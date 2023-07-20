Hirvenmetsästykseen myönnettiin Lappiin yhteensä 8385 pyyntilupaa
16.7.2026 13:00:00 EEST | Suomen riistakeskus – Lappi | Tiedote
Suomen riistakeskus on myöntänyt Lapin hirvenmetsästykseen kaudelle 2026–2027 yhteensä 8385 hirvenpyyntilupaa. Lupamäärä on noussut verrattuna edelliseen metsästyskauteen.
Lupamäärä on 39 prosenttia enemmän kuin edellisellä metsästyskaudella. Muutoksen taustalla on hirvikannan kasvaminen monilla Lapin hirvitalousalueilla.
”Hirvikanta on edelleen useimmilla hirvitalousalueilla tavoitteen mukainen, kuitenkin kanta on Länsi- ja Lounais-Lapissa noussut tavoitteen yläpuolelle. Viime vuosina monien riistanhoitoyhdistysten alueella on metsästetty enintään kannan tuoton verran hirviä. Nyt kun useamman riistanhoitoyhdistyksen alueelle on suunniteltu hirvikantaa leikkaava metsästys, näkyy se suurempana lupamääränä.”, kertoo Suomen riistakeskus Lapin riistapäällikkö Sami Tossavainen
Viime metsästyskaudella Lapissa saatiin saaliiksi yhteensä 5 363 hirveä. Saaliissa oli 40 prosenttia vasoja. Viime vuosina vasaprosenttia on kasvatettu lupia myöntäessä, ja tämä on näkynyt myös saaliissa. Saaliin vasaosuuden kasvattamisella on pyritty pitämään kanta tuottavana ja hirvikannan ikäluokat ennustettavan suuruisina. Näin päästäisiin tasaisempaan hirvikannan kehitykseen välttyen suurilta kannanvaihteluilta.
Hirvenmetsästys kokoaa metsästäjät yhteen
Hirvieläinten metsästys tuottaa arvokasta riistanlihaa, edistää hyvinvointia ja elävöittää maaseutua. Hirvenmetsästys on monille elämäntapa, jolla on pitkät perinteet. Syksyisin monet kotiseudultaan poismuuttaneet palaavat takaisin metsästämään yhdessä sukulaisten ja ystävien kanssa.
Hirvenmetsästys on yksi Lapin merkittävimmistä metsästysmuodoista. Siihen osallistuu vuosittain suuri joukko metsästäjiä. Lapin alueella raportoitiin viimevuonna Suomen riistakeskuksen Oma riista -palvelun kautta 17 660 seurojen ja seurueiden metsästyspäivää, jotka sisälsivät yli 85 000 metsästäjäpäivää. Viime vuonna Lapin hirvijahdissa kertyneen hirvisaalin teuraspaino oli noin 715 000 kg hirven lihaa.
Pyyntiluvilla ohjataan hirvikannan hoitoa
Suomen riistakeskus mitoittaa pyyntiluvat alueellisten kannanhoitotavoitteiden mukaisesti. Kannanhoitotavoitteet on asetettu alueellisessa riistaneuvostossa yhteistyössä alueellisten sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on pitää hirvikanta elinvoimaisena ja samalla hallita hirvien aiheuttamia vahinkoja.
Hirvenmetsästyksen ensimmäinen pyyntijakso Lapissa on 1.9.–20.9. Toinen pyyntijakso alkaa 3.10. ja päättyy 15.1.2027. Metsästyksessä tulee huomioida poroelinkeino sekä muut luonnossa liikkuvat. Tärkeintä on kiinnittää erityistä huomiota siihen, että metsästys tapahtuu turvallisesti
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sami Tossavainen (16.-17.7. ja 10.8 alkaen)Riistapäällikkö, LappiPuh:029 431 2304sami.tossavainen@riista.fi
Pirkka Peltonen (3.8. alkaen)Hirvitalousaluesuunnittelija, LappiPuh:029 431 2310pirkka.peltonen@riista.fi
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Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.
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