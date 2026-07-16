Keijureaktio jatkaa Revon & Rädyn aikuisille suunnattua Lumevoima-hevoskirjasarjaa

Kohtaamisten ja unelmien seuraamisen merkityksestä – kaksi esikoiskaunoteosta Leena Turkilta ja Kaisa Ahoselta 7.7.2026 08:30:00 EEST | Tiedote

Professori ja tietokirjailija Leena Turkin ensimmäinen kaunokirjallinen teos, romaani Värien varjot – Luonnoksia ihmisyydestä kehottaa pysähtymään ja kuuntelemaan sekä itseä että toisia ihmisiä. Porilaisen Kaisa Ahosen esikoisromaani Kaikista juuri sinä on kertomus unelmista, rakkaudesta, ystävyydestä ja ajoituksesta.