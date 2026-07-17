Kaksi postuumia teosta Kristiina Kataiselta ja Pekka Pietilältä

Kristiina Kataisen romaani Kirjailijan uni on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Romaanin tekijä Kristiina Katainen syntyi vuonna 1922 Satakunnan Huittisissa ja kuoli 2007. Hänen pitkän elämänsä varrella Suomi ja koko maailma kokivat suuria muutoksia. Niiden keskellä elämäänsä elävää tavallista ihmistä Katainen kuvaa teoksessaan koskettavasti. Murheiden ja vaikeuksien lomassa teoksen henkilöt kokevat myös rakkautta ja onnea, jotka auttavat selviämään.



Kristiina Kataisen tyttären Sirpa Kataisen mukaan Kirjailijan uni -romaani, trilogiaksi alun perin kirjoitetun teoksen ensimmäinen osa, on pitkälti hänen äitinsä elämää mukaileva ja tekee näin kunniaa ihmiselle ja hänen unelmilleen.

KATAINEN, KRISTIINA : Kirjailijan uni

336 sivua

ISBN 9789524170987

Ilmestymisaika: Joulukuu 2025

Pekka Pietilän aforismikokoelma After Dark on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Ilon olomuotoja ovat kiinteä, neste ja ilokaasu.



Oikeudenkäynti on vääryydenkäynti, jos valamiehistö on lahjottu.



Teurastamon raadonpitoisuus on korkea.



Virheet eivät ole pelkästään sallittavia vaan jopa toivottavia, paitsi ei ydinvoimalassa.



Öisestä puhelinsoitosta ilahtuvat vain Nobel-voittajat.

PIETILÄ, PEKKA : After Dark

93 sivua

ISBN 9789524171861

Ilmestymisaika: Heinäkuu 2025

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