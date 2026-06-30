Paikalliset nuoret opastavat matkailijoita Naantalin kesässä

Arkisin ja viikonloppuisin työskentelevät kausimatkailuneuvojat liikkuvat jalan ja sähköpyörillä keskustassa ja Naantalin saaristokohteissa. Heidät tunnistaa TOURIST INFO -tunnuksesta sekä Visit Naantali -ilmeellä teipatuista sähköpyöristä.



– Uudistimme matkailuneuvontaa tuomalla perinteisen neuvontapisteen lisäksi kausimatkailuneuvojia sinne, missä matkailijat liikkuvat. Liikkuvat kesäoppaamme mahdollistavat helposti saavutettavan ja lähestyttävän tavan saada tietoa Naantalin monista mahdollisuuksista. Samalla tarjoamme kesätyöpaikan usealle naantalilaiselle nuorelle. Paikalliset nuoret tuntevat kaupungin omasta arjestaan käsin, mikä tuo opastustilanteisiin luontevaa paikallistuntemusta, kertoo matkailupäällikkö Janne Tienpää.



Nuoret tuovat paikallistuntemusta matkailuneuvontaan



Kausimatkailuneuvojat Elsa Lintunen ja Ville-Veikko Kokkonen kertovat, että työn parasta antia ovat ihmisten kohtaaminen ja auttaminen. Matkailijat kysyvät suosituksia ja tietoa nähtävyyksistä, palveluista, ravintoloista, kahviloista sekä Saariston rengastiestä.

– On mukavaa päästä auttamaan ihmisiä monenlaisissa kysymyksissä. Erityisen hienoa on se, kun matkailija lähtee luotamme luottavaisin mielin, Elsa Lintunen kertoo.



Matkailijoita ohjataan tarvittaessa myös kaupungin matkailupisteisiin, joista saa lisätietoa ja neuvontaa. Kaupungin matkailuneuvonta palvelee ympärivuotisesti Kultaranta Resortin yhteydessä osoitteessa Särkänsalmentie 178. Vanhankaupungin infopiste palvelee kesäaikaan ravintola Merisalin yhteydessä osoitteessa Nunnakatu 14.