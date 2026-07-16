Tuhat metriä pöytäliinaa on katettu ystävyydelle

Pohjoinen muotoilijoiden organisaatio löysi yhteistyökumppaniksi Oulun ystävyyskaupungissa Hangzhoussa sijaitsevan China Academy of Artin, joka on yksi Kiinan parhaista designyliopistoista. Viisi opiskelijaa eri koulutusohjelmista teki yli vuoden töitä yhdessä ymmärtääkseen pohjoista ympäristöämme, tutki, mikä Oulua ja Hangzhouta yhdistää ja suunnitteli kattaukseen kuosit, jotka kertovat tarinoita kulttuurista, luonnosta, teknologiasta, arkkitehtuurista ja ihmisistä. Kaiken läpi on kulkenut pyrkimys olla rauhan ja ystävyyden asialla.

Nuoret muotoiluopiskelijat Mao Xiaoyan, Sun Ping, Zheng Anqi, Zheng Hanyue ja Xie Jiayi löysivät liinojen teemat yhdessä ja päättivät yhdessä niiden värimaailman, jotta jokainen voi suunnitella kuosinsa kokonaisuuteen sopivaksi. Yhdessä opiskelijat myös päättivät, mikä lause kuvaisi parhaiten yhteistä projektia: "Missä ihmiset tapaavat, siellä sydämet kohtaavat."

Vuoden mittaisen suunnittelumatkan käynnisti työpaja, jota veti Hangzhoussa Pohjois-Suomen muotoilijoiden jäsen Susanna Sivonen. Opiskelijoita luotsasivat matkalla China Academy of Artin professori Helena Hyvönen sekä lehtorit An Yuxi ja Zhou Yuanyang. Koko projektia on johtanut Päivi Tahkokallio, Proto2026-muotoiluohjelman johtaja.

Tällainen kulttuurienvälinen projekti ei olisi mahdollinen ilman monien organisaatioiden ja ammattilaisten saumatonta yhteistyötä. Suuret kiitokset kuuluvat Oulun ja Hangzhoun kaupungeille, jotka tunnistivat tässä ystävyyskaupunkien yhteistyömahdollisuuden sekä kankaat Hangzhoussa suurella ammattitaidolla painaneelle Textile Laboratorylle. Ilman niin Oulu2026 Euroopan kulttuuripääkaupungin monia viestintäammattilaisia kuin pohjoista ruokakulttuuria kehittäviä Arctic Food Labin tekijöitä tai Oulun seudun ammattiopisto OSAOn eri alojen osaajia ei syntyisi itse Kesäillan kattausta.

Tuhat metriä pöytäliinaa on ollut paljon muutakin kuin pöytäliinan suunnittelua. Se on ollut pitkä matka kulttuurienväliseen yhteistyöhön. Ymmärrys on lisääntynyt ihmisten välisissä kohtaamisissa. Kun tutut ja tuntemattomat ihmiset lopulta istuvat Kesäillan kattauksessa 15. elokuuta värikkäiden liinojen ympärillä, toivottavasti liinojen tarinat kannustavat uusiin kohtaamisiin. Kesäillan kattaus on osa Oulu2026-kulttuuriohjelmaa ja kulttuuri-ilmastonmuutosta.

Tulevan syksyn aikana Muotoilukeskus Protolla Oulun Pikisaaressa avautuu liinojen tarinan avaava näyttely, jonka lopuksi kulttuuripääkaupunkivuodessa mukana olevalle 40 kunnalle lahjoitetaan pala pöytäliinaa. Kunta päättää käyttötavasta, edellytyksenä on vain edistää rauhaa ja ystävyyttä.