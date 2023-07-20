Ealgabivdui mieđihedje Lappii oktiibuot 8385 bivdolobi

Lohpemearri lea 39 proseantta eanet go ovddit meahcástanbajis. Nuppástusa duohken lea ealganáli lassáneapmi máŋgga Lappi ealgadoalloguovllus.

“Ealganálli čuovvu máŋgga ealgadoalloguovllus mihttomeari, goittotge nálli lea Oarje- ja Máttanuorta-Lappis lassánan mihttomeari bajábeallái. Mannan jagiid máŋggaid fuođđodikšunsearvvi guovllus leat bivdán ealggaid eanemustá náli buvttadeami veardde. Dál go máŋgga fuođđodikšunsearvvi guovllus leat plánen ealganáli čuohppan bivddu, oidno dat stuorát lohpemearrin”, muitala Suoma fuođđoguovddáža Lappi fuođđooaivámuš Sami Tossavainen.

Mannan meahcástanbajis Lappis bivde oktiibuot 5 363 ealgga. Sállašis ledje miesit 40 proseantta. Mannan jagiid miesseproseanta lea šaddaduvvon lobiid mieđihettiin, ja dát lea oidnon maiddái sállašis. Sállaša miesseossodaga šaddademiin leat figgan doallat náli buvttadeaddjin ja ealganáli ahkeluohkáid einnostuvvon sturrosažžan. Ná beassat dássidut ealganáli ovdáneapmái ja garvit stuorra nállemolsašuddamiid.

Ealgabivdu čohkke bivdiid oktii

Ealgaealliid bivdu buvttada divrras fuođđobierggu, ovddida buresveadjima ja ealáskahttá dálonguovllu. Ealgabivdu lea máŋgasii eallinvuohki, mas leat guhkes árbevierut. Čakčat máŋggat ruovttuguovllus eret fárren olbmot máhccet ruovttoluotta bivdit ovttas fulkkiiguin ja ustibiiguin.

Ealgabivdu lea okta eanemus mearkkašahtti meahcástanhámiin Lappis. Dasa oassálastet olu olbmot jahkásaččat. Lappi guovllus raporterejedje mannan jagi Suoma fuođđoguovddáža Oma riista -bálvalusa bokte 17 660 servviid ja joavkkuid bivdobeaivvi, mat sisttisdolle badjel 85 000 meahcásteaddjibeaivvi. Mannan jagi Lappi ealgabivddus čoggon ealgasállaša njuovvandeaddu lei 715 000 kg ealggabierggu.

Bivdolobiiguin stivret ealganáli dikšuma

Suoma fuođđoguovddáš ásaha mihtu bivdolobiide guvllolaš nálledikšunmihttomeriid mielde. Nálledikšunmihttomearit leat ásahuvvon guvllolaš fuođđoráđis ovttasbarggus guvllolaš čanusjoavkkuiguin. Mihttomearrin lea doallat ealganáli eallinfámolažžan ja seammás hálddašit ealggaid dagahan vahágiid.

Ealgabivddu vuosttas bivdoáigodat Lappis lea 1.9.-20.9. Nubbi bivdoáigodat álgá 3.10. ja nohká 15.1.2027. Bivddus galgá váldit vuhtii boazodoalu ja eará luonddus johttiid. Deháleamos lea giddet earenoamáš fuomášumi dasa, ahte bivdu dáhpáhuvvá dorvvolaččat.