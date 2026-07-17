Momentum Kirjat

Kaksi postuumia teosta Kristiina Kataiselta ja Pekka Pietilältä

20.7.2026 08:30:00 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote

Jaa

Kristiina Kataisen Kirjailijan uni -romaanin keskiössä on tavallisen kansan elämä 1900-luvun Suomessa läpi murheen ja onnen. Pekka Pietilän aforismikokoelma After Darkin sivuilla tummien sävyjen joukossa kukkii myös huumori.

Kirjailijan uni -kansi: Jari Mattila | After Dark -kansi: Juho Juntunen & Jari Mattila
Kirjailijan uni -kansi: Jari Mattila | After Dark -kansi: Juho Juntunen & Jari Mattila

Kristiina Kataisen romaani Kirjailijan uni on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Romaanin tekijä Kristiina Katainen syntyi vuonna 1922 Satakunnan Huittisissa ja kuoli 2007. Hänen pitkän elämänsä varrella Suomi ja koko maailma kokivat suuria muutoksia. Niiden keskellä elämäänsä elävää tavallista ihmistä Katainen kuvaa teoksessaan koskettavasti. Murheiden ja vaikeuksien lomassa teoksen henkilöt kokevat myös rakkautta ja onnea, jotka auttavat selviämään.

Kristiina Kataisen tyttären Sirpa Kataisen mukaan Kirjailijan uni -romaani, trilogiaksi alun perin kirjoitetun teoksen ensimmäinen osa, on pitkälti hänen äitinsä elämää mukaileva ja tekee näin kunniaa ihmiselle ja hänen unelmilleen.

KATAINEN, KRISTIINA : Kirjailijan uni
336 sivua
ISBN 9789524170987
Ilmestymisaika: Joulukuu 2025

Pekka Pietilän aforismikokoelma After Dark on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Ilon olomuotoja ovat kiinteä, neste ja ilokaasu.

Oikeudenkäynti on vääryydenkäynti, jos valamiehistö on lahjottu.

Teurastamon raadonpitoisuus on korkea.

Virheet eivät ole pelkästään sallittavia vaan jopa toivottavia, paitsi ei ydinvoimalassa.

Öisestä puhelinsoitosta ilahtuvat vain Nobel-voittajat.

PIETILÄ, PEKKA : After Dark
93 sivua
ISBN 9789524171861
Ilmestymisaika: Heinäkuu 2025

Arvostelukappaleet

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi

Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.

Avainsanat

momentum kirjatkirjallisuuskotimainen kirjallisuusaforismikokoelmaromaanipostuumi teos1900-luku

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kansi: Jari Mattila
Kansi: Jari Mattila
Lataa
Kansi: Juho Juntunen & Jari Mattila
Kansi: Juho Juntunen & Jari Mattila
Lataa

Linkit

Momentum Kirjat

Suotie 15
05200 Rajamäki

Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Momentum Kirjat

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye