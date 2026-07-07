Terveydenhuoltoon liittyviä huijausviestejä on lähetetty Pohjois-Pohjanmaan asukkaille

Pohjois-​Pohjanmaan asukkaille on lähetetty puhelimitse erilaisia huijausviestejä, jotka ovat liittyneet terveydenhuollon vastaanottoaikoihin. Viesteissä on väitetty, että viestin vastaanottajalle olisi varattu aika terveydenhuoltoon seuraavalle päivälle. Joissain viesteissä on neuvottu asiakasta perumaan vastaanottoaika ja kerrottu sen olevan maksutonta. Viesteissä on ollut linkki.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde kehottaa ihmisiä suhtautumaan varauksella tällaisiin viesteihin, joissa on linkki. Kyseessä on varmasti huijaus, jos saat Pohteen tai jonkin Pohteen palvelun nimissä tekstiviestillä tai sähköpostilla linkin, jonka pääte on .net.

Jos et muista, onko sinulle varattu aika Pohteen palveluihin, voit tarkistaa asian Digitaalinen ajanvaraus -verkkopalvelussa tai soittamalla Pohteen neuvontapalveluun numeroon 08 669 9600.Tarkista omat ajanvaraustietosi verkko-osoitteessa ajanvaraus.pohde.fi.

Pohteella ei ole varmuutta siitä, kuinka laajalla alueella huijausviestejä on lähetetty. Huijausviestejä on lähetetty ainakin Taivalkosken asukkaille, ja niiden aiheena on ollut hammashoidon ajanvaraukset. Vastaavia huijaustapauksia on havaittu jo pitkään ympäri Suomea. Aihe on vaihdellut lastensuojelusta eri terveydenhuollon palveluihin.

Pohde on ilmoittanut asiasta Kyberturvallisuuskeskukselle ja poliisille.

Vältä digihuijaukset

Pohde muistuttaa, että kaikkien yksityishenkilöiden ja yritysten kannattaa suhtautua kriittisesti viesteihin, joissa on linkki. Pohde lähettää asiakkaille terveydenhuoltoon tai sosiaalihuoltoon liittyviä viestejä. Jos Pohteen nimissä lähetetyssä viestissä on linkki, se ei välttämättä ole huijausviesti, mutta klikkaa linkkiä vain, jos tunnistat viestin liittyvän omaan asiointiisi.

Tarvittaessa tarkista, onko viestissä oleva puhelinnumero Pohteen tai muun viranomaisen. Älä vastaa epäilyttäviin viesteihin. Älä anna henkilökohtaisia tietojasi tai tunnuksiasi, jos joku pyytää niitä viesteissä tai sosiaalisessa mediassa. Muista, että viranomaiset eivät koskaan pyydä pankkitunnuksiasi tekstiviesteillä, puhelimitse tai sähköpostitse.

Jos epäilet siirtäneesi rahaa huijarin tilille tai luovutit pankkitunnuksesi, soita heti pankkiisi. Sen jälkeen tee rikosilmoitus poliisille.

Lue, miten voit tunnistaa aidot verkkosivut ja viranomaiset. (Traficom.fi.)

Lue petosrikoksista poliisin verkkosivuilla. (Poliisi.fi.)

Muokattu 16. heinäkuuta 2026 kello 14.29: täsmennetty kohtaa Pohteen nimissä lähetetyistä viesteistä, joissa on linkki.