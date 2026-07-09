Asuntokriisiin ratkaisuja etsivän valiokunnan mepit vierailulle Helsinkiin
17.7.2026 09:25:55 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Asuntokriisiä Euroopan unionissa käsittelevän erityisvaliokunnan (HOUS) Euroopan parlamentin jäsenet vierailevat Helsingissä 22. ja 23. heinäkuuta. Vierailun aikana he tutustuvat asumisen haasteisiin ja ratkaisuihin.
Vierailun tarkoituksena on tututusta suomalaiseen sosiaaliseen asuntotuotannon politiikkaan, rakennus- ja remonttiratkaisuihin, kiinteistön omistajan ja asukkaan oikeuksiin sekä dataan ja näyttöön perustuvaan päätöksentekoon.
Valtuuskuntaa johtaa latvialainen Inese Vaidere (EPP). Suomalaismepeistä mukana on Maria Ohisalo (Greens/EFA, vihr.).
Keskiviikkona 22. heinäkuuta mepit keskustelevat Suomen asuntopolitiikasta ympäristöministeriön edustajien kanssa Helsingissä. Mepit vierailevat Kalasatamassa tutustumassa edullisiin asumis- ja energiaratkaisuihin, ja tapaavat Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestarin Johanna Laisaaren. Lisäksi he tapaavat rakennusalan asiantuntijoita ja metsäteollisuuden edustajia, joiden kanssa mepit keskustelevat kestävistä ja edullisista ratkaisuista sekä ajankohtaisista kysymyksistä. Lisäksi mepit tapaavat asunnottomuuden, riippuvuuksien ja syrjäytymisen parissa työskenteleviä kansalaisjärjestöjen edustajia.
Torstaina 23. heinäkuuta valtuuskunta tapaa kiinteistön omistajien ja vuokralaisten edunvalvojajärjestöjen edustajia. Tapaamisessa keskustellaan siitä, kuinka suomalaisia asumismalleja voidaan vahvistaa muuttuvassa eurooppalaisessa kontekstissa.
Valtuuskunnan jäsenet:
- Inese VAIDERE (EPP, Latvia) - Valtuuskunnan johtaja
- Isabelle LE CALLENNEC (EPP, Ranska)
- Andreas SCHIEDER (S&D, Itävalta)
- Marko VEŠLIGAJ (S&D, Kroatia)
- Maria OHISALO (Greens/EFA, Suomi)
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Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
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