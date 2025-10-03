OPPO vahvistaa asemaansa Suomessa ja Pohjoismaissa OnePlussan siirtymävaiheessa

Maailman suurimpiin älypuhelinvalmistajiin lukeutuva OPPO vahvistaa asemaansa Suomessa ja muualla Pohjoismaissa. Yhtiö laajentaa premium-älypuhelinten tarjontaansa, parantaa tuotteiden saatavuutta sekä kehittää asiakaspalveluaan ja yhteistyötään.

Osana konsernin liiketoimintamuutosta OnePlus ei jatkossa lanseeraa uusia tuotteita Euroopassa eikä Pohjois-Amerikassa. Päätös koskee myös Suomea, jossa brändillä on vakiintunut käyttäjäkunta.

Nykyiset OnePlus-käyttäjät voivat jatkaa asiakaspalvelun ja huoltopalveluiden käyttöä samoissa kanavissa kuin tähänkin asti. Voimassa olevat takuut sekä aiemmin ilmoitetut ohjelmistoylläpitoa, käyttöjärjestelmäpäivityksiä ja tietoturvakorjauksia koskevat sitoumukset säilyvät ennallaan.

Päivityksiin oikeutetut OnePlus-laitteet saavat jatkossakin päivityksiä aiemmin ilmoitettujen laitekohtaisten päivitysaikataulujen mukaisesti. Vanhemmat laitteet saavat edelleen ylläpitotukea nykyiselle ohjelmistoversiolleen.

OPPO jatkaa toimintaansa Euroopassa ja Pohjoismaissa

Muutos ei vaikuta OPPOn jatkuvaan sitoutumiseen Pohjoismaiden markkinoihin. Yhtiön liiketoiminta Pohjoismaissa jatkuu vakaana, ja kehitys premium- ja lippulaivalaitteiden segmentissä on vahvaa. OPPO on sitoutunut tukemaan OnePlus-käyttäjiä Pohjoismaissa sekä varmistamaan palveluiden jatkuvuuden.

OnePlus on osana OPPO-konsernia hyödyntänyt jo pitkään yhteisiä tutkimus- ja tuotekehitysresursseja sekä teknologia-, ohjelmisto-, laitealusta- ja toimitusketjuosaamista. Tämä yhteinen teknologinen perusta tukee jatkossakin OPPO-tuotteiden ja niiden käyttökokemuksen kehittämistä.

OPPO käynnistää siirtymäkampanjan suomalaisille OnePlus-käyttäjille

OnePlus- ja OPPO-verkkokaupat käynnistävät ensi viikolla Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa OnePlus-käyttäjille suunnatun siirtymäkampanjan. Kampanjan tarkka alkamisaika, osallistumisedellytykset ja ehdot julkaistaan myöhemmin OnePlus- ja OPPO-verkkokaupoissa.

Kampanjassa OnePlus-käyttäjät voivat siirtää jäsenyytensä OPPOlle verkkokaupassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Jäsenyyden onnistuneesti siirtävät käyttäjät saavat lahjaksi 80 W:n SUPERVOOC -virtalähteen.

Nykyiset OnePlus-käyttäjät saavat 200 euron alennuksen kampanjaan kuuluvista OPPO Find -sarjan laitteista. Lisäksi OPPO-verkkokaupan markkinointiin suostuvat asiakkaat saavat 30 prosentin alennuskupongin valikoiduista älylaitteista.



OPPO on vahvasti sitoutunut Pohjoismaihin ja jatkaa investointeja alueelle tuotteidensa, paikallisten tiimiensä, kumppanuuksiensa ja palveluidensa kautta. Tukiessaan OnePlus-käyttäjiä siirtymävaiheessa yhtiö tarjoaa luotettavaa palvelua, tuttuja käyttökokemuksia ja kiinnostavia uusia vaihtoehtoja tulevaisuutta varten.