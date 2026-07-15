Sisä-Suomen elinvoimakeskus

Koskenkyläntie poikki Kihniössä siltatyön vuoksi 21.–31.7.

17.7.2026 10:43:21 EEST | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Sisä-Suomen elinvoimakeskus peruskorjaa Kihniön Koskenkylässä maantiellä 13343 sijaitsevan Markkulan sillan kantavia rakenteita. Työn vuoksi tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Sillan vaihtotyö tehdään 21.–31.7.2026 välisenä aikana.

Markkulan silta
Markkulan silta Väylävirasto

Markkulan silta on vuonna 1988 aiemman sillan mallilla rakennettu, Koskelanjoen ylittävä puinen riippuansassilta. Sillan kantavissa rakenteissa olevat vauriot vaativat niiden uusimista. Lisäksi uusitaan siltakaiteita ja pintakäsitellään puurakenteita.

Tie on siltapaikalla suljettuna tiistain 21.7. klo 09.00 – perjantain 31.7. klo 20.00 välisen ajan. Työkohde sijaitsee noin 30 metriä Mustaniementien liittymän pohjoispuolella.

Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä Koskenkylän ja Kankarin välillä on kiertoreitti Vaasantien (valtatie 3) tai Järvisuomentien (valtatie 23) kautta.

Kevyen liikenteen kulku työmaan läpi on mahdollista vain työmaahenkilöstön luvalla ja työtilanteen niin salliessa.

Työstä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle.

Työn kesto voi olla ilmoitettua lyhyempi.

Työt ovat osa Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen kolmevuotista siltojen ylläpitourakkaa. Urakassa tehdään ylläpitokorjauksia eri puolilla Pirkanmaata ja Kanta-Hämettä.

Urakoitsijana toimii Destia Oy.

Avainsanat

siltatyökiertoreittitietyötpirkanmaakihniö

Yhteyshenkilöt

Urakoitsijan edustaja työmaapäällikkö Jouko Ahonen, Destia Oy, p. 044 298 0883
Työnjohtaja Axel Suominen, Destia Oy, p. 040 935 1810
Projektipäällikkö Mikko Asunen, Lounais-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 502 4106
Siltainsinööri Jyrki Toivonen Sisä-Suomen elinvoimakeskus, p. 029 503 6097

Kuvat

Markkulan sillan kiertotiekartta
Markkulan sillan kiertotiekartta
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Tietoja julkaisijasta

Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.

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