Seikkailuja Afrikan mantereella ja eurooppalaisilla vesireiteillä: Ystäväni Afrikka ja Mummopurjehtijan kanavaseikkailu
24.7.2026 08:30:00 EEST | Momentum Kirjat | Tiedote
Helsinkiläisen Tini Sauvon Ystäväni Afrikka – kuvapäiväkirjoja 1980-luvun Intiasta esittelee sanoin ja piirroskuvin hänen kahta pitkää matkaansa Afrikkaan. Mäntyharjulaisen Riitta Airoksen Mummopurjehtijan kanavaseikkailu – Euroopan halki Välimerelle kertoo kirjailijan ja tämän seniorikoiran matkasta vanhalla purjeveneellä Tammisaaresta Välimeren rannikolle ensimmäisenä naisena.
Tini Sauvon matkakirja Ystäväni Afrikka – kuvapäiväkirjoja 1980-luvun Afrikasta on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Tini Sauvo on kiertänyt useissa Latinalaisen Amerikan maissa sekä eri puolilla Afrikkaa ja Kaukoitää, enimmäkseen yksin ja vailla tarkkoja suunnitelmia.
Tämän kirjan aiheena ovat hänen kaksi pitkää matkaansa Afrikkaan 1980-luvulla. Tekstit hän on koonnut matkapäiväkirjojensa katkelmista. Piirrokset ovat samasta lähteestä.
Ensimmäisen pitkän matkansa Euroopan ulkopuolelle Intiaan Tini Sauvo teki 1970-luvun alussa. Siitä ja myöhemmistä matkoista hän kertoi kirjassaan Aamuyön matkustajia, Kuvapäiväkirjoja 1970-luvun Intiasta (Momentum 2025).
Tini Sauvo (s. 1946 Lappeenranta) on taiteilija, kuvittaja ja animaationtekijä. Hän on tehnyt elämäntyönsä lastenkulttuurin parissa: animaatioelokuvia, kuvakirjoja ja kuvituksia. Aapiskukko-aapisen muistavat yhä monet 1980-luvun ekaluokkaiset.
Matkailu on hänelle kuin puoli elämää. “Joskus olen miettinyt, kumpi puolisko on tärkeämpi, se vai varsinainen elämäntyö. Toista ei kuitenkaan voisi olla ilman toista.”
SAUVO, TINI : Ystäväni Afrikka – kuvapäiväkirjoja 1980-luvun Afrikasta
152 sivua
ISBN 9789524173766
Ilmestymisaika: Heinäkuu 2026
Riitta Airoksen matkakirja Mummopurjehtijan kanavaseikkailu – Euroopan halki Välimerelle on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Matkaa taitetaan Saksan, Hollannin, Belgian ja Ranskan jokien ja kanavien kautta, jonka aikana tutustutaan myös paikallisiin ja pohditaan omaa identiteettiä uusien kohtaamisten ja matkan aiheuttamien haasteiden ja ilojen kautta. Tällaista matkaa kukaan nainen ei ole yksinään aikaisemmin tehnyt.
Mäntyharjulla asuva Riitta Airos (s. 1955) on kielten maisteri ja nykyinen eläkeläinen. Mummopurjehtijan kanavaseikkailu – Euroopan halki Välimerelle on hänen esikoisteoksensa.
AIROS, RIITTA : Mummopurjehtijan kanavaseikkailu – Euroopan halki Välimerelle
182 sivua
ISBN 9789524173155
Ilmestymisaika: Toukokuu 2026
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