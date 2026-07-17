Kaksi postuumia teosta Kristiina Kataiselta ja Pekka Pietilältä
20.7.2026 08:30:00 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote
Kristiina Kataisen Kirjailijan uni -romaanin keskiössä on tavallisen kansan elämä 1900-luvun Suomessa läpi murheen ja onnen. Pekka Pietilän aforismikokoelma After Darkin sivuilla tummien sävyjen joukossa kukkii myös huumori.
Kristiina Kataisen romaani Kirjailijan uni on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Romaanin tekijä Kristiina Katainen syntyi vuonna 1922 Satakunnan Huittisissa ja kuoli 2007. Hänen pitkän elämänsä varrella Suomi ja koko maailma kokivat suuria muutoksia. Niiden keskellä elämäänsä elävää tavallista ihmistä Katainen kuvaa teoksessaan koskettavasti. Murheiden ja vaikeuksien lomassa teoksen henkilöt kokevat myös rakkautta ja onnea, jotka auttavat selviämään.
Kristiina Kataisen tyttären Sirpa Kataisen mukaan Kirjailijan uni -romaani, trilogiaksi alun perin kirjoitetun teoksen ensimmäinen osa, on pitkälti hänen äitinsä elämää mukaileva ja tekee näin kunniaa ihmiselle ja hänen unelmilleen.
KATAINEN, KRISTIINA : Kirjailijan uni
336 sivua
ISBN 9789524170987
Ilmestymisaika: Joulukuu 2025
Pekka Pietilän aforismikokoelma After Dark on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Ilon olomuotoja ovat kiinteä, neste ja ilokaasu.
Oikeudenkäynti on vääryydenkäynti, jos valamiehistö on lahjottu.
Teurastamon raadonpitoisuus on korkea.
Virheet eivät ole pelkästään sallittavia vaan jopa toivottavia, paitsi ei ydinvoimalassa.
Öisestä puhelinsoitosta ilahtuvat vain Nobel-voittajat.
PIETILÄ, PEKKA : After Dark
93 sivua
ISBN 9789524171861
Ilmestymisaika: Heinäkuu 2025
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