Vikingloton potti nousee noin 5 miljoonaan euroon

Vikingloton keskiviikkoillan oikea rivi on 1, 5, 12, 34, 37 ja 40. Vikingnumero 5 ja plusnumero 9.



Täysosumia ei löytynyt, joten pelin potti kohoaa ensi viikolla noin 5 miljoonaan euroon.



Illan arvonnassa löytyi yksi 6 oikein rivi, jolla onnekas norjalainen pelaaja voitti 3 872 749 euron potin.

Suurimmat Suomeen osuneet voitot tulivat 5 -oikein riveillä, jolla voitti 2 375,57 euroa.

Keskiviikon Milli-pelin oikea rivi on 7, 8, 9, 23, 31,35 sekä lisänumero 26. Pelissä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia. Pienempiä voittoja löytyi 20 690 kappaletta.



Keskiviikon Jokeri-pelin voittorivi on 1 1 6 4 2 5 9. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.



Keskiviikon Lomatonnin voittoyhdistelmä on Dubai 33. Lomatonneja meni jakoon neljä kappaletta.



Kaikkien aikojen suurin Suomeen osunut Vikinglotto-voitto on 16 673 147 euroa. Potti osui kierroksella 25/2025 porukkapeliin, jossa oli 28 osuutta.