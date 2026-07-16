Aivoterveyttä ikääntyville -etävalmennusryhmä tulee jälleen syksyllä 2026 – ilmoittaudu mukaan 31.8. mennessä
16.7.2026 14:03:26 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Kaipaatko tukea elämäntapojen muutokseen? Haluatko tietää lisää aivoterveydestäsi ja oppia huolehtimaan paremmin aivoistasi? Tule mukaan syyskuussa käynnistyvään Keski-Suomen hyvinvointialueen Aivoterveyttä ikääntyville -etävalmennusryhmään.
Aivoterveyttä ikääntyville -etävalmennusryhmä on tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille keskisuomalaisille, jotka ovat kiinnostuneita edistämään aivo- ja sydänterveyttään, eikä osallistujalla ole todettua muistisairautta.
Aivoterveyttä ikääntyville -etävalmennusryhmässä keskustellaan muun muassa liikunnan, aivotreenin, ruokailun, unen ja levon, sosiaalisten suhteiden sekä mielen hyvinvoinnin teemoista. Lisäksi ryhmään osallistuvat saavat erilaisia harjoituksia sekä kotitehtäviä aivo- ja sydänterveyden edistämiseksi. Etävalmennusryhmän tapaamiset toteutetaan Teams-yhteydellä.
Tee riskitesti
Ryhmään ilmoittautuneita suositellaan tekemään kansansairauksien riskitesti, joka on tarkoitettu aikuisille oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tueksi. Testin tavoitteena on herättää kiinnostus omaa terveyttä kohtaan ja auttaa tekemään, vaikka pieniäkin terveyttä edistäviä elintapamuutoksia.
Voit käydä tekemässä testin täältä: Kansansairauksien riskitesti.
Aivoterveyttä ikääntyville -etävalmennusryhmän tavoitteena on ehkäistä muisti- ja sydänsairauksia, tehostaa niiden varhaista tunnistamista sekä lisätä osallistujien hyvinvointia. Ikääntyvien aivoterveyden kehittämisen taustalla on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) FINGER-tutkimushanke. Finger-tutkimus on osoittanut, että suosituksiin perustuvilla elämäntavoilla ja monipuolisesti aivoja aktivoivilla harrastuksilla, harjoitteilla ja tehtävillä voidaan ehkäistä muistitoimintojen heikentymistä.
Aikataulut ja tapaamisten teemat
Tapaamiset ovat aina samaan aikaan, kello 12.00–13.30
- maanantai 7.9.2026, Aloitustapaaminen ja Teams-yhteyksien kokeilu
- maanantai 28.9.2026, Aivoterveys
- maanantai 19.10.2026, Liikunta
- maanantai 9.11.2026, Ravitsemus
- maanantai 30.11.2026, Ravitsemus
- maanantai 4.1.2027, Uni ja rentoutuminen
- maanantai 25.1.2027, Sosiaaliset suhteet
- maanantai 15.2.2027, Mielen hyvinvointi
- maanantai 8.3.2027, Muistin toiminta
- maanantai 5.4.2027, Seuranta ja toiminnan vahvistus
- (maanantai 26.4.2027, Seuranta ja toiminnan vahvistus tarvittaessa)
Ilmoittaudu valmennusryhmään tällä verkkolomakkeella maanantaihin 31.8.2026 mennessä. Voit osallistua etävalmennukseen mistä tahansa Keski-Suomen kunnasta. Ryhmä on osallistujille maksuton.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eeva Nykänen, ravitsemusterapeutti, ravitsemusterapiayksikö, eeva.nykanen(at)hyvaks.fi
Erika Sivonen, ravitsemusterapeutti, ravitsemusterapiayksikkö, erika.sivonen(at)hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Iiro Vuori, viestinnän asiantuntija, iiro.vuori(at)hyvaks.fi, 040 558 3343
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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