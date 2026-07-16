Tryggt på plats i bärskogen – med dessa tips undviker du att gå vilse

Blåbären börjar locka vandrare till bärskogen. Man bör dock inte ge sig ut på bärplockning utan att förbereda sig ordentligt. Med rätt förberedelse undviker man att gå vilse och kan under skogsutflykten fokusera på att njuta av naturen.

– Innan man ger sig ut i bärskogen är det viktigt att berätta för en närstående vart man ska och hur länge man kommer att vara borta. Ladda telefonen helt och ta gärna med dig en laddad reservströmkälla. Dessutom räcker det med mat, dryck och lämpliga kläder om färden av någon anledning drar ut på tiden, konstaterar Minna Laihorinne, koordinator vid den frivilliga räddningstjänsten.

Om du ger dig ut på en utflykt till en okänd plats, bör du i förväg bekanta dig med kartan över området och med vandringslederna. Leta efter landmärken på kartorna, till exempel vägar, kraftledningar eller vattendrag. Tänk på din egen kondition och uthållighet, och gå inte för långt.

Om du går vilse, råka inte i panik

Om man går vilse är det särskilt viktigt att hålla sig lugn och försöka lokalisera var man befinner sig med hjälp av mobilen eller en karta.

– Alla gör misstag, och att gå vilse är inget att skämmas för. Om du märker att du har gått vilse är det viktigt att du håller dig lugn. Om du agerar förhastat kan du hamna längre bort från det område du känner till. Ring vid behov larmcentralen via appen 112 Suomi. Håll dig varm och försök spara på telefonens batteri, säger Laihorinne.

Räddningsfolk kan lättare hitta en person som gått vilse om denne bär färggranna kläder och finns på en öppen plats.

Den frivilliga räddningstjänsten, Vapepa, stödjer myndigheterna i olika uppdrag, såsom att söka efter försvunna personer. När svamp- och bärsäsongen inleds innebär det ofta också att Vapepa får fler spaningsfall.