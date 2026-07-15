Vihreiden Pyhälammi: Vastuu hämäristä kaverihankkeista on poliitikoilla, ei lobbareilla
15.7.2026 16:25:08 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden varapuheenjohtaja Allu Pyhälammi peräänkuuluttaa päätöksenteon vastuun olevan poliitikoilla, ei lobbareilla. Tänään Helsinki Garden -hankkeesta kerrottiin heidän syyllistyneen virheisiin ja olemaan avoin hallihankkeen uudelle käsittelylle. Tällä ei kuitenkaan voi kuitata pitkäaikaista prosessia, jossa hanke on pyritty saamaan väkisin läpi virkavalmistelun arvion vastaisesti.
- On hyvä, että Garden Helsinki -toimijat katsovat menetelleensä asiassa väärin. Todellinen vastuu ja menettelytavan arviointi kuuluu kuitenkin asiasta päättäneille ministereille, erityisesti pääministeri Orpolle. Lobbareille ei voi sälyttää vastuuta päätöksenteosta, Pyhälammi alleviivaa.
Garden Helsinki julkaisi tänään lausuman, jossa kertoo hankkeen kestävän valtiontuen uudelleenarvioinnin ja ymmärtävänsä, jos maan hallitus arvioi hankkeen uudelleen tai tekee siitä uuden ratkaisun. Lisäksi Kokoomuksen puoluesihteeri on tänään kertonut pääministerin toimineen hankevalmistelussa moitteettomasti.
- Hallituksen uusi käsittely ei poista tai ratkaise jo muodostuneita ongelmia. Pikemminkin se muodostaa harhaisen kuvan, jossa sama päätös tehdään uudestaan, ikään kuin aiempaa vahvemmalla sinetillä - ja asia olisi sillä korjattu, Pyhälammi ihmettelee.
- On myös uskomatonta, että Kokoomuksesta kerrotaan, että pääministeri olisi toiminut asiassa moitteettomasti, kun on useiden raporttien perusteella käynyt ilmi lukuisia ristiriitaisia kertomuksia matkan varrella. Kokonaisuudessa ei ole kyse yhdestä hankkeesta, vaan siitä millä tavalla istuva hallitus asioita hoitaa, Pyhälammi toteaa.
Yhteyshenkilöt
Allu PyhälammiVarapuheenjohtajaallu.pyhalammi@vihreat.fi
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