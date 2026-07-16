Momentum Kirjat

Keijureaktio jatkaa Revon & Rädyn aikuisille suunnattua Lumevoima-hevoskirjasarjaa

17.7.2026 08:30:00 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote

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Keijureaktio jatkaa Lumevoima-kirjasarjaa lähes siitä, mihin ensimmäinen osa Halkaistu ydin päättyi. Jatko-osan voi hyvin lukea myös itsenäisenä teoksena.

Kansi: Jussi Toivola
Kansi: Jussi Toivola

Pirjetta Revon ja A.H. Rädyn romaani Keijureaktio – Lumevoima 2 on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Etenkin aikuisille hevosharrastajille suunnattu sarja yhdistää kilparatsastuksen inhorealismin ikiaikaiseen mystiikkaan. Lumevoima-sarjaa on luvassa vielä usean kirjan verran. Lähde mukaan!

Kirjoittajakaksikko Pirjetta Repo & A. H. Räty ovat luoneet yhteistä tarinaa jo neljä vuosikymmentä. Ajan saatossa leikeistä alkaneet kertomukset kasvoivat vangitseviksi henkilökuviksi, pähkähulluiksi tapahtumasarjoiksi, monisävyisiksi kisakertomuksiksi sekä sydäntä raastaviksi kohtaloiksi, jotka pääsevät nyt kansien väliin.

REPO, PIRJETTA & RÄTY, A. H. : Keijureaktio – Lumevoima 2
458 sivua
ISBN 9789524173186
Ilmestymisaika: Toukokuu 2026

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Avainsanat

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Kuvat

Kansi: Jussi Toivola
Kansi: Jussi Toivola
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Revon ja Rädyn kuva © Venla Vaittinen
Revon ja Rädyn kuva © Venla Vaittinen
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Momentum Kirjat

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