KNL on saanut Suomen puolustusvoimilta 6,5 miljoonan euron tilauksen CNHF-radioista
16.7.2026 10:00:13 EEST | KNL Networks Oy | Tiedote
Oululainen KNL Networks Oy on saanut uuden tilauksen Suomen puolustusvoimilta. Tilauksen arvo on noin 6,5 miljoonaa euroa. Tilaus koskee CNHF-radioita, joiden avulla Puolustusvoimat laajentaa yhtenäistä viestintäarkkitehtuuriaan.
KNL on saanut Suomen puolustusvoimilta 6,5 miljoonan euron tilauksen CNHF-radioista. Toimitukset alkavat heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Tilaus tukee KNL:n liiketoiminnan kasvua ja laajentaa KNL:n CNHF-teknologian käyttöönottoa Puolustusvoimissa.
Tilatut CNHF-järjestelmät muodostavat yhtenäisen viestintäarkkitehtuurin, joka kattaa kiinteät asemat, ajoneuvoalustat ja jalkautetut joukot. Yhteinen kognitiivinen aaltomuoto ja yhtenäinen käyttöliittymä mahdollistavat saumattoman yhteentoimivuuden, yksinkertaistavat koulutusta ja logistiikkaa sekä tarjoavat toimintavarmat pitkän kantaman viestiyhteydet ilman riippuvuutta ulkoisesta infrastruktuurista tai satelliittipaikannuksesta.
"Arvostamme suuresti Suomen puolustusvoimien osoittamaa luottamusta yhtiötämme ja teknologiaamme kohtaan. Tämä tilaus kuvastaa yhteistä sitoutumistamme sellaisten toimintavarmojen viestintäkyvykkyyksien kehittämiseen, jotka vastaavat muuttuviin operatiivisiin vaatimuksiin ja samalla vahvistavat pohjoismaista puolustusyhteistyötä", sanoo KNL:n toimitusjohtaja Toni Lindén.
Kyseessä on KNL:n kolmas Puolustusvoimilta saama tilaus. Elokuussa 2025 Suomen puolustusvoimat ja Ruotsin puolustusmateriaalilaitos (FMV) tekivät 15 miljoonan euron yhteistilauksen KNL:n CNHF-Manpack-radioista. Tätä seurasi marraskuussa 2025 Puolustusvoimien noin kahden miljoonan euron lisätilaus CNHF-radioista, ohjelmistoista ja huoltopalveluista.
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Yhteyshenkilöt
Toni LindénToimitusjohtajaKNL Networks Oy
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KNL Networks Oy
KNL on puolustusviestintäteknologiaan erikoistunut yritys, jonka ydinosaamista ovat häirinnänkestävät viestintäratkaisut, ohjelmistoradiot sekä pitkän kantaman taktiset viestiverkot. Yhteentoimivat ja ohjausjärjestelmiin helposti kytkeytyvät ratkaisut varmistavat turvallisen ja luotettavan viestiyhteyden niin jalkautuville kuin ajoneuvoalustoille sekä miehittämättömille ja autonomisille järjestelmille myös silloin, kun muu viestintäinfrastruktuuri ei ole käytettävissä.
Vaativiin operaatioympäristöihin suunnitellut CNHF-ratkaisut mahdollistavat tehtäväkriittisen viestinnän, tilannetietoisuuden sekä turvallisen pitkän kantaman tiedonsiirron.
KNL kuuluu Telenor-konserniin, joka on yksi Pohjoismaiden ja Aasian johtavista tietoliikennealan toimijoista. KNL yhdistää puolustusviestinnän erityisosaamisen Telenorin teknologiseen kyvykkyyteen ja kansainväliseen toimintakykyyn. KNL:n pääkonttori sijaitsee Oulussa, Suomessa.
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