Sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta
16.7.2026 13:52:26 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Valtakunnallisessa sinileväseurannassa sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta (vko 28) sekä sisävesillä että rannikkoalueilla. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi.
Heinäkuun alun sateet ja viime päivien lämmin sää ovat monin paikoin suosineet sinilevien kasvua. Toisaalta ajoittaiset voimakkaat tuulet ovat voineet estää sinilevälauttojen muodostumista pitämällä sinilevän sekoittuneena vesimassaan.
Valtakunnallisen sinileväseurannan sisävesipaikoilta saatiin tällä viikolla 203 havaintoa. Sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta, mutta on ajankohdalle tavanomaista vähäisempi.
Runsaasti sinilevää havaittiin neljällä havaintopaikalla:
- Rokuanjärvellä Vaalassa
- Savijärvellä Sipoossa
- Kirkkojärvellä Naantalissa
- Haapajärvellä Lappeenrannassa.
Hieman sinilevää havaittiin 22 havaintopaikalla eri puolilla maata aina eteläiseen Lappiin asti. Erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei tehty.
Valtakunnallisen sinileväseurannan rannikkopaikoilta saatiin tällä viikolla 55 havaintoa. Myös rannikkoalueilla sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta, mutta jäi ajankohdalle tavanomaista vähäisemmäksi. Kuluvan kesän aiempiin viikkoihin verrattuna rannikkoalueilla on kuitenkin havaittu tällä viikolla enemmän sinilevää kuin kertaakaan aiemmin.
Runsaasti sinilevää havaittiin neljällä havaintopaikalla:
- Kotkan edustalla Suomenlahdella
- Genbölen uimarannalla Kemiönsaaressa
- Kärmäläisissä Naantalissa
- Hökbergissä Paraisilla.
Hieman sinilevää havaittiin kymmenellä havaintopaikalla Suomenlahden, Saaristomeren ja Selkämeren alueilla. Erittäin runsaita esiintymiä ei havaittu.
Sinilevätilanteen vertailu eri vuosien välillä on suuntaa antavaa, sillä havaintopaikkojen määrä ja sijainti ovat vaihdelleet vuosittain.
Virallisen seurannan lisäksi kansalaisten tekemät havainnot täydentävät sinilevätilanteen seurantaa. Tällä viikolla Järvi-meriwikin ja Vesi.fi:n kautta saatiin 139 kansalaishavaintoa, joista 71:ssa havaittiin sinilevää.
Valtakunnallisen sinileväseurannan ja kansalaisten tekemiin sinilevähavaintoihin voi tutustua Järvi-meriwikissä, Vesi.fi:ssä ja Tarkka-palvelussa:
Avomerialueiden tilannetta seurataan sinileväbarometrien avulla
Avomerialueiden sinilevätilannetta voi seurata satelliittiaineistoon perustuvien sinileväbarometrien avulla. Barometrit kuvaavat sinilevän esiintymisen todennäköisyyttä Suomen lähimerialueilla ja mahdollistavat kuluvan vuoden tilanteen vertailun aiempiin vuosiin. Barometrit julkaistaan Suomen ympäristökeskuksen Tarkka-palvelussa kuudelta Suomen lähiavomerialueelta.
Heinäkuun alun pilvinen sää on vaikeuttanut sinilevien havaitsemista satelliittikuvista. Käytettävissä olevien havaintojen perusteella sinilevät näyttävät kuitenkin runsastuvan myös Selkämerellä.
Sinileväbarometrit löytyvät Tarkka-palvelun etusivun alaosasta.
Lupa- ja valvontavirasto seuraa kesällä sinilevien esiintymistä osana ympäristön tilan seurantaa
Valtakunnallinen sinileväseuranta toteutetaan yhteistyössä kuntien ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisten sekä Suomen ympäristökeskuksen (Syke) kanssa. Myös Suomen rotarit ja koulutetut vapaaehtoiset osallistuvat seurantaan aktiivisesti. Sinilevätilannetta seurataan viikoittain noin 300 havaintopaikalla. Seuranta jatkuu syyskuun loppuun asti.
