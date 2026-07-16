Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Rokotekriittisyys näkyy Päijät-Hämeessä – sosiaalinen media vaikuttaa yhä useamman perheen päätöksiin
17.7.2026 09:27:26 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Rokotuskattavuus on Päijät-Hämeen hyvinvointialueella edelleen hyvä. Neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa on kuitenkin havaittu merkkejä kasvavasta rokotekriittisyydestä. Erityisesti Lahdessa rokotteiden tarpeellisuus herättää aiempaa enemmän keskustelua asiakkaiden kanssa.
- Terveydenhoitajiemme mukaan sosiaalinen media, etenkin TikTok, levittää runsaasti rokotekriittistä sisältöä, joka ei perustu tutkittuun tietoon. Samalla osa perheistä kokee, ettei rokotuksia tarvita, koska vakavat tartuntataudit eivät enää näy arjessa samalla tavalla kuin aiempina vuosikymmeninä, kertoo palveluesihenkilö Petra Sjöberg hyvinvointialueen neuvolapalveluista.
Neuvoloissa havaittu viranomaiskriittisyyden lisääntyminen ja perheiden kasvava halu tehdä yksilöllisiä päätöksiä asettaa haasteita ennaltaehkäisevälle terveydenhuollolle.
Perheiden asenteisiin vaikuttavat moninaiset tekijät
Osa perheistä kieltäytyy rokotuksista täysin eikä mitään rokotuksia oteta. Tämä näkyy selkeämmin isoissa perheissä, joilla kriittisyyden taustalla vaikuttaa jokin uskonnollinen vakaumus tai muu ideologia.
- Usein tällaiset aatesuunnat liittyvät jollakin tavalla luonnonmukaisuuteen tai haluun elää mahdollisimman luonnollisella tavalla. Joskus käy niin, että rokotusohjelma on saatettu aloittaa normaalisti. Sitten perhe tutustuu johonkin aatteeseen ja rokotusohjelma keskeytetään äkillisesti kokonaan.
- Lisäksi jotkut perheet keskeyttävät rokotesarjoja lievien oireiden vuoksi, vaikka esimerkiksi rotavirusrokotteen jälkeen ilmenevä vähäinen vatsaoireilu ei yleensä aiheuta haittaa, Sjöberg kuvaa tilannetta.
Kouluterveydenhuollossa on myös syntynyt vaikutelma, että koulunsa aloittavien rokottamattomien lasten määrä on tänä vuonna aiempaa suurempi.
Toisaalta lisääntyneet hinkuyskätapaukset ovat kasvattaneet tietoisuutta taudista ja rokotteista. Raskaana oleville tarjottava hinkuyskärokote on saanut paljon huomiota ja lisännyt keskustelua rokotusten merkityksestä.
Lapsen rokottamiseen tarvitaan molempien vanhempien suostumus
Viime syksystä lähtien Päijät-Hämeen hyvinvointialueella lapsen rokottamiseen on pyydetty suostumus molemmilta huoltajilta. Käytäntö huomioi erilaiset perhemuodot ja huoltajien oikeuden saada tietoa lapsensa hoidosta. Samalla neuvoloiden selvitystyö on lisääntynyt.
Tänä keväällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) koulutti terveydenhoitajia vahvistamaan asiakkaiden luottamusta rokotuksiin.
- Koulutuksen myötä neuvoloissamme käydään entistä enemmän avointa keskustelua, jossa vanhempien huolia kuunnellaan ja rokotteiden hyödyistä sekä mahdollisista haitoista kerrotaan tasapuolisesti faktatietojen pohjalta.
Neuvolapalveluista korostetaan, että rokotteet perustuvat laajaan tieteelliseen tutkimukseen ja niiden tarkoituksena on suojata niin yksittäistä ihmistä kuin koko väestöä.
- Rokottamatta jättäminen lisää riskiä vakavien tartuntatautien leviämiselle ja voi vaarantaa erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien terveyden, vetoaa Sjöberg perheisiin kaikkien neuvolapalveluissa työskentelevien puolesta.
Yhteyshenkilöt
Petra SjöbergpalveluesihenkilöPuh:044 780 2220petra.sjoberg@paijatha.fi
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
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