen solmukohdista. Suomalaisen Kirjakaupan uusi myymälä tuokin kirjat ja inspiroivat tuotteet suoraan tuhansien päivittäisten työmatkalaisten, opiskelijoiden ja matkustajien reittien varrelle.
Suomalaisen Kirjakaupan myymäläpäällikkö Johanna Aaltonen taustoittaa päätöstä:
"On mahtavaa päästä palvelemaan asiakkaitamme nyt myös Pasilan asemalla, jonka sijainti tuo meidät keskelle ihmisten arkea ja matkantekoa. Uudesta myymälästämme löytyy lukemista ja tekemistä kaiken ikäisille niin työmatkoille, vapaa-ajan matkoille kuin määränpäähänkin vietäväksi. Haluamme tarjota myös viihtyisän paikan pysähtyä hetkeksi kiireen keskellä – meiltä voi tulla hakemaan kirjavinkkejä, löytämään inspiraatiota tai ihan vain nauttimaan kirjakaupan tunnelmasta ennen matkan jatkumista. Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi Pasilan aseman Suomalaiseen Kirjakauppaan!"
Helppo tapa rauhoittua ja viihtyä matkan aikana
Digitaalisten laitteiden täyttämässä arjessa fyysinen kirja tarjoaa tervetulleen tavan rentoutua esimerkiksi työmatkan aikana. Pasilan myymälän konseptissa ja tuotevalikoimassa on otettu erityisesti huomioon aseman läpi kulkevat ihmisvirrat: asiointi on tehty nopeaksi, ja tarjolla on runsaasti juuri matkalle sopivaa pokkari-, kirja- ja pientavara-valikoimaa.
Uusi kirjakauppa otetaan ilolla vastaan myös kauppakeskuksen vastaavan puolelta. Se tuo Pasilan asemalle sellaista kulttuurista ja viihtyisää lisäarvoa, joka täydentää luontevasti alueen muuta tarjontaa ja palveluita.
”Mall of Tripla ja Pasilan asema muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden, jossa päivittäinen asiointi, palvelut ja matkanteko kohtaavat. Suomalainen Kirjakauppa täydentää tätä kokonaisuutta luontevasti tuomalla matkustajien reittien varrelle helposti saavutettavaa luettavaa. Hyvä kirja onkin monelle täydellinen matkakumppani ja siksi kirjakauppa sopii erinomaisesti juuri tähän ympäristöön", kertoo Mall of Triplan toimitusjohtaja Päivi Salonen.
Uuden myymälän avajaisia vietetään syyskuussa Pasilan asemalla. Toimipiste tulee palvelemaan asiakkaita laajoin aukioloajoin viikon ympäri vastaten aseman vilkkaaseen rytmiin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ari HokkanenLiikepaikkapäällikköPuh:040 595 0481ari.hokkanen@suomalainen.com
Minna KokkaToimitusjohtajaPuh:040 145 4111minna.kokka@suomalainen.com
Linkit
Suomalainen Kirjakauppa on Suomen suurin ja asiakkaidensa arvostama kirjakauppaketju. Yli 50 myymälää palvelevat ympäri Suomen sekä verkkokirjakauppasi, Suomalainen.com - https://www.suomalainen.com/, on avoinna 24/7!
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomalainen Kirjakauppa
Lukemisen iloa Karismaan – Suomalainen Kirjakauppa avaa uuden myymälän15.5.2026 14:35:27 EEST | Tiedote
Suomalainen Kirjakauppa avasi marraskuussa 2025 uuden myymälän Kauppakeskus Triossa, ja laajentuminen Lahdessa jatkuu. Syksyllä 2026 myös Kauppakeskus Karisma saa oman Suomalaisen Kirjakaupan, kun ketju avaa uuden myymälän kauppakeskukseen syyskuun lopulla.
Maanlaajuinen mielenilmaus kutsuu suomalaiset lukemaan lasten ja nuorten lukutaidon pelastamiseksi – taustalla Suomalainen Kirjakauppa yhteistyökumppaneineen23.4.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Suomalaisten lasten ja nuorten lukutaito on heikentynyt ja polarisoitunut viimeisen 10 vuoden aikana hälyttävästi. Suomalainen Kirjakauppa järjestää yhdessä 30 yhteistyökumppaninsa kanssa maanlaajuisen mielenilmauksen, joka ottaa kantaa lasten ja nuorten lukutaidon puolesta. Kuudessa Suomen kaupungissa kansallisella Lukuviikolla 23. huhtikuuta järjestettävän mielenilmauksen yhteydessä järjestäjät luovuttavat vetoomuksen opetusministerille.
Suomalainen Kirjakauppa muuttaa Jyväskylän keskustassa – uusi myymälä Kauppakeskus Forumiin syksyn kynnyksellä11.3.2026 12:21:02 EET | Tiedote
Jyväskylän keskustassa pitkään toiminut Suomalainen Kirjakauppa siirtää myymälänsä Kauppakadulta Kauppakeskus Forumiin syksyn kynnyksellä 2026. Nykyinen myymälä Kauppakadun Kompassin kulmalla palvelee asiakkaita normaalisti elokuulle saakka.
MIELI ry:n ja Suomalaisen Kirjakaupan yhteiset kirjatreffit tulevat taas30.1.2026 11:59:02 EET | Tiedote
Viime vuonna ilmiöksi nousseet sokkotreffikassit saapuvat jälleen Suomalaisen Kirjakaupan myymälöihin ympäri Suomen. Jokaisesta kassista kirjakauppaketju lahjoittaa 1 € MIELI ry:lle mielenterveystyöhön ja kriisiauttamiseen.
Fyysinen kirja saa näkyvän paikan Helsingin päärautatieasemalla – Suomalainen Kirjakauppa avaa kirjakioskin20.1.2026 10:35:48 EET | Uutinen
Helmikuussa Helsingin päärautatieasemalla voi tarttua kirjaan ennen junaan nousua. Suomalaisen Kirjakaupan uusi kioskimyymälä tarjoaa kiireisille matkustajille helposti mukaan napattavaa luettavaa keskellä Suomen vilkkainta matkakeskusta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme