Keijureaktio jatkaa Revon & Rädyn aikuisille suunnattua Lumevoima-hevoskirjasarjaa
17.7.2026 08:30:00 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote
Keijureaktio jatkaa Lumevoima-kirjasarjaa lähes siitä, mihin ensimmäinen osa Halkaistu ydin päättyi. Jatko-osan voi hyvin lukea myös itsenäisenä teoksena.
Pirjetta Revon ja A.H. Rädyn romaani Keijureaktio – Lumevoima 2 on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Etenkin aikuisille hevosharrastajille suunnattu sarja yhdistää kilparatsastuksen inhorealismin ikiaikaiseen mystiikkaan. Lumevoima-sarjaa on luvassa vielä usean kirjan verran. Lähde mukaan!
Kirjoittajakaksikko Pirjetta Repo & A. H. Räty ovat luoneet yhteistä tarinaa jo neljä vuosikymmentä. Ajan saatossa leikeistä alkaneet kertomukset kasvoivat vangitseviksi henkilökuviksi, pähkähulluiksi tapahtumasarjoiksi, monisävyisiksi kisakertomuksiksi sekä sydäntä raastaviksi kohtaloiksi, jotka pääsevät nyt kansien väliin.
REPO, PIRJETTA & RÄTY, A. H. : Keijureaktio – Lumevoima 2
458 sivua
ISBN 9789524173186
Ilmestymisaika: Toukokuu 2026
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