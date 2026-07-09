Ilmatieteen laitos

Viikonloppuna sää on muuttumassa sateisemmaksi ja viileämmäksi

16.7.2026 13:17:39 EEST | Ilmatieteen laitos | Tiedote

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Etelässä ja lännessä on mitattu viime päivinä hellelukemia, ja pohjoiseenkin on torstaina virrannut lämmintä ilmaa. Viikonlopuksi sää on kuitenkin muuttumassa sateisemmaksi ja samalla myös lämpötilat laskevat. Läntisillä merialueilla myös tuuli voimistuu ajoittain kovaksi. 

Tällä viikolla sää on ollut suuressa osassa maata vähäsateista ja kesäisen lämmintä. Vielä perjantaina sää pysyy suuressa osassa maata poutaisena ja hellelukemia mitataan etenkin maan keskiosassa. Etelä-Skandinaviassa on kuitenkin syvenemässä matalapaine, joka tuo mahdollisesti runsastakin sadetta viikonlopun aikana Suomeen.  

Ilmatieteen laitoksen torstaina 16. heinäkuuta tekemän ennusteen mukaan sää muuttuu lauantain aikana epävakaiseksi lännestä ja etelästä alkaen. Aluksi sadekuurot yleistyvät ja viimeistään lauantai-iltaan mennessä vettä sataa yleisesti maan länsiosassa, sunnuntaiyön aikana myös idässä, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa.  

"Matalapaineen reitti on vielä osittain epävarma, mutta tämänhetkisen ennusteen mukaan vielä sunnuntaina vettä sataa suuressa osassa maata. Sademäärät voivat nousta paikoin yli 50 millimetriin vuorokaudessa”, sanoo meteorologi Juha Jantunen Ilmatieteen laitokselta. 

Myös tuuli on voimistumassa loppuviikolla. Etenkin sunnuntaina läntisillä merialueilla tuuli voimistuu kovaksi ja Selkämerellä aallokon korkeus voi olla yli 4 metriä. 

Yhteyshenkilöt

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde). Voit ottaa yhteyttä myös Ilmatieteen laitoksen viestintään: ilmatieteenlaitos.fi/medialle

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