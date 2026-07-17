Vaasa vähentää melua ja päästöjä viheralueiden hoidossa
17.7.2026 10:14:11 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupunki on tänä kesänä ottanut käyttöön kaksi sähköllä toimivaa akkuruohonleikkuria. Uudet työvälineet tukevat kaupungin ympäristö- ja ilmastotavoitteita.
Toinen uusista ruohonleikkureista on käytössä Suvilahdessa ja Hietalahdessa, toinen keskustassa. Jo useamman vuoden ajan kaupungilla on ollut käytössä lisäksi akkukäyttöisiä pensasleikkureita ja moottorisahoja.
– Akkukäyttöiset koneet ovat hiljaisempia eivätkä tuota pakokaasuja, mikä on parempi niin ympäristölle kuin työntekijöillemme. Myös käyttökustannukset ovat pitkällä aikavälillä pienemmät, piiripuutarhuri Susanna Helenelund kertoo.
Akkukäyttöiset työvälineet tukevat Vaasan kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali 2020-luvulla. Määrätietoisesta työstä ympäristön ja ilmaston hyväksi Vaasa on saanut Euroopan komissiolta European Green Leaf -tunnustuksen ja viettää tänä vuonna Green Leaf -juhlavuottaan.
Tavoitteena on korvata tulevaisuudessa yhä enemmän polttomoottorikäyttöisiä työvälineitä akkukoneilla.
Leikattavaa noin 250 jalkapallokentän verran
Vaasan kaupungilla on yhteensä noin 170 hehtaaria leikattavia nurmialueita eri puolilla kaupunkia. Määrä vastaa noin 250 jalkapallokenttää. Työtä ovat tekemässä niin vakituiset kuin kausi- ja kesätyöntekijätkin.
Alueita leikataan tarpeen mukaan ja kunnossapitoluokitusten mukaisesti. Alkukesällä työtä on eniten, kun ruoho kasvaa nopeasti.
Harvempi leikkuu hyödyttää luontoa
Tänä vuonna kaupunki on jättänyt osan viheralueista vähäisemmälle hoidolle luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi. Leikkaamatta on jätetty alueita, joilla kasvaa apilaa tai muita niittykasveja.
Pidempi leikkausväli lisää kukkivien kasvien määrää ja tarjoaa ravintoa sekä elinympäristöjä pölyttäjille ja muille hyönteisille.
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Yhteyshenkilöt
Susanna HelenelundPiiripuutarhuriPuh:0407028277susanna.helenelund@vaasa.fi
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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