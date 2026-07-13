Pia Lohikoski: Antoiko pääministeri Orpo eduskunnalle väärää tietoa?
16.7.2026 13:16:38 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pia Lohikoski vaatii pääministeri Petteri Orpoa vastaamaan kysymyksiin Garden Helsinki -tapaukseen liittyen. Oppositio pyytää eduskuntaa koolle käsittelemään pääministerin toimintaa asiassa.
– Valitettavasti eilisessä A-studiossa jäi pääministeri Orpolta kysymättä asia, jota itse kysyin kirjallisessa kysymyksessäni 8.7.2026: ”Annoitteko eduskunnalle väärää tietoa?”, Lohikoski sanoo.
Orpo vastasi 3.7.2026 eduskunnalle aikaisempaan kirjalliseen kysymykseen Helsinki Garden -hankkeen valtiontuesta. Vastauksessa ei kerrottu valtiovarainministeriön kielteisestä kannasta, muistiossa esiin nostetuista riskeistä tai muista kilpailevista hankkeista, eikä siitä, että ministeriössä ei tehty hankkeen talous- tai työllisyysvaikutuksista vaikutusarviota ennen hallituksen päätöstä.
Pääministeri Orpo antoi ymmärtää kirjallisessa vastauksessaan eduskunnalle, että Helsinki Gardenin tukemiselle oli virkamiesperusteet. Lohikosken mukaan kyse on eduskunnan harhaanjohtamisesta, mikä on erittäin vakava asia. Lohikosken 8.7. tekemään kirjalliseen kysymykseen ei ole vielä saatu vastausta.
Lohikoski huomauttaa, että pääministeri Orpon kommentti A-studiossa Vantaan areena -hankkeesta valaisi kokoomuslaisen kaverikapitalismin olemusta. Orpo perusteli, ettei Vantaan hankkeesta ole oltu häneen yhteydessä, ja siksi hänellä ei ollut siitä tietoa.
– A-studion haastattelussa syntyi vaikutelma, että pääministeri Orpolla ei ole tapana lukea saamiaan sähköposteja, ainakaan jos lähettäjä on Jan Vapaavuori, eikä suoraan hänelle itselleen ole soiteltu Vantaalta kaveripuheluita. Onko asia näin, Lohikoski kysyy.
Kuitenkin Orpolle on kehysriihessä jaettu muistio, josta selviää, ettei VM suosittele Helsinki Gardenin tukemista muun muassa siksi, että muitakin hallihankkeita on vireillä. Mikäli pääministeri ei ole tätä muistiota lukenut, sen sisällön tunsi kuitenkin valtiovarainministeriötä johtava ministeri Riikka Purra.
– Kyse on korruptioepäilyistä ja siitä, onko pääministeri puhunut totta tähän asiaan liittyvissä keskusteluissa. Nämä ovat äärimmäisen vakavia kysymyksiä, Lohikoski sanoo.
Oppositio on yhdessä toimittanut puhemiehelle tänään virallisen kirjelmän, jossa esitetään, että puhemies viipymättä kutsuu eduskunnan koolle, jotta pääministeri ja hallitus vastaavat eduskunnalle Garden Helsinki -hankkeen valtiontukipäätöstä koskeviin kysymyksiin ja pääministerin vastuu eduskunnalle voi toteutua.
Yhteyshenkilöt
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
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