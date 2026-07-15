Momentum Kirjat

Kotkalaisten sukutarinoiden inspiroimaa kaunokirjallisuutta Päivi Pajarilta ja Iiro Lempiseltä

16.7.2026 08:30:00 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote

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Päivi Pajarin romaani Sininen nojatuoli kertoo kirjoittajan vanhemmista ja hänen elämästään Kyminlinnan varuskunta-alueella, muualla Kotkassa ja pääkaupunkiseudulla. Iiro Lempisen historiallinen esikoisromaani Suomi vuonna yksi sai inspiraationsa kirjoittajan sukulaisen kuulustelupöytäkirjoista vuodelta 1918.

Kannet: Iiris Kallunki
Kannet: Iiris Kallunki

Päivi Pajarin romaani Sininen nojatuoli on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Sininen nojatuoli kutoo elämän paloja yhteen. Aistit heräävät, esteet väistyvät. Mielen hämmennys tasoittuu. Näkymätön tulee näkyväksi. Valo ja ilo tulevat esiin alakulon alta. Elämä virtaa. Pyhyys saa otteen elämästä hetkittäin.

Päivi Pajari (s. 1950) on humanististen tieteiden kandidaatti. Hän on työskennellyt lasten ja nuorten kanssa lastenkodeissa, lastensuojelun avohuollossa sekä päihdeongelmaisten ja heidän perheidensä kanssa laitos- ja avohoidossa.

PAJARI, PÄIVI : Sininen nojatuoli
298 sivua
ISBN 9789524172219
Ilmestymisaika: Syyskuu 2025

Iiro Lempisen romaani Suomi vuonna yksi on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Toukokuussa 1918 Suomen sisällissota valkoisten ja punaisten välillä on päättynyt, mutta rauhaa ei kuitenkaan ole solmittu. Tampereen suunnalta itään pyrkinyt ihmismassa on riisuttu aseista ja teljetty vankileirikäyttöön otettuihin Hennalan kasarmeihin Lahteen.

Valkoisten puolella taistellut pohjanmaalainen talollinen Alpo Öring on ottanut renkinsä mukaan, ja miehet pestautuvat Hennalaan vapaaehtoisesti vanginvartijoiksi. Myös suuri joukko ”kyminlaaksolaisia” antautuneita on tuotu Hennalaan, kuten kotkalaiset Justus Ihalainen ja Arska Lampinen, jotka joutuvat nyt muiden vankien ohella taistelemaan hengestään armottomien vartijoiden keskellä ruuan ja hygienian puutteessa.

Hennalassa vanki Justus Ihalaisen ja vartioryhmän johtaja Alpo Öringin tiet kohtaavat ja kietoutuvat toisiinsa. Justus ei voi antaa vankileiriaikaisia tapahtumia anteeksi ja päättää tasata tilit, kunhan vapaus koittaa... jos koittaa.

Iiro Lempinen (s. 1957) on kotkalainen kirjoittaja. Trubaduurikeikkoja tekevä Lempinen on aloittanut laululyriikoilla ja menestynyt erilaisissa kilpailuissa. Novellejakin on häneltä ilmestynyt, joista yhden, Marmoritaulut, Lempinen on käsikirjoittanut ja dramatisoinut lukuteatterinäytelmäksi kotkalaiselle teatteriryhmä Kimaralle keväällä 2025. Hän on myös itse näytellyt useissa Kimaran näytelmissä.

Suomi vuonna yksi -romaanin alkutahdit lyötiin, kun Lempinen sai Kansallisarkistosta pappansa kuulustelupöytäkirjat Hennalan vankileiriltä vuodelta 1918. Romaania kuljettaa historia, mutta muuten tarina on fiktiivinen. Suomi vuonna yksi on Iiro Lempisen esikoisromaani.

LEMPINEN, IIRO : Suomi vuonna yksi
355 sivua
ISBN 9789524171908
Ilmestymisaika: Heinäkuu 2025

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Kansi: Iiris Kallunki
Kansi: Iiris Kallunki
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Päivi Pajarin kuva © Päivi Pajarin arkisto
Päivi Pajarin kuva © Päivi Pajarin arkisto
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Kansi: Iiris Kallunki
Kansi: Iiris Kallunki
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Iiro Lempisen kuva © Iiro Lempisen arkisto
Iiro Lempisen kuva © Iiro Lempisen arkisto
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