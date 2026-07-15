Helteillä ilmalämpöpumppujen tarve kasvaa – asentajan osaamisella merkitystä

16.7.2026 10:57:24 EEST | Keskuskauppakamari | Tiedote

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Kesän hellejaksot näkyvät nopeasti ilmalämpöpumppujen kysynnässä ja korjaamisessa. Keskuskauppakamarin pääsihteeri Raisa Harju muistuttaa, että laitteen hankinnassa tai vanhan korvaamisessa huomio kannattaa kiinnittää muuhunkin kuin hintaan. Erityisesti kiireessä tehdyt ratkaisut voivat lisätä virheiden riskiä, jolloin asentajan osaaminen ja kokemus korostuvat.

Keskuskauppakamarin pääsihteeri Raisa Harju.
Keskuskauppakamarin pääsihteeri Raisa Harju. Kuva: Liisa Takala

Helteiden aikana viilennyslaitteiden kysyntä kasvaa nopeasti, mikä voi näkyä sekä laitteiden saatavuudessa että asennusaikatauluissa. Samalla myös asentajista on enemmän kysyntää. 

”Mitä kuumemmaksi sää muuttuu, sitä enemmän viilennysratkaisuille on tarvetta. Hankintaa ei kannata jättää ensimmäisiin hellepäiviin, sillä silloin sekä laitteiden että asennusten saatavuus voi heikentyä. Kaikkein paras aika asennukselle olisi talvella, jolloin kysyntä on vähäisempää”, sanoo Harju. 

Kuluttajille tärkeimpiä valintaperusteita ovat usein hankintahinta ja odotettavat säästöt energiakustannuksissa. Harjun mukaan yhtä tärkeää on kuitenkin varmistaa asennusyrityksen osaaminen ja tarvittavat pätevyydet. 

”Suurin osa lämpöpumppujen ennenaikaisista vioista ja ongelmista liittyy puutteelliseen asennukseen. Halvin hinta tai nopein toimitus ei välttämättä ole paras ratkaisu”, sanoo Harju. 

Kiireisimpinä aikoina markkinoille voi olla myös toimijoita, joiden kokemus lämpöpumppujen asentamisesta on vähäinen. 

”Myös kokeneet asentajat lomailevat kesällä. On tärkeää varmistaa, että asentajalla on tarvittava osaaminen ja että työ tehdään huolellisesti. Kiire lisää aina virheiden mahdollisuutta”, Harju sanoo. 

Toimimaton pumppu ei aina vaadi huoltokäyntiä 

Jos ilmalämpöpumppu ei helteiden alkaessa toimikaan odotetulla tavalla, syynä ei välttämättä ole vakava vika. 

”Ennen huoltoon soittamista kannattaa tarkistaa käyttöasetukset, virransyöttö ja laitteen suodattimet. Myös laitteen uudelleenkäynnistys ratkaisee monia yleisiä ongelmia”, sanoo Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja Juuso Pelkonen. 

Pelkosen mukaan käyttäjän kannattaa huolehtia erityisesti suodattimien puhtaudesta sekä tarkistaa ennen jäähdytyskauden alkua, että kondenssiveden poistuminen toimii normaalisti. 

Laadukas ilmalämpöpumppu voi kestää käytössä jopa 15 vuotta. Kun laitteen tekninen käyttöikä tulee vastaan, uusimisen yhteydessä kannattaa tarkastella myös muita asennusosia. 

”Loppukäyttäjälle tärkeintä ei useinkaan ole laitteen merkki tai testimenestys, vaan se, että järjestelmä on suunniteltu ja asennettu oikein sekä että käyttäjä osaa hyödyntää sitä tarkoituksenmukaisesti”, Pelkonen sanoo. 

Keskuskauppapamarin hyväksymät tavarantarkastajat (HTT) ovat puolueettomia ja ammattitaitoisia asiantuntijoita, jotka suorittavat palveluiden ja tavaroiden teknisiä tarkastuksia eri asiantuntemusalueilla.   

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