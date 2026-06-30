Naantalin kaupunki

Paikalliset nuoret opastavat matkailijoita Naantalin kesässä

16.7.2026 12:30:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

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Naantalin kaupungin matkailutoimi, Visit Naantali, on uudistanut matkailuneuvontaa viemällä neuvontaa sinne, missä matkailijat liikkuvat. Kesä- ja heinäkuun ajaksi on rekrytoitu kahdeksan paikallista nuorta kausimatkailuneuvojiksi.

Naantalilaiset nuoret kausimatkailuneuvojat Vanhankaupungin rannassa Naantalissa.
Kausimatkailuneuvojat Elsa Lintunen ja Ville-Veikko Kokkonen kertovat, että työn parasta antia ovat ihmisten kohtaaminen ja auttaminen. – Oman kotikaupungin esitteleminen matkailijoille herättää ylpeyttä. On kivaa olla naantalilainen, kertoo Ville-Veikko Kokkonen (oik.). Naantalin kaupunki

Arkisin ja viikonloppuisin työskentelevät kausimatkailuneuvojat liikkuvat jalan ja sähköpyörillä keskustassa ja Naantalin saaristokohteissa. Heidät tunnistaa TOURIST INFO -tunnuksesta sekä Visit Naantali -ilmeellä teipatuista sähköpyöristä. 
 
– Uudistimme matkailuneuvontaa tuomalla perinteisen neuvontapisteen lisäksi kausimatkailuneuvojia sinne, missä matkailijat liikkuvat. Liikkuvat kesäoppaamme mahdollistavat helposti saavutettavan ja lähestyttävän tavan saada tietoa Naantalin monista mahdollisuuksista. Samalla tarjoamme kesätyöpaikan usealle naantalilaiselle nuorelle. Paikalliset nuoret tuntevat kaupungin omasta arjestaan käsin, mikä tuo opastustilanteisiin luontevaa paikallistuntemusta, kertoo matkailupäällikkö Janne Tienpää
 
Nuoret tuovat paikallistuntemusta matkailuneuvontaan

Kausimatkailuneuvojat Elsa Lintunen ja Ville-Veikko Kokkonen kertovat, että työn parasta antia ovat ihmisten kohtaaminen ja auttaminen. Matkailijat kysyvät suosituksia ja tietoa nähtävyyksistä, palveluista, ravintoloista, kahviloista sekä Saariston rengastiestä. 

– On mukavaa päästä auttamaan ihmisiä monenlaisissa kysymyksissä. Erityisen hienoa on se, kun matkailija lähtee luotamme luottavaisin mielin, Elsa Lintunen kertoo. 
 
Matkailijoita ohjataan tarvittaessa myös kaupungin matkailupisteisiin, joista saa lisätietoa ja neuvontaa. Kaupungin matkailuneuvonta palvelee ympärivuotisesti Kultaranta Resortin yhteydessä osoitteessa Särkänsalmentie 178. Vanhankaupungin infopiste palvelee kesäaikaan ravintola Merisalin yhteydessä osoitteessa Nunnakatu 14. 

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Naantalin kausimatkailuneuvoja taluttaa pyörää.
– Parasta työssä on ihmisille juttelu ja liikkuminen siellä, missä ihmisetkin ovat, Ville-Veikko Kokkonen kertoo.
Naantalin kaupunki
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Naantalin kausimatkailuneuvojien käyttämä sähköpyörä.
Arkisin ja viikonloppuisin työskentelevät kausimatkailuneuvojat liikkuvat jalan ja sähköpyörillä keskustassa ja Naantalin saaristokohteissa.
Naantalin kaupunki
Lataa

Naantalin kaupunki

Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000  saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan  vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

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