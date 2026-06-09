Turvallisesti marjametsään – näillä vinkeillä vältät eksymisen
16.7.2026 06:15:00 EEST | Suomen Punainen Risti SPR | Tiedote
Oikeanlainen varautuminen on avain onnistuneeseen metsäretkeen. Varautuminen on tärkeää, vaikka metsä olisikin tuttu.
Mustikat alkavat houkuttelemaan retkeilijöitä marjametsään. Marjastamaan ei kuitenkaan kannata lähteä suin päin. Oikeanlaisella varautumisella vältetään eksyminen ja metsäretkellä voi keskittyä nauttimaan luonnosta.
– Ennen marjametsään lähtöä on tärkeää kertoa läheiselle, minne on menossa ja kuinka pitkäksi aikaa. Lataa puhelin täyteen ja mukaan kannattaa ottaa myös ladattu varavirtalähde. Lisäksi eväillä, juotavalla ja riittävillä vaatteilla pärjää, jos reissu syystä tai toisesta pitkittyy, toteaa Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaattori Minna Laihorinne.
Jos olet menossa retkelle vieraaseen paikkaan, tutustu ennakkoon alueen karttaan ja reitteihin. Etsi kartoista kiintopisteitä, kuten teitä, sähkölinjoja tai vesistöjä. Huomioi oma kuntosi ja jaksamisesi, äläkä lähde liian kauas.
Jos eksyt, älä hätäänny
Eksymistilanteessa erityisen tärkeää on pysyä rauhallisena ja pyrkiä paikantamaan oma sijaintinsa puhelimen tai kartan ja kompanssin avulla.
– Kaikille sattuu virheitä eikä eksymisessä ole mitään hävettävää. Jos huomaat eksyneesi, on tärkeää pysyä rauhallisena. Hätiköimällä voit joutua kauemmaksi tutulta alueelta. Soita tarvittaessa hätäkeskukseen 112 Suomi -sovelluksen avulla. Pysyttele lämpimänä ja pyri säästämään puhelimen akkua, Laihorinne sanoo.
Auttajat löytävät eksyneen helpommin, jos tällä on päällä värikkäitä vaatteita ja hän on aukealla paikalla.
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu eli Vapepa tukee viranomaisia erilaisissa tehtävissä, kuten kadonneiden etsinnässä. Sienestys- ja marjastuskauden alkaminen tarkoittaa usein myös Vapepan etsintätapauksien lisääntymistä.
Yhteyshenkilöt
Aku SuomalainenViestinnän asiantuntija
Valmius ja varautuminen, ensiapu, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu
Minna LaihorinneVapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinaattoriPuh:040 5373 155minna.laihorinne@punainenristi.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista humanitaarisista järjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.
Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.
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