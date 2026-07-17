Etno-Espan klubi houkuttelee yllättymään - mukana Viron suosikkiyhtye Puuluup

Puuluupin Marko Veisson (vas.) ja Ramo Teder ovat tuttuja entuudestaan Suomessa, ja duo on esiintynyt ensimmäisen kerran Etno-Espassakin jo vuonna 2016. Puuluup laulaa tuuliturbiineista, puolalaisten TV-sarjojen sankareista, vormsilaisista rasvakakuista – ja tietenkin hiihdosta. Talharpat, virolaiset perinneinstrumentit, kulkevat looperin läpi, ja vanha ja uusi tarttuvat toisiinsa kuin vesi- ja räntäsade Puuluupin kappaleissa. Duo ammentaa inspiraatiota suomalaisesta jouhikkoperinteestä, bluesista, punkista ja monista musiikkiperinteistä ympäri maailmaa.

Ennen Etno-Espan klubia Puuluup on ehtinyt kiertämään tänä kesänä Euroopassa ja Kanadassa. Duo on moneen kertaan palkittu ja huomioitu yhtye kotimaassaan Virossa, ja kerää useita tuhansia ihmisiä yleisöön esiintyessään kotimaassaan Viljandi Folk Music Festivalilla.

Illan avaava Iloiset tytöt on Savonlinnassa vuonna 2012 hedelmöittynyt femalefolk-yhtye, joka soittaa lempeän anarkistista koko perheen laulu- ja soitinmusiikkia. Iloiset tytöt muistuttavat kekseliäällä olemassaolollaan kansanmusiikin kentän monipuolisuudesta ja eläväisyydestä Suomessa. Ja yllätyksellisyyttä on luvassa myös tämän yhtyeen esiintymisen osalta. Iloiset tytöt ovat keikkailleet tänä kesänä puolestaan Suomessa, Varkaudesta Kajaaniin ja Kaustiselle, ennen klubia Hietsussa.

Itämerensuomalaisten kansojen perinteet kiinnostavat

Etno-Espaa vietetään tänä vuonna 22. kertaa. Festivaalin julkaisi Espan lavan ohjelman kesäkuun alussa, ja se on kerännyt paljon kiitosta ja kehuja. Itämerensuomalaisten kansojen perinteet ovat vahvasti edustettuina, ja ne yhdistävät myös Espan lavan ja klubin ohjelmistoa. Alueen ylirajaiset perinnesoittimet, jouhikko ja kantele, ovat voimasoitossa, ja molempia instrumentteja voi kuulla seitsemässä eri konsertissa puolentoista viikon aikana.

Jouhikossa päästään nauttimaan menestyneimmissä nimistä, kun avajaisissa, 3.8. Pekko Käppi on mukana Tåreportens Pärla, Kyynelportin helmi -konsertissa, ja Puuluup festivaalin klubilla. Ennen klubia Espan lavalla kuullaan kiinnostavasti Mikko H. Haapojan jouhikko-äänimaisema -albumin Unheard Lanscapes II -julkaisukonsertti.

Kantele soi puolestaan niin Maija Pokelan, Liisa Matveisen kuin Arnold Chiwalalan käsissä. Festivaali onkin oiva paikka tutkailla, mihin kaikkeen kanteleesta on osaavien soittajien myötä. Myös lapset saavat oman osansa näistä perinnesoittimista Kasvu-yhtyeen Mielimaisemia-konsertissa Lasten lauantaina, 8.8. Charlotta Hagfors taitaa 5-kielisen kanteleen soiton, Kirsi Vinkki jouhikon.

Suomensukuiset kielet ovat myös nousukiidossa Suomessa. Puuluup viron kielellä ja ILMU vakavasti uhanalaisella livvinkarjalalla ilahduttavatkin varmasti suurta joukkoa.

Kotoperäisten perinteiden lisäksi ohjelmaan kietoutuvat saumattomasti globaalit perinteet ja vaikutteet muun muassa Intiasta ja Afrikasta. Ja Jazz Suomi 100 -juhlavuosikin on mukana ohjelmassa päätöspäivänä 12.8.

Etno-Espan kaikkiin konsertteihin Espan lavalla sekä klubille Hietsun Paviljongilla on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Aikataulu 3.-12.8.2026

Espan lava, Eteläesplanadi 1, Helsinki





MA 3.8. Avajaiset

17:00 Maria Kalaniemi & Pekko Käppi: Tåreportens Pärla, Kyynelportin helmi

TI 4.8.

16:00 Freeta

17:15 MAANS-PERKOLA-SANDÅS: Veden syvyyksistä taivaan ääriin – Djupa hav och klara skyar

Konsertin tarjoaa SLS - Svenska litteratursällskapet

KE 5.8.

16:00 Ella Isotalo

17:15 Dänkki Briha

TO 6.8.2026

16:00 Maija Pokela

17:15 Melkutus Party

PE 7.8.

16:00 ILMU

17:15 Juurakko: Suon sylissä

Lasten lauantai 8.8.

14:00 Dhamal World Collective: Findia express

15:00 Kasvu: Mielimaisemia: Mielimaisemia

Päivässä mukana Konserttikeskus

MA 10.8.

16:00 HUIPPU

17:15 YHTÄ

TI 11.8.

16:00 Liisa Matveinen & Tellu Turkka 30v: ”Ei sanat salahan jouva!”

17:15 Mikko H. Haapoja: Unheard Landscapes II

Hietsun Paviljonki, Hiekkarannantie 9, Helsinki

19:30 Ilo(iset) tytöt

20:45 Puuluup

Konsertissa mukana Viron Helsingin-suurlähetystö

Espan lava, Eteläesplanadi 1, Helsinki

KE 12.8.

16:00 Teija Niku & Juha Kujanpää

17:15 Etnosoi!: Chiwalala/Saastamoinen duo

Konsertin tarjoaa Maailman musiikin keskus

18:30 Baraka Issabu Quintet

Rahoittajat & yhteistyökumppanit

Taide- ja kulttuurivirasto, Helsingin kulttuurikeskus, Suomen Kulttuurirahasto, Savoy-teatteri, Maailman musiikin keskus, SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut, Konserttikeskus, Viron Helsingin-suurlähetystö sekä Kappeli