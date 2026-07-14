Vikingloton potti nousee noin 5 miljoonaan euroon
16.7.2026 07:14:51 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Vikingloton kierroksella 29/2026 ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi viikon potti nousee noin 5 miljoonaan euroon. Onnekas norjalainen voitti 6 oikein tuloksella reilut 3,8 miljoonaa euroa.
Vikingloton keskiviikkoillan oikea rivi on 1, 5, 12, 34, 37 ja 40. Vikingnumero 5 ja plusnumero 9.
Täysosumia ei löytynyt, joten pelin potti kohoaa ensi viikolla noin 5 miljoonaan euroon.
Illan arvonnassa löytyi yksi 6 oikein rivi, jolla onnekas norjalainen pelaaja voitti 3 872 749 euron potin.
Suurimmat Suomeen osuneet voitot tulivat 5 -oikein riveillä, jolla voitti 2 375,57 euroa.
Keskiviikon Milli-pelin oikea rivi on 7, 8, 9, 23, 31,35 sekä lisänumero 26. Pelissä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia. Pienempiä voittoja löytyi 20 690 kappaletta.
Keskiviikon Jokeri-pelin voittorivi on 1 1 6 4 2 5 9. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.
Keskiviikon Lomatonnin voittoyhdistelmä on Dubai 33. Lomatonneja meni jakoon neljä kappaletta.
Kaikkien aikojen suurin Suomeen osunut Vikinglotto-voitto on 16 673 147 euroa. Potti osui kierroksella 25/2025 porukkapeliin, jossa oli 28 osuutta.
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