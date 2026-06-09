Turvallisesti marjametsään – näillä vinkeillä vältät eksymisen

Mustikat alkavat houkuttelemaan retkeilijöitä marjametsään. Marjastamaan ei kuitenkaan kannata lähteä suin päin. Oikeanlaisella varautumisella vältetään eksyminen ja metsäretkellä voi keskittyä nauttimaan luonnosta.

– Ennen marjametsään lähtöä on tärkeää kertoa läheiselle, minne on menossa ja kuinka pitkäksi aikaa. Lataa puhelin täyteen ja mukaan kannattaa ottaa myös ladattu varavirtalähde. Lisäksi eväillä, juotavalla ja riittävillä vaatteilla pärjää, jos reissu syystä tai toisesta pitkittyy, toteaa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaattori Minna Laihorinne.

Jos olet menossa retkelle vieraaseen paikkaan, tutustu ennakkoon alueen karttaan ja reitteihin. Etsi kartoista kiintopisteitä, kuten teitä, sähkölinjoja tai vesistöjä. Huomioi oma kuntosi ja jaksamisesi, äläkä lähde liian kauas.

Jos eksyt, älä hätäänny

Eksymistilanteessa erityisen tärkeää on pysyä rauhallisena ja pyrkiä paikantamaan oma sijaintinsa puhelimen tai kartan ja kompanssin avulla.

– Kaikille sattuu virheitä eikä eksymisessä ole mitään hävettävää. Jos huomaat eksyneesi, on tärkeää pysyä rauhallisena. Hätiköimällä voit joutua kauemmaksi tutulta alueelta. Soita tarvittaessa hätäkeskukseen 112 Suomi -sovelluksen avulla. Pysyttele lämpimänä ja pyri säästämään puhelimen akkua, Laihorinne sanoo.

Auttajat löytävät eksyneen helpommin, jos tällä on päällä värikkäitä vaatteita ja hän on aukealla paikalla.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu eli Vapepa tukee viranomaisia erilaisissa tehtävissä, kuten kadonneiden etsinnässä. Sienestys- ja marjastuskauden alkaminen tarkoittaa usein myös Vapepan etsintätapauksien lisääntymistä.