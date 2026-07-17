Vaasa vähentää melua ja päästöjä viheralueiden hoidossa

Ravilaakso edelleen suljettu liikenteeltä ja pysäköinniltä 7.7.2026 15:58:25 EEST | Tiedote

Vaasan kaupunki muistuttaa, että Ravilaaksossa ei saa kulkea tai pysäköidä myöskään urheilutapahtumien aikana. Alueelle on avattu katu työmaaliikennettä varten, mutta se ei ole yleisessä käytössä.