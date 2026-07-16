KNL on saanut Suomen puolustusvoimilta 6,5 miljoonan euron tilauksen CNHF-radioista. Toimitukset alkavat heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Tilaus tukee KNL:n liiketoiminnan kasvua ja laajentaa KNL:n CNHF-teknologian käyttöönottoa Puolustusvoimissa.

Tilatut CNHF-järjestelmät muodostavat yhtenäisen viestintäarkkitehtuurin, joka kattaa kiinteät asemat, ajoneuvoalustat ja jalkautetut joukot. Yhteinen kognitiivinen aaltomuoto ja yhtenäinen käyttöliittymä mahdollistavat saumattoman yhteentoimivuuden, yksinkertaistavat koulutusta ja logistiikkaa sekä tarjoavat toimintavarmat pitkän kantaman viestiyhteydet ilman riippuvuutta ulkoisesta infrastruktuurista tai satelliittipaikannuksesta.

"Arvostamme suuresti Suomen puolustusvoimien osoittamaa luottamusta yhtiötämme ja teknologiaamme kohtaan. Tämä tilaus kuvastaa yhteistä sitoutumistamme sellaisten toimintavarmojen viestintäkyvykkyyksien kehittämiseen, jotka vastaavat muuttuviin operatiivisiin vaatimuksiin ja samalla vahvistavat pohjoismaista puolustusyhteistyötä", sanoo KNL:n toimitusjohtaja Toni Lindén.

Kyseessä on KNL:n kolmas Puolustusvoimilta saama tilaus. Elokuussa 2025 Suomen puolustusvoimat ja Ruotsin puolustusmateriaalilaitos (FMV) tekivät 15 miljoonan euron yhteistilauksen KNL:n CNHF-Manpack-radioista. Tätä seurasi marraskuussa 2025 Puolustusvoimien noin kahden miljoonan euron lisätilaus CNHF-radioista, ohjelmistoista ja huoltopalveluista.