Lupa- ja valvontavirasto tiedottaa sinilevätilanteesta kahden viikon välein kesäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin asti. Leväkatsaukset löytyvät myös Lupa- ja valvontaviraston verkkopalvelusta.
Ohjeita sinilevän tunnistamiseen
Vähäinen määrä sinilevää näkyy vedessä vihreinä, sinivihreinä tai kellertävinä hiukkasina. Rantaan voi ajautua kapeita leväraitoja. Runsaana esiintyessään sinilevä muodostaa tyynellä säällä veden pinnalle vihertäviä tai kellertäviä lauttoja ja kasaantuu rantaveteen.
Sinilevää voi tunnistaa myös yksinkertaisilla testeillä. Tikulla kokeiltaessa sinilevämassa hajoaa pieniksi hiukkasiksi veteen. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on yleensä jokin muu levä. Vesiastiassa sinilevät nousevat usein pintaan noin tunnin kuluessa kaasurakkuloidensa ansiosta.
Lisätietoa
- Mistä tuntee sinilevän? | Vesi.fi
- Kysymyksiä ja vastauksia sinilevistä | Vesi.fi
- Sinilevien aiheuttamat terveyshaitat | HUS
- Uimarantojen veden laatu
Yhteyshenkilöt
Sinileväseuranta
sinileväseurannan koordinaattoriharjoittelija Vilma Eronen, p. 0295 255 303
vesistöasiantuntija Pekka Sojakka, p. 0295 255 763 (tavoitettavissa 3.8. alkaen)
ylitarkastaja Titta Lahtinen, p. 0295 254 322 (tavoitettavissa 29.6.–26.7.)
etunimi.sukunimi@lvv.fi, Lupa- ja valvontavirasto
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vilma Eronensinileväseurannan koordinaattoriharjoittelijaLupa- ja valvontavirastoPuh:0295 255 303vilma.eronen@lvv.fi
Pekka Sojakkavesistöasiantuntija (tavoitettavissa 3.8. alkaen)Lupa- ja valvontavirastoPuh:0295 255 763pekka.sojakka@lvv.fi
Titta Lahtinenylitarkastaja (tavoitettavissa 29.6.–26.7.)Lupa- ja valvontavirastoPuh:0295 254 322titta.lahtinen@lvv.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto
Boliden Kevitsa Mining Oy:n Kevitsan kaivoksen tarkkailuohjelmaa päivitetään Natura-alueen osalta15.7.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Lupa- ja valvontavirastossa on vireillä Sodankylässä sijaitsevan Kevitsan kaivoksen Natura-aluetta koskeva tarkkailusuunnitelma.
Ailangantunturin pumppuvoimalaitos ja 400 kV:n voimajohto Pirttikoskelle -hankkeen YVA-selostuksesta perusteltu päätelmä9.7.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Ailangantunturin pumppuvoimalaitos ja 400 kV:n voimajohto Pirttikoskelle -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Lupa- ja valvontavirasto selvitti perintäyhtiön toimintaa tiedonantovelvollisuuden noudattamisessa ja riitautetun saatavan perinnässä8.7.2026 09:40:00 EEST | Tiedote
Perintäyhtiö ei ollut noudattanut tiedonantovelvollisuutta koskevaa määräaikaa. Lisäksi perintäyhtiö oli perinyt riitautettua saatavaa.
Lupa- ja valvontavirasto selvitti perintäyhtiön toimintaa tiedonantovelvollisuuden noudattamisessa ja riitautuksen käsittelyssä8.7.2026 09:30:00 EEST | Tiedote
Perintäyhtiö ei ollut noudattanut tiedonantovelvollisuutta koskevaa määräaikaa. Lisäksi perintäyhtiö oli käsitellyt riitautuksen virheellisesti.
Nordicshape Helsinki Oy:n toiminta keskeytetty potilasturvallisuuspuutteiden vuoksi8.7.2026 08:18:48 EEST | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Nordicshape Helsinki Oy:n Helsingissä sijaitsevan esteettisen klinikan terveydenhuollon palvelutoiminnan. Syynä keskeyttämiseen oli useat potilasturvallisuutta vakavasti vaarantavat puutteet.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme