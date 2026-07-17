Etno-Espan klubi houkuttelee yllättymään - mukana Viron suosikkiyhtye Puuluup
17.7.2026 08:15:00 EEST | Etno-Espa yhdistys ry | Tiedote
Etno-Espa vierailee tänä kesänä tutun Espan lavan ohjelman lisäksi Hietsun Paviljongissa tiistai-iltana 11. elokuuta. Luvassa on yllätyksellisen musiikin klubi, jossa myös humoristisuudelle on sijansa. Pääesiintyjäksi yleisöä tulee villitsemään Puuluup, joka tuli kansainväliselle yleisölle viimeistään tutuksi vuoden 2024 Euroviisu-finaalista. Illan avaa lempeällä anarkismillaan Iloiset tytöt. Aiemmin samana tiistaipäivänä ehtii kuuntelemaan Espan lavan konsertit rauhassa ja sitten siirtymään illaksi Hietsuun.
Puuluupin Marko Veisson (vas.) ja Ramo Teder ovat tuttuja entuudestaan Suomessa, ja duo on esiintynyt ensimmäisen kerran Etno-Espassakin jo vuonna 2016. Puuluup laulaa tuuliturbiineista, puolalaisten TV-sarjojen sankareista, vormsilaisista rasvakakuista – ja tietenkin hiihdosta. Talharpat, virolaiset perinneinstrumentit, kulkevat looperin läpi, ja vanha ja uusi tarttuvat toisiinsa kuin vesi- ja räntäsade Puuluupin kappaleissa. Duo ammentaa inspiraatiota suomalaisesta jouhikkoperinteestä, bluesista, punkista ja monista musiikkiperinteistä ympäri maailmaa.
Ennen Etno-Espan klubia Puuluup on ehtinyt kiertämään tänä kesänä Euroopassa ja Kanadassa. Duo on moneen kertaan palkittu ja huomioitu yhtye kotimaassaan Virossa, ja kerää useita tuhansia ihmisiä yleisöön esiintyessään kotimaassaan Viljandi Folk Music Festivalilla.
Illan avaava Iloiset tytöt on Savonlinnassa vuonna 2012 hedelmöittynyt femalefolk-yhtye, joka soittaa lempeän anarkistista koko perheen laulu- ja soitinmusiikkia. Iloiset tytöt muistuttavat kekseliäällä olemassaolollaan kansanmusiikin kentän monipuolisuudesta ja eläväisyydestä Suomessa. Ja yllätyksellisyyttä on luvassa myös tämän yhtyeen esiintymisen osalta. Iloiset tytöt ovat keikkailleet tänä kesänä puolestaan Suomessa, Varkaudesta Kajaaniin ja Kaustiselle, ennen klubia Hietsussa.
Itämerensuomalaisten kansojen perinteet kiinnostavat
Etno-Espaa vietetään tänä vuonna 22. kertaa. Festivaalin julkaisi Espan lavan ohjelman kesäkuun alussa, ja se on kerännyt paljon kiitosta ja kehuja. Itämerensuomalaisten kansojen perinteet ovat vahvasti edustettuina, ja ne yhdistävät myös Espan lavan ja klubin ohjelmistoa. Alueen ylirajaiset perinnesoittimet, jouhikko ja kantele, ovat voimasoitossa, ja molempia instrumentteja voi kuulla seitsemässä eri konsertissa puolentoista viikon aikana.
Jouhikossa päästään nauttimaan menestyneimmissä nimistä, kun avajaisissa, 3.8. Pekko Käppi on mukana Tåreportens Pärla, Kyynelportin helmi -konsertissa, ja Puuluup festivaalin klubilla. Ennen klubia Espan lavalla kuullaan kiinnostavasti Mikko H. Haapojan jouhikko-äänimaisema -albumin Unheard Lanscapes II -julkaisukonsertti.
Kantele soi puolestaan niin Maija Pokelan, Liisa Matveisen kuin Arnold Chiwalalan käsissä. Festivaali onkin oiva paikka tutkailla, mihin kaikkeen kanteleesta on osaavien soittajien myötä. Myös lapset saavat oman osansa näistä perinnesoittimista Kasvu-yhtyeen Mielimaisemia-konsertissa Lasten lauantaina, 8.8. Charlotta Hagfors taitaa 5-kielisen kanteleen soiton, Kirsi Vinkki jouhikon.
Suomensukuiset kielet ovat myös nousukiidossa Suomessa. Puuluup viron kielellä ja ILMU vakavasti uhanalaisella livvinkarjalalla ilahduttavatkin varmasti suurta joukkoa.
Kotoperäisten perinteiden lisäksi ohjelmaan kietoutuvat saumattomasti globaalit perinteet ja vaikutteet muun muassa Intiasta ja Afrikasta. Ja Jazz Suomi 100 -juhlavuosikin on mukana ohjelmassa päätöspäivänä 12.8.
Etno-Espan kaikkiin konsertteihin Espan lavalla sekä klubille Hietsun Paviljongilla on vapaa pääsy. Tervetuloa!
Aikataulu 3.-12.8.2026
Espan lava, Eteläesplanadi 1, Helsinki
MA 3.8. Avajaiset
17:00 Maria Kalaniemi & Pekko Käppi: Tåreportens Pärla, Kyynelportin helmi
TI 4.8.
16:00 Freeta
17:15 MAANS-PERKOLA-SANDÅS: Veden syvyyksistä taivaan ääriin – Djupa hav och klara skyar
Konsertin tarjoaa SLS - Svenska litteratursällskapet
KE 5.8.
16:00 Ella Isotalo
17:15 Dänkki Briha
TO 6.8.2026
16:00 Maija Pokela
17:15 Melkutus Party
PE 7.8.
16:00 ILMU
17:15 Juurakko: Suon sylissä
Lasten lauantai 8.8.
14:00 Dhamal World Collective: Findia express
15:00 Kasvu: Mielimaisemia: Mielimaisemia
Päivässä mukana Konserttikeskus
MA 10.8.
16:00 HUIPPU
17:15 YHTÄ
TI 11.8.
16:00 Liisa Matveinen & Tellu Turkka 30v: ”Ei sanat salahan jouva!”
17:15 Mikko H. Haapoja: Unheard Landscapes II
Hietsun Paviljonki, Hiekkarannantie 9, Helsinki
19:30 Ilo(iset) tytöt
20:45 Puuluup
Konsertissa mukana Viron Helsingin-suurlähetystö
Espan lava, Eteläesplanadi 1, Helsinki
KE 12.8.
16:00 Teija Niku & Juha Kujanpää
17:15 Etnosoi!: Chiwalala/Saastamoinen duo
Konsertin tarjoaa Maailman musiikin keskus
18:30 Baraka Issabu Quintet
Rahoittajat & yhteistyökumppanit
Taide- ja kulttuurivirasto, Helsingin kulttuurikeskus, Suomen Kulttuurirahasto, Savoy-teatteri, Maailman musiikin keskus, SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut, Konserttikeskus, Viron Helsingin-suurlähetystö sekä Kappeli
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja & haastattelupyynnöt
Mari Pääkkönen, tuottaja
info@etno-espa.fi
+358 40 417 81 62
https://www.etno-espa.fi/fi/
